Перспективные образцы оружия ХХI века: какими они могут быть?

Карабин Мартина Грира выглядит пока вот так!Но… решит ли это пищевую проблему, так же, как и предлагаемая утилизация свиного навоза в подземных емкостях, создаваемых при помощи ядерного взрыва (!) под соляными пластами? Есть и еще более экстравагантные предложения, но все они содержат множество «бы», а значит довольно далеки от реальности.Куда реальнее предположение, что люди будут воевать и дальше, но их оружие будет все больше и больше зависеть от господствующей технологии производства. Еще совсем недавно господствующей технологией было производство деталей машин (и оружия!) на металлорежущих станках. Потом выяснилось, что перегонять в стружку 5 кг стали ради того, чтобы получить изделие весом 900 граммов невыгодно и на смену технологии резания пришли штамповка и точечная сварка. Дальше – больше: появились образцы того же стрелкового оружия, в которых все больше и больше деталей изготовлены из пластмассы. Причем уже идет речь и о том, чтобы в технологии 3D-печати делать пистолеты и автоматы целиком. Да что там пистолеты… гранатометы и гранаты к ним, и даже ракеты и мины к минометам, уже пытаются делать на станках 3D, и это получается, хотя пока еще такое «удовольствие» не из дешевых.Ну, а какие еще тренды сегодня существуют на пути развития стрелкового оружия, кроме такого потенциального направления его производства, как печать 3D? Ведь печатаются пока что старые образцы, конструктивных новинок не содержащие!Новинки тоже есть и их немало, причем не все относятся к военной области, но могут в ней использоваться. Но начнем с разработок сугубо военных. Сообщается, что именно у нас в России вот-вот будет завершена разработка гиперзвуковых боеприпасов для ручного стрелкового оружия и это будет революция в оружейном деле. Как хотят этого добиться в соответствующих пресс-релизах не сказано. В свое время журнал «Техника-молодежи» писал, что это возможно при помощи так называемого «газового выстрела», в котором пулю выбрасывает не давление газа, а ударная волна в газе. То есть сам принцип вроде бы прост и понятен. Есть емкость, в ней взрывчатка и сжатый инертный газ, а отверстие из «емкости» закрывает донышко пули. Заряд подрывается, в газе возникает ударная волна, несущаяся с огромной скоростью и вот она-то как раз и выталкивает пулю из ствола. Такой принцип будет реализован в этой конструкции или нет – пока неизвестно. Но выгоды очевидны: прежде всего это большая дальность прямого выстрела и повышенная пробивная сила пули. Так сказать, моргнуть не успеешь, как ты уже убит! Причем, на расстоянии большем, чем это возможно при существующих скоростных показателях современного оружия.Что ж – к этому все шло и рано или поздно должно было этим закончиться. Ведь уже в середине XIX века скорость пули стала достигать 400-500 м/сек, ну а в конце винтовки и пулеметы, используя бездымный порох, смогли обеспечить скорость пуль на уровне 700 – 800 м/сек. Наша «трехлинейка» имела скорость 865 – 870 м/сек, английская винтовка «Ли-Энфильд» – 744 м/сек, японская «Арисака» – 770 м/сек. И это считалось вполне достаточным показателем, как для стрельбы по пехоте противника, так и для поражения бронированных объектов, правда, лишь только когда они были прикрыты тонкой броней. Винтовка Лебеля и вовсе имела начальную скорость 610–700 м/сек, но несмотря на это она могла поражать групповые цели (что показали боевые действия на Мадагаскаре) даже на дальности 1800 м.! У нашей отечественной снайперской винтовки СВ-98 скорость пули равна скорости пули «трехлинейки» и считается, что для того, чтобы справиться со «своими обязанностями», ей этого вполне достаточно. У винтовки ОСВ-96 калибр 12,7-мм и скорость пули соответственно выше – 900 м/сек., но вот прицельная дальность точно такая же, что и у винтовки Лебеля, правда, огонь из нее ведется по индивидуальным целям! То есть такой общемировой тренд, как повышение скорости пули, сегодня налицо!