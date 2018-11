Суперорудие, способное разрушить город

Статья «Meet the Russian Army's Super 'Gun' That Can Destroy a City»:

https://nationalinterest.org/blog/buzz/meet-russian-armys-super-gun-can-destroy-city-36722

На вооружении российской армии имеется множество артиллерийских систем, в том числе орудия особой мощности. Последние представляют большой интерес для публики и зарубежных специалистов. В частности, они становятся поводом для публикаций в зарубежной прессе. Любопытно, что такие орудия способны сохранять свой потенциал в течение длительного времени, и это позволяет зарубежной прессе вновь перепечатывать ранее опубликованные статьи. Так, издание The National Interest вновь представило читателям свой материал о российском самоходном миномете 2С4 «Тюльпан».Сравнительно старая статья о российском оружии была вновь опубликована 20 ноября в рубрике The Buzz. Автором публикации стал Себастьян А. Роблин. Статья получила громкое название: «Meet the Russian Army's Super 'Gun' That Can Destroy a City» – «Встречайте суперорудие российской армии, способное разрушить целый город». Такой заголовок сразу показывал, что речь пойдет о системе с выдающимися характеристиками.В подзаголовок материала были вынесены тезисы о специфике применения российского и зарубежного оружия . Автор указывал, что миномет 2С4 не имеет аналогов в зарубежных странах, причиной чего является разница в стратегии применения вооружений. Российская боевая машина «Тюльпан» предназначается для поражения мощными минами неподвижных объектов противника. Развитые зарубежные армии решают подобные боевые задачи при помощи высокоточного оружия, такого как управляемые бомбы JDAM.Сама статья начинается с констатации грустного факта. Высокие характеристики позволяют использовать самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» не только для атаки военных объектов, но и для длительного и неизбирательного обстрела гражданских объектов.С. Роблин указывает, что самоходные минометы больших калибров являются весьма популярным огневым средством и имеют большое распространение в современных армиях. Минометы монтируются на легких бронемашинах и поступают в распоряжение командиров батальонов. Работая на закрытых позициях, они способны отправлять к целям 120-мм мины. От гаубичных самоходок схожего калибра они выгодно отличаются меньшими габаритами и массой, а также более простой эксплуатацией и снабжением. С другой стороны, минометы уступают гаубицам по дальности стрельбы.На вооружении армии США состоят два типа самоходных миномета калибра 120 мм. Боевая машина на базе бронетранспортера Stryker носит обозначение M1129, на гусеничном шасси M113 – M1064. В российской армии тоже есть 120-мм самоходные минометы. В качестве примера такой системы автор упоминает боевую машину 2С9 «Нона».Кроме того, у России имеется уникальная самоходная система – гигантский миномет 2С4 калибра 240 мм, также известный как «Тюльпан». На сегодняшний день эта машина является самым крупным и мощным образцом своего класса, находящимся в эксплуатации. При этом речь идет не только о службе, но и о боевом применении техники.Автор спрашивает: для чего нужен миномет столь большого калибра со сравнительно малой дальностью стрельбы? Для поиска ответов на этот вопрос он предлагает обратиться к истории.Первый ответ: он нужен для уничтожения «крепостей» в виде различных укреплений противника, а также для усиления обороны. Израильские укрепления на Голанских высотах и у Суэцкого канала, пещерные комплексы моджахедов в Афганистане, а также защищенные укрытия украинской армии в Донецком аэропорту – все эти объекты обеспечивали защиту личного состава, но затем против них применили 240-мм минометы М-240. Второй ответ: для разрушения городов. Автор иронизирует, что жилые дома в Грозном, Бейруте и Хомсе не могли разрушить сами себя.С. Роблин предлагает внимательно рассмотреть как саму самоходную установку 2С4, так и ее вооружение. 