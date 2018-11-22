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Военные вертолеты над Кремлем

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Сегодня в соцсетях появились кадры, на которых два военных вертолета Ми-8 поднялись в воздух с территории московского Кремля.




На кадрах видно, что один из вертолетов несет на тросе сетку с грузом, напоминающим фигуры людей или манекенов.

Военные вертолеты над Кремлем


СМИ сообщают, что вертолеты пролетели над центром в направлении метро “Павелецкая”. По словам очевидцев, они находились в воздухе над центром около 40 минут.

В ФСО воздержались от комментариев по поводу появившихся в сети фотографий и видео. “Интерфакс”, в свою очередь, сообщил, что полет двух Ми-8, попавший на кадры очевидцев, является тренировочным и проводится в рамках подготовки к регулярным учениям спецслужб.

Площадка, с которой поднялись вертолеты, находится около одной из кремлевский стен, недалеко от Спасской башни. Владимир Путин впервые воспользовался этой площадкой в 2013 году.
Использованы фотографии:
twitter.com
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