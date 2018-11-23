Йеменская война: накануне решающей стадии

Выступление лидера йеменских повстанцев-хуситов

Оперативно-тактические ракеты, применяемые йеменскими хуситами

Герб движения йеменских постанцев-хуситов

«…дети в этой войне страдают, возможно, в ещё большей степени, чем взрослые. Они становятся жертвами голода, и из-за этого их и так не полностью сформированная иммунная система ослабляется, и они становятся ещё более легкодоступны для инфекций. В итоге из-за постоянного голодания и хронического воздействия тяжёлого стресса функциональность их организмов сильно замедляется и порой останавливается. Большинство из них так слабы, что не могут даже плакать. И особенно горько наблюдать, как их родители вынуждены видеть, как их дети теряют силы, но при этом они не в состоянии что-либо сделать».

«ситуация в западных районах страны просто критическая. За последние недели там, особенно в районе Ходейды, коалиционные ВВС нанесли сотни авиаударов, что поставило под угрозу жизни примерно 150.000 только детей, оказавшихся в этом городе со своими родителями, словно в большой ловушке. Мы призываем все стороны к немедленному прекращению боевых действий, чтобы остановить как можно скорее гибель мирного населения. Нам крайне необходимо обеспечить продуктами питания хотя бы детей, находящихся в самом тяжёлом положении, тех, которые действительно находятся на грани жизни и смерти. И это можно сделать, здесь поставка продуктов стоимостью всего 60 $ может позволить выжить семье с детьми в течении нескольких недель».

Истощённый последствиями голода и поражённый инфекцией йеменский ребёнок в госпитале