30-тонная боевая машина «Тюльпан» представляет собой гусеничное шасси марки «ГМЗ» с тяжелым минометом М-240 на качающейся установке. Шасси, использованное в проекте 2С4, также применяется в качестве основы для другой техники. Экипаж миномета состоит из девяти человек. Четверо отвечают за эксплуатацию шасси, еще пятеро управляют оружием. Экипаж защищен от пуль и осколков при помощи бронирования толщиной до 20 мм.При движении боевой машины ужасающий 240-мм ствол миномета направлен вперед. Однако при развертывании на огневой позиции опорная плита, находящаяся на корме шасси, опускается на грунт, а ствол переходит в рабочее положение и устанавливается под углом к горизонту. Каждый выстрел заставляет всю боевую машину буквально звенеть подобно гигантскому колоколу.В отличие от множества других минометов, орудие «Тюльпана» заряжается с казны. Оно может использовать массивные фугасные мины 53-ВФ-584 массой 221 фунта (130 кг). По своему весу эти боеприпасы сопоставимы с авиабомбами малых калибров. Такой снаряд можно отправить на дальность до 9 км. Использование активно-реактивных мин увеличивает дальность стрельбы до 12 км. Впрочем, темп стрельбы миномета М-240 ограничивается одним выстрелом в минуту.В отличие от гаубичных снарядов, минометные мины падают на цель почти вертикально. Это обстоятельство позволяет вести эффективный огонь через стены укреплений или через горы, поражая входы пещер и пробивая насквозь целые здания.Для решения особых задач миномет «Тюльпан» может использовать специальные выстрелы. Имеется бетонобойная мина, предназначенная для поражения укреплений противника. Боеприпас под названием «Сайда» имеет зажигательную боевую часть и необходим для уничтожения построек за счет пожара. Для 240-мм миномета был создан ядерный боеприпас 2Б11. Самоходные минометы 2С4 в свое время служили в составе артиллерийских бригад большой мощности резерва Верховного Главнокомандования.Незадолго до первой публикации статьи С. Роблина минометы М-240 были замечены в применении иных снарядов. Так, буксируемая артиллерия Сирии использовала кассетные мины 3О8 «Нерпа». Такое изделие несло 14 суббоеприпасов, способных спускаться на парашюте. С. Роблин напоминает об инциденте, произошедшем в конце 2015 года, когда подобная мина сбросила свою боевую нагрузку на здание школы в одном из пригородов Дамаска.Самоходный миномет также может использовать мину 3Ф5 «Смельчак». Это изделие имеет головку самонаведения и автоматически наводится на цель, подсвеченную лазером. Первые сведения о боевом применении таких боеприпасов относятся к восьмидесятым годам, тогда это оружие использовалось в Афганистане. При помощи управляемых мин советские артиллеристы в разных условиях осуществляли поражение входов в пещеры, где скрывался противник. При использовании «Смельчака» поражение такой цели обеспечивалось одним или двумя выстрелами. Впрочем, эффективность лазерной подсветки цели зависела от погодных условий.В ходе гражданской войны сирийская армия неоднократно использовала буксируемые минометы М-240 при осаде городов, контролируемых вооруженными формированиями. К примеру, в 2012 году зарубежная пресса активно обсуждала неизбирательные артиллерийские обстрелы г. Хомс. Тогда утверждалось, что в артиллерийских ударах участвуют и самоходные минометы 2С4, но эта информация не получила подтверждения. Ранее, в восьмидесятых годах, минометы подобного класса обвинялись в сотнях смертей в Бейруте. Тяжелые мины большого калибра пробивали бетонные крыши укрытий с понятными последствиями. С. Роблин напоминает, что, по некоторым данным, буксируемые М-240 также сохраняются в египетской армии.По данным автора, на момент написания статьи в российской армии имелся лишь один активный батальон самоходных минометов 2С4 в составе восьми боевых машин. Более четырех сотен машин оставались на хранении. В 2000 году, во время Второй войны в Чечне, минометы «Тюльпан» приняли активное участие в осаде Грозного. По словам одного аналитика, эти машины «систематически сравнивали город с землей». Сообщалось, что при помощи 240-мм мин «Смельчак» удалось уничтожить 127 целей. Общие потери противника составили 1500 человек. При этом боевики убили в 16 раз больше гражданских лиц.В отличие от других артиллерийских систем советской разработки, самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» почти не экспортировались в страны Организации Варшавского договора. Лишь небольшое количество таких машин было передано Чехословакии, но их эксплуатация продолжалась не слишком долго.