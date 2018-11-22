Заочно арестованы причастные к гибели лётчика Олега Пешкова граждане Сирии

В Басманном суде российской столицы вынесено постановление о заочном аресте девяти граждан Сирийской Арабской Республики. Речь идёт о лицах, которые имеют ту или иную степень причастности к гибели российского лётчика Олега Пешкова. Напомним, что Олег Пешков был убит боевиками после катапультирования с борта фронтового бомбардировщика Су-24М. Вместе с ним катапультировался штурман Константин Мурахтин. Он остался жив и в конечном итоге был спасён специальным отрядом. Удар по российскому самолёту, который действовал без прикрытия, наносил истребитель ВВС Турции.Пресс-секретарь Басманного суда города Москвы Юнона Царёва подтвердила информацию о заочном аресте представителей бандгруппы, участвовавшей в расстреле российского лётчика. Она назвала фамилии этих лиц. Список выглядит следующим образом:Судя по наличию одинаковым фамилий, в этой группе присутствуют родственники. Для многих группировок, которые орудуют в Сирии, террористические "семейные подряды" давно стали нормой, так как на этом можно заработать. Те, кто оплачивает деятельность террористов, находятся и сегодня. Ведь западные страны, заявляя о непримиримой борьбе с терроризмом, до сих пор не ввели экономические санкции в отношении тех финансово-кредитных организаций, через которые боевики осуществляют оборот средств.Все перечисленные боевики объявлены в международный розыск. Ранее высказывалось мнение о том, что большинство из них могут оставаться либо на севере САР - на территориях, не подконтрольных САА, либо успели перебраться в соседнюю Турцию под видом беженцев.