Еще один тренд, правда, пока прямого отношения к оружию не имеющий, это… электронные приборы, подзаряжающиеся от движения объекта, на котором (или в котором) они находятся. Сообщалось, что известное своими перспективными изобретениями агентство ДАРПА в США разработало устройство, которое вырабатывает электроэнергию, находясь в кармане солдата. Солдат идет, маятник в устройстве колеблется и… в результате вырабатывается электрический ток, который идет на подзарядку аккумуляторов «токи-воки» и прочих имеющихся у него приборов. Однако и это уже не сегодняшний, а вчерашний день. Сегодня создали маленькие девайсы без батареек вообще, но которые, тем не менее, умеют получать и отражать ТВ-сигналы. По сообщению Science News, ученые из Вашингтонского университета добились невиданного прорыва в области использования рассеянных в пространстве сигналов. От всех существующих новая система связи отличается тем, что для питания ей не нужны ни провода внешнего питания, ни аккумуляторные батареи. Данная технология уже получила название «ambient backscatter», что примерно можно перевести как «использующая рассеянные сигналы». То есть в принципе данная технология позволяет создать патронный картридж, в котором не будет батарейки, но будет микрочип, соединенный с капсюлем-воспламенителем. Получив сигнал извне, переданный микроволновым излучением, этот микрочип воспламенит капсюль, а, следовательно, и сам боеприпас. Что в свою очередь позволяет избежать жесткой механической связи между патроном, затвором и ударником, бьющим по капсюлю. В идеале это позволяет вернуться… к заряжаемому с дула ружьям XVII – XVIII вв., но… с микрочипом в сгорающей гильзе. Вставил ее в ствол, прицеливаешься и нажимаешь на спуск, а всю работу за тебя проделывает электроника!А еще сегодня все более популярной становится многоствольность. Недавно в зарубежных СМИ прошло сразу несколько сообщений о том, что, мол, очень скоро русским придется бояться уже не винтовки М16, а оружия на основе инновационной разработки американца-самодельщика Мартина Грира, сконструировавшего автоматический карабин с четырьмя-пятью стволами, и столь совершенной системой боепитания, что ему суждено совершить революцию в стрелковом оружии XXI века.То, что сделал он его в гараже, а работает в отеле «Бед энд брекфэст» в городе Колорадо-Спрингс, в США никого не пугает. Там всякий труд считается почетным, если только ты преуспеваешь. Прототип этого карабина впервые был показан на оружейной выставке SHOT 2018 в Лас-Вегасе, и вот там-то специалисты из Пентагона проявили к этому карабину неожиданный интерес. Увидели в нем, так сказать, «свежую струю» в военном изобретательстве. Да и действительно, отличий от традиционных конструкций в нем немало. Ведь это безгильзовое гладкоствольное оружие, с электромагнитным приводом, позволявшим добиться скорострельности 250 выстрелов в секунду. Что, кстати говоря, на сегодня тоже становится трендом, так как позволяет выпустить несколько пуль еще до того, как сам стрелок почувствует от выстрелов отдачу. При этом карабин Грира позволяет достичь скорости пули порядка около 3,5 Махов, то есть она полетит в цель в три раза быстрее скорости звука!Патент на свою разработку он получил еще в 2016 году, а на изготовление действующего образца он потратил 500 тысяч долларов – сумму приличную во всех отношениях. Кстати, после того, как разработкой заинтересовался Пентагон, возникла довольно щекотливая ситуация. Не только сам Грир, но и многие другие ожидают того, что он сумеет вернуть эти деньги с прибылью, иначе больше никто в гараже создавать карабинов не будет. И Пентагон рискует потерять потенциальных избирателей-самоучек, которые, случается, как раз и находят в грязи алмазы. Но и платить за нечто суперсовременное немалые деньги тоже неохота. И вот как разрешится эта пикантная ситуация пока что неизвестно.На сегодня известно немало разработок, в которых и порох, и пули — размещаются по отдельности, либо пуля и порох объединены в одном боеприпасе, но… гильзы при этом у него нет. Однако конструкцию Мартина Грира отличает от них полная автоматизация всех процессов перезаряжения и стрельбы, которые осуществляются на основе электромеханических устройств. Традиционная"механика", действующая посредством силы выстрела, не используется.На карабине имеется специальный дозатор, который и подает порох в патронники, куда одновременно с этим вставляются пули. Воспламенение зарядов осуществляется электрическим разрядом, в всеми этими операциями управляет встроенный в карабин микропроцессор.Каналы стволов объединены в одном блоке так же, как в некоторых образцах многоствольного оружия XVIII века. При этом масса-габаритная модель Грира весит меньше, чем винтовка М16. Вот только наличие у нее батарейки питания либо аккумулятора вызывает у многих вопросы. Так же, как, впрочем, и защита самого микропроцессора от электромагнитного импульса ядерного взрыва.Однако внимание следует обратить на другое, а именно косвенно признание самим этим фактом того, что предел совершенства в оружии с механическим приводом достигнут, и нужно нечто принципиально новое, чтобы перевести его на новый виток спирального развития.Продолжение следует…