Однако, как ни странно, подобная техника была замечена наблюдателями ОБСЕ в зоне конфликта на Донбассе. В июле 2014 года несколько машин 2С4 обнаружили на территории, контролируемой «сепаратистами». С. Роблин шутит: по-видимому, в российской армии, добровольно уезжая в другую страну, можно прихватить с собой осадный миномет. Сообщалось, что лояльные России формирования использовали не менее четырех «Тюльпанов».Автор напоминает, что, по некоторым данным, минометы 2С4 использовались при осаде аэропортов Луганска и Донецка. В обоих случаях тяжелые 240-мм мины применялись для разрушения построек на территории аэропорта, использовавшихся украинской армией в качестве укреплений. Огонь минометов заставил украинские подразделения отступить с позиций, удерживавшихся в течение нескольких месяцев. В сентябре 2014 года тогдашний министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил, что минометы 2С4 использовали тактические ядерные боеприпасы. Впрочем, позже он стал утверждать, что «Тюльпаны» лишь имели такую возможность.Не имея возможности сразу рассмотреть все эпизоды боевого применения 240-мм минометов советской разработки, С.А. Роблин предлагает читателям ознакомиться с его отдельной статьей на эту тему. Две части этого материала были опубликованы в апреле 2016 года интернет-изданием Offiziere.ch. В отдельной статье рассматривались все бои с участием М-240 и «Тюльпанов» – с Войны Судного дня в 1973 году и до нашего времени.Автор отмечает, что у зарубежных стран отсутствуют системы вооружения, похожие на советский / российский самоходный миномет 2С4. Это связано с тем, что главной задачей «Тюльпана» является уничтожение важных неподвижных объектов противника. Вооруженные силы других стран предпочитают решать такие задачи при помощи высокоточного оружия, такого как управляемые бомбы JDAM. Впрочем, наземная артиллерийская система имеет преимущества перед авиационными средствами поражения. Она способна вести огонь в течение длительного времени, а также может выполнять свои функции в те периоды, когда авиация недоступна.К сожалению, высокие практические характеристики позволяют использовать миномет М-240 не только в бою с противником. Это оружие также использовалось для длительных и неизбирательных обстрелов гражданских объектов. Свою статью С. Роблин завершает цитатой. Журналист Пол Конрой, находившийся в Хомсе во время его осады, красочно описал свои ощущения. «Я лежал и слушал, как три этих миномета стреляли залпом. 18 часов каждый день, 5 дней подряд».***Буксируемый 240-мм миномет М-240 / 52-М-864 был разработан в середине сороковых годов и в 1950 году поступил на вооружение. Это оружие предназначалось для поражения укрепленных объектов противника на дальностях до 9-9,5 км. Такие задачи предлагалось решать при помощи 130-кг минометной мины с 32-кг зарядом взрывчатого вещества. Орудие отличалось высокими характеристиками, но лафет с колесным ходом и необходимость применения тягача существенно затрудняли его эксплуатацию и эффективное решение поставленных задач.В 1966 году был дан старт разработке самоходного миномета на основе изделия М-240. Артиллерийская часть буксируемого миномета была доработана и оснащена новыми агрегатами, что позволило монтировать ее на самоходной платформе. Такой вариант орудия получил обозначение 2Б8. Обновленный миномет установили на гусеничное шасси; получившаяся машина была названа 2С4 «Тюльпан». В 1972 году началось серийное производство такой техники, продолжавшееся до 1988-го. За это время было изготовлено чуть менее 590 боевых машин.Основным эксплуатантом изделий М-240 и 2С4 являлся Советский Союз; почти все его минометы перешли к России. Зарубежным странам передавались незначительные количества такого вооружения. Согласно актуальным данным, сейчас в российской армии эксплуатируется около 40 самоходных минометов «Тюльпан». Еще 390 единиц находится на хранении. Боевые машины с уникальными характеристиками являются важнейшей составляющей сухопутной артиллерии и способны решать особые боевые задачи. Их эксплуатация продолжается. Отказ от такой техники пока не планируется.