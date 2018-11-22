Названа стоимость устранения повреждений на ТАВКР "Адмирал Кузнецов"

То есть в рамках бюджета модернизации "Адмирала Кузнецова" это относится к категории незначительных повреждений. Ничего серьезного, чтобы могло повлечь увеличение сроков ремонта или не подлежало восстановлению, мы не обнаружили.

Сегодня стало известно, в какую конкретно сумму обойдётся устранение тех повреждений, которые получил авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» при затоплении плавучего дока ПД-50. Напомним, что единственный российский авианосец, проходивший ремонтно-модернизационные работы, как изначально сообщалось, получил повреждения палубы и корпуса при падении башенных кранов плавучего дока.Алексей Рахманов, возглавляющий Объединённую судостроительную корпорацию, рассказал СМИ о том, что «Адмирал Кузнецов» в общей сложности получил 52 различных повреждения. Все повреждения описаны специально созданной комиссией. Как сообщается, эта комиссия пришла к выводу о том, что для устранения повреждений на авианесущем крейсере потребуется выделение примерно 70 млн рублей. По словам главы ОСК, речь идёт о категории «незначительных повреждений».Слова Алексей Рахманова приводит «Коммерсантъ» Ранее также сообщалось, что полученные «Адмиралом Кузнецовым» повреждения не повлияют на сроки окончания ремонта боевого корабля. Планируется, что модернизированный корабль вновь встанет в строй в 2021 году.Напомним, что на данный момент принимается решение о варианте поднятия затонувшего в гавани 82-го судоремонтного завода плавдока ПД-50.