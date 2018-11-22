В США вспомнили российские «Тюльпаны»
Российская армия располагает самыми мощными в мире минометами М-240, «способными разрушить город», пишет издание The National Interest.
Главной задачей таких минометов является уничтожение укрепленных объектов противника. На западе такое оружие отсутствует, поскольку там предпочитают использовать для этих целей авиацию, поясняет обозреватель издания Себастьен Роблен.
По его словам, в ряде механизированных частей НАТО используются лишь 120-мм минометы, установленные на колесные платформы.
В российской армии тоже есть самоходные 120-мм минометы – С9 «Нона», однако наряду с ними существуют уникальные установки 2С4 «Тюльпан» с 240-мм минометом.
Автор уточняет, что заряжание М-240 производится с казенной части. Миномет может стрелять фугасным боеприпасом Ф864, вес которого сопоставим с небольшой авиабомбой, на расстояние около 9 км. Скорость стрельбы при этом составляет 1 выстрел в минуту. В отличие от снаряда гаубицы, минометный боеприпас достигает цели по почти вертикальной траектории, что является более эффективным способом уничтожения бункеров и других укрепленных объектов, а также войск в гористой местности.
М-240 может стрелять также зажигательными минами «Сайда» и, что самое главное, тактическими ядерными боеприпасами, пишет журналист.
Особое место, по его данным, занимает боезаряд «Смельчак» с лазерным наведением. В Афганистане этот боеприпас позволял с высокой точностью подрывать укрепления, сооружавшиеся боевиками на входе в пещеры.
Также эти минометные системы сыграли заметную роль в Чечне, когда с их помощью уничтожались опорные пункты террористов.
Автор отмечает, что в отличие от других вооружений, «Тюльпаны» не поставлялись на экспорт. Их небольшое количество недолгое время находилось на вооружении лишь чешской армии. Что касается буксируемых М-240, то они до сих пор сохранились в армии Египта. Используются они и сирийскими войсками.
Несмотря на то, что Запад применяет для решения аналогичных задач авиацию, у наземных систем есть явные преимущества. Одно из них заключается в возможности вести длительный непрерывный обстрел противника, второе – М-240 с успехом может работать там, где применение авиации невозможно либо очень рискованно, заключает автор.
Главной задачей таких минометов является уничтожение укрепленных объектов противника. На западе такое оружие отсутствует, поскольку там предпочитают использовать для этих целей авиацию, поясняет обозреватель издания Себастьен Роблен.
По его словам, в ряде механизированных частей НАТО используются лишь 120-мм минометы, установленные на колесные платформы.
В российской армии тоже есть самоходные 120-мм минометы – С9 «Нона», однако наряду с ними существуют уникальные установки 2С4 «Тюльпан» с 240-мм минометом.
Автор уточняет, что заряжание М-240 производится с казенной части. Миномет может стрелять фугасным боеприпасом Ф864, вес которого сопоставим с небольшой авиабомбой, на расстояние около 9 км. Скорость стрельбы при этом составляет 1 выстрел в минуту. В отличие от снаряда гаубицы, минометный боеприпас достигает цели по почти вертикальной траектории, что является более эффективным способом уничтожения бункеров и других укрепленных объектов, а также войск в гористой местности.
М-240 может стрелять также зажигательными минами «Сайда» и, что самое главное, тактическими ядерными боеприпасами, пишет журналист.
Особое место, по его данным, занимает боезаряд «Смельчак» с лазерным наведением. В Афганистане этот боеприпас позволял с высокой точностью подрывать укрепления, сооружавшиеся боевиками на входе в пещеры.
Также эти минометные системы сыграли заметную роль в Чечне, когда с их помощью уничтожались опорные пункты террористов.
Автор отмечает, что в отличие от других вооружений, «Тюльпаны» не поставлялись на экспорт. Их небольшое количество недолгое время находилось на вооружении лишь чешской армии. Что касается буксируемых М-240, то они до сих пор сохранились в армии Египта. Используются они и сирийскими войсками.
Несмотря на то, что Запад применяет для решения аналогичных задач авиацию, у наземных систем есть явные преимущества. Одно из них заключается в возможности вести длительный непрерывный обстрел противника, второе – М-240 с успехом может работать там, где применение авиации невозможно либо очень рискованно, заключает автор.
- Использованы фотографии:
- Виталий Кузьмин, www.vitalykuzmin.net
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter