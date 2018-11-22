В ФСБ заявили о предотвращении ряда нападений на учебные заведения России

К сожалению, должен констатировать, что этот случай в Керчи, он действительно дал всплеск. Только в октябре месяце мы предотвратили целый ряд нападений на школы.

В Федеральной службе безопасности заявили о том, что за последнее время предотвращено сразу несколько нападений на учебные заведения в Российской Федерации. Заместитель главы управления ФСБ Сергей Егоров отметил, что на фоне трагедии в Керчи обозначилось сразу несколько попыток со стороны злоумышленников атаковать другие техникумы и школы в нашей стране. При этом Сергей Егоров отметил, что ситуация продолжает оставаться сложной.Из заявления представителя руководства ФСБ РФ:Сергей Егоров отметил, что нападения и попытки нападений не имеют отношения к активности международных террористических группировок. По его словам, необходимо совершенствовать законодательство в сфере безопасности в российских учебных заведениях.Такое заявление Сергей Егоров сделал в ходе круглого стола по безопасности, который был организован в Совете федерации ФС РФ.Напомним, что трагедия в Керчи произошла 17 октября. Студент 4-го курса местного политехнического колледжа устроил взрыв в столовой учебного заведения и осуществил расстрел педагогов и своих сверстников. Следствие выясняет, откуда у злоумышленника оказалось достаточные для мощного взрыва объёмы взрывчатого вещества, и что в конечном итоге послужило толчком к совершению массового убийства. Тело преступника, как несколько дней назад сообщил глава Керчи, до сих пор не захоронено.