Война, начавшаяся на юге Аравийского полуострова в марте 2015 года, когда суннитская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией выступила на стороне сбежавшего президента Йемена против шиитского народного большинства, продолжает собирать свою кровавую дань.Выступивший 20 ноября по местному ТВ лидер йеменского повстанческого шиитского движения «Хуси Ансар Аллах» («Houthi Ansar Allah») Абдул-Малик Бадр-эд-дин аль-Хуси с прежней решимостью подчеркнул, что йеменский народ остаётся твёрдым приверженцем защиты рубежей своего государства от агрессии коалиционных сил во главе с Саудовской Аравией и США.В своём выступлении лидер йеменских хуситов не обошёл и вопрос сотрудничества «лживых и помешанных на богатстве суннитских ортодоксов с сионистским террористическим режимом», наметившегося в последнее время. Он подчеркнул приверженность своего движения «борьбе с сионистским врагом, сосредоточием зла для всего мусульманского мира без учёта различий в вероисповедании» и заявил «о решительной поддержке со стороны йеменского народа палестинских освободительных групп». Отдельно руководитель хуситских повстанцев обратился к «правительству национального спасения» Йемена с просьбой сделать всё что можно ради улучшения положения простых граждан, ещё радикальнее бороться с коррупцией и ещё больше активизировать действия на международной арене по сбору гуманитарной помощи для народа.Это выступление А.-М. Бадр-эд-дина аль-Хуси прошло на фоне нового обострения вооружённого противостояния на западе Йемена, после некоторого спада эскалации боёв в конце прошлой недели. Уже в минувшую субботу и воскресенье части йеменских шиитов произвели несколько залпов ракетами «Зельзал II» («Землетрясение II») по позициям суннитской саудовской коалиции, однако точные результаты этого применения этих оперативно-тактических ракет, как обычно, неизвестны.По заявлению хуситского правительства, это был «акт возмездия за бесчинства в йеменских городах и поселениях отрядов наёмников, набранных саудитами в различных странах». И, как ни странно, но именно это, вероятно, стало одной из причин, почему обе стороны конфликта пошли на переговоры при посредничестве представителей ООН, открывшиеся на днях в Йемене.Согласно заявлению Мухаммеда Али аль-Хути, главы Высшего революционного комитета хуситов, опубликованному «Рейтер», «после наших контактов с посланником ООН, в ответ на его просьбу прекратить удары ракетами и беспилотниками по саудовским позициям, мы объявляем о нашей мирной инициативе приостановить удары по силам агрессии. Мы готовы расширить рамки соглашения о прекращении огня, если лидеры противостоящих нам коалиционных сил действительно хотят мира».Специальный посланник ООН по урегулированию йеменского конфликта Мартин Гриффитс также отметил некоторый успех в переговорном процессе в текущий момент, после того как их прошлый раунд провалился в минувшем сентябре (тогда силы коалиции запретили посадку в Сане оманскому самолёту, на котором хуситская делегация должна была вылететь на переговоры в Женеву). По его словам, цель установления контактов между сторонами конфликта – вывести переговоры на международный уровень, параллельно с остановкой военных действий, до конца этого года.Однако, несмотря на заявления обеих сторон йеменской войны о приверженности идее мирных переговоров, активные боевые действия в этой стране возобновились в начале текущей недели. В частности, после срыва попыток мирной передачи стратегического порта Ходейда от повстанцев силам сторонников прежнего президента Йемена, с новой силой вспыхнули бои в этом районе, причём к наземным атакам подразделений наёмников присоединились удары с воздуха ВВС саудовской коалиции. Слаборазвитые силы ПВО хуситов пытались этому противодействовать, и в ответ на возобновление атак снова ими были применены тактические ракеты.Таким образом, активизация боёв в районе порта Ходейда, находящегося пока в руках у шиитских мятежников, ставит массы населения внутренних районов Западного Йемена перед реальностью ещё большего углубления гуманитарной катастрофы.Масштаб происходящего позволяет хорошо оценить новый доклад ООН, опубликованный на днях при содействии благотворительной организации «Спасите детей Йемена». В нём сообщается, что, согласно достаточно консервативным оценкам, за период с апреля 2015 по октябрь 2018 года на территории Йемена от голода, болезней и военных причин умерло и погибло примерно 84.700 детей, и это только в возрасте до 5 лет включительно.Однако, по мнению экспертов ООН, во много раз большее число детей в Йемене просто голодает из-за продолжающихся боевых действий. Всего, по этим данным, примерно 14 млн. йеменцев голодают в прямом смысле этого слова. Причём ситуация ещё более ухудшилась после того, как чуть более года назад суннитская коалиция во главе с Саудовской Аравией ввела частичную блокаду Йемена и контроль приходящих туда даже гуманитарных морских поставок.С этого времени импорт продовольствия на территорию районов, находящихся под контролем шиитских повстанцев, кратно упал, и в настоящее время поставки продовольствия обеспечивают существование только 4-5 млн. жителей.Согласно мнению очевидцев,В настоящее время из-за боёв вокруг порта Ходейда большая часть гуманитарных поставок продовольствия, питьевой воды и медикаментов, предоставляемых ООН, международными гуманитарными организациями и отдельными странами, идёт через порт Аден и иные порты южного побережья, а это замедляет доставку грузов в западные и центральные районы Йемена на несколько недель. Больше того, активизация боевых действия вообще ставит возможность этих поставок под вопрос.Как заявил руководитель организации «Спасите детей Йемена»,Гуманитарная ситуация в Йемене действительно близка к катастрофической. По данным йеменских социальных служб, за 3 года войны на территории этой страны непосредственно в боях и от воздействия прямых военных факторов погибло 15.000 йеменцев, преимущественно шиитов.Однако общее количество жертв этой войны, погибших не только от прямых, но и от косвенных военных факторов (массовый голод, эпидемии болезней, угнетающее воздействие тяжёлого стресса), а также тяжело заболевших, получивших ранения или ставших инвалидами, на данный момент (по данным хуситов) уже превышает 600.000 человек, большая часть из которых – простые мирные жители Йемена.По некоторым оценкам, недавнее убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи наряду с ещё большим ужесточением гуманитарной ситуации в этой охваченной гражданской войной стране привело к изменению отношения рад государств к этому конфликту. Так, ряд европейских стран прекратил экспорт вооружений суннитской коалиции и призвал других членов ЕС сделать то же самое.И даже некоторые страны Персидского залива и США, т.е. ближайшие союзники Саудовской Аравии, активизировали своё давление на Эр-Рияд и сделали некоторые шаги к прекращению кровопролития. Таким образом, наконец появилась надежда усадить суннитов, при содействии США и ЕС с одной стороны, и шиитов, при содействии России и Ирана — с другой, за стол переговоров, и перевести йеменский конфликт в мирную стадию. Но будет ли воплощена в реальности эта надежда, покажет дальнейший ход развития событий.