Названа стоимость устранения повреждений на ТАВКР "Адмирал Кузнецов"
Сегодня стало известно, в какую конкретно сумму обойдётся устранение тех повреждений, которые получил авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» при затоплении плавучего дока ПД-50. Напомним, что единственный российский авианосец, проходивший ремонтно-модернизационные работы, как изначально сообщалось, получил повреждения палубы и корпуса при падении башенных кранов плавучего дока.
Алексей Рахманов, возглавляющий Объединённую судостроительную корпорацию, рассказал СМИ о том, что «Адмирал Кузнецов» в общей сложности получил 52 различных повреждения. Все повреждения описаны специально созданной комиссией. Как сообщается, эта комиссия пришла к выводу о том, что для устранения повреждений на авианесущем крейсере потребуется выделение примерно 70 млн рублей. По словам главы ОСК, речь идёт о категории «незначительных повреждений».
Слова Алексей Рахманова приводит «Коммерсантъ»:
Ранее также сообщалось, что полученные «Адмиралом Кузнецовым» повреждения не повлияют на сроки окончания ремонта боевого корабля. Планируется, что модернизированный корабль вновь встанет в строй в 2021 году.
Напомним, что на данный момент принимается решение о варианте поднятия затонувшего в гавани 82-го судоремонтного завода плавдока ПД-50.
Алексей Рахманов, возглавляющий Объединённую судостроительную корпорацию, рассказал СМИ о том, что «Адмирал Кузнецов» в общей сложности получил 52 различных повреждения. Все повреждения описаны специально созданной комиссией. Как сообщается, эта комиссия пришла к выводу о том, что для устранения повреждений на авианесущем крейсере потребуется выделение примерно 70 млн рублей. По словам главы ОСК, речь идёт о категории «незначительных повреждений».
Слова Алексей Рахманова приводит «Коммерсантъ»:
То есть в рамках бюджета модернизации "Адмирала Кузнецова" это относится к категории незначительных повреждений. Ничего серьезного, чтобы могло повлечь увеличение сроков ремонта или не подлежало восстановлению, мы не обнаружили.
Ранее также сообщалось, что полученные «Адмиралом Кузнецовым» повреждения не повлияют на сроки окончания ремонта боевого корабля. Планируется, что модернизированный корабль вновь встанет в строй в 2021 году.
Напомним, что на данный момент принимается решение о варианте поднятия затонувшего в гавани 82-го судоремонтного завода плавдока ПД-50.
- Использованы фотографии:
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