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Заочно арестованы причастные к гибели лётчика Олега Пешкова граждане Сирии

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В Басманном суде российской столицы вынесено постановление о заочном аресте девяти граждан Сирийской Арабской Республики. Речь идёт о лицах, которые имеют ту или иную степень причастности к гибели российского лётчика Олега Пешкова. Напомним, что Олег Пешков был убит боевиками после катапультирования с борта фронтового бомбардировщика Су-24М. Вместе с ним катапультировался штурман Константин Мурахтин. Он остался жив и в конечном итоге был спасён специальным отрядом. Удар по российскому самолёту, который действовал без прикрытия, наносил истребитель ВВС Турции.

Заочно арестованы причастные к гибели лётчика Олега Пешкова граждане Сирии



Пресс-секретарь Басманного суда города Москвы Юнона Царёва подтвердила информацию о заочном аресте представителей бандгруппы, участвовавшей в расстреле российского лётчика. Она назвала фамилии этих лиц. Список выглядит следующим образом:

Муса Арафат Манлы, Муса Али Манлы, Башар Манлы, Валид Мухаммад Манлы, Рами Сулак, Тарек Сохты, Амер Сохты, Джума Шрейба и Абдалла Джаляль.

Судя по наличию одинаковым фамилий, в этой группе присутствуют родственники. Для многих группировок, которые орудуют в Сирии, террористические "семейные подряды" давно стали нормой, так как на этом можно заработать. Те, кто оплачивает деятельность террористов, находятся и сегодня. Ведь западные страны, заявляя о непримиримой борьбе с терроризмом, до сих пор не ввели экономические санкции в отношении тех финансово-кредитных организаций, через которые боевики осуществляют оборот средств.

Все перечисленные боевики объявлены в международный розыск. Ранее высказывалось мнение о том, что большинство из них могут оставаться либо на севере САР - на территориях, не подконтрольных САА, либо успели перебраться в соседнюю Турцию под видом беженцев.
Использованы фотографии:
Википедия
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