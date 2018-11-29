Откуда взялись первые скандинавы?
На протяжении целого ряда опубликованных на «ВО» материалов их читатели имели возможность ознакомиться с самыми различными аспектами жизни викингов (мореходов, пиратов, торговцев), жителей Скандинавии определенной эпохи, которую, кстати, историки так и называют: эпоха викингов. Но что было до этого времени? Что ж – отдельные публикации о культуре древних датчан и их погребениях, шлемах вендельской культуры, мече и шлеме из Саттон-Ху тоже были. Но… а что было еще раньше, ну скажем, в том же каменном веке. И не просто в каменном, а на каждом из его этапов или эпох?
Вот так выглядела приледниковая тундра, в которой вот на таких оленей охотились древние пришельцы на земли Скандинавии.
В свое время было обещано, что появится материал и на эту тему, и вот это время настало. Ну, а начать рассказ о том, кем были древние скандинавы и откуда «их земля стала есть» следует с упоминания очень важных находок, сделанных в 1996 году в Волчьей пещере в Западной Финляндии. Многие исследователи считают, что это там обнаружены материальные свидетельства пребывания в ней неандертальцев. При этом минимальный возраст сделанных там находок археологи оценили в 40 тысяч лет. Отметим, до этого наиболее древними свидетельствами пребывания человека на Севере Европы считали находки, относившиеся приблизительно к 8500 году до нашей эры — то есть остатки первобытных поселений на территории Дании, Швеции и Норвегии, а также в Прибалтике и в Финляндии.
Известно, что каменный век, вернее его палеолитическое время, совпало по времени с масштабным похолоданием и оледенением. Ледники то отступали, то вновь захватывали обширные территории Европы и Азии. Причем последняя ледниковая эпоха была всего каких-то 26,5—19 тыс. лет назад.
Уровень Мирового океана в эту эпоху был значительно ниже современного – примерно на 120 – 135 метров, поскольку в ледниках, имевших толщину в 3 – 4 км, замерзла колоссальная масса океанической воды. Таких мелководных морей, как Жёлтое, Северное, а также Персидского и Сиамского заливов в то время просто не существовало, либо они были намного меньше современных.
Но где-то между 15 000 и 10 000 годами до н. э. последняя ледниковая эпоха наконец-то закончилась. К этому времени весь Скандинавский полуостров покрывали льды, но и они начали отступать примерно 12 тысяч лет назад. Сначала от своего ледяного панциря освободилась Дания и Южная Швеция, затем и более северные области. И вот тогда-то племена первобытных охотников, обитавшие в то время на границе со льдами, вместе со стадами северных оленей стали двигаться на север.
То есть все находки, что имеются в распоряжении археологов, однозначно говорят, что первые люди, и не «просто люди», а кроманьонцы, появились в Скандинавии именно в конце последнего оледенения, то есть приблизительно 13 – 14 тысяч лет назад, то есть уже в эпоху верхнего палеолита. А вот ни костные останки, ни орудия труда более раннего времени, то есть принадлежавшие неандертальцам, на территории Скандинавии так и не были обнаружены. Называют по крайней мере две сходные между собой древние культуры, чьи орудия труда были обнаружены на территории современной Норвегии и Швеции.
Племена, кочевавшие по тундре постледниковой эпохи, занимались охотой и собирательством. А еще они ловили рыбу в реках и озерах, которых из-за таяния ледника было везде очень много. Поистине благодатным местом для первобытных поселян была и территория так называемого Доггерленда – земли, лежащие между Данией и Англией, и сегодня скрытые под волнами Северного моря. Находки орудий труда и гарпуна из оленьего рога на дне мелководной Доггер-банки доказывают, что когда-то и здесь была суша и жили люди, занимавшиеся рыболовством и охотой. Причем это уже были люди эпохи мезолита, о чем говорит форма их орудий и технология их обработки. Берега Доггерленда заросли тростником, в котором гнездилось множество птиц, что давало возможность людям вести их промысел, оставаясь на одном и том же месте. Так что именно здесь уже тогда возникли первые свайные поселения оседлых, а не кочевых, охотников и рыболовов.
Однако судьба оказалась к ним сурова. В период между 6200 и 6000 г. до н. э. на дне у побережья Норвегии, примерно в 100 км от него произошли один за другим три подводных оползня лессового грунта, снесенного в океан в результате таяния ледников. В результате возникла волна цунами, затопившая все эти низменные земли. Ну, а дальнейший подъем уровня Мирового океана и вовсе скрыл от людей эти земли, отделив таким образом Британские острова от континентальной Европы.
Подъем уровня Мирового океана вызвал и другое явление: огромное ледниковое Анциловое озеро, находившееся в южной части современного Балтийского моря, соединилось с Атлантическим океаном, и на его месте образовалось Литориновое море, а очертания береговой линии приблизились к современным.
Карта распространения в Европе гаплогрупп U2 и U5.
В VII тысячелетии до н. э. Скандинавию уже стали покрывать леса. В это время на территории Дании и юга Швеции развивается культура мезолита Маглемозе (7500—6000 г. до н. э.), а к северу от нее, на территории Норвегии и на значительной части юга Швеции – культура Фосна-Хенсбака. Здесь же на восточном берегу озера Веттерн были обнаружены останки семи мужчин, живших как раз в эпоху мезолита т.е. около 8000 лет назад. Удалось определить их генетическую принадлежность, и выяснилось, что у них наличествуют митохондриальные гаплогруппы U2 и U5.
Показателем для культуры того времени являются кремневые микролиты с острой кромкой, которые применялись в качестве наконечников для копий и стрел. С 6000 года до н. э. их находки становятся все более редкими, но зато появляются длинные кремневые отщепы, характерные для культуры Конгемозе (ок. 6000—5200 лет до н. э.), которые шли на наконечники и кремневые ножи. Эту культуру сменила тоже мезолитическая культура Эртебёлле (ок. 5300—3950 лет до н. э.) конца эпохи мезолита.
Переход к неолиту начался в Скандинавии примерно в 5000 году до н. э., что привело к появлению в обиходе жителей полуострова множества новшеств и в первую очередь керамики. Люди научились полировать свои изделия из камня и, в частности, каменные топоры. Поселения стали постоянными, довольно большими и располагаться в устьях рек.
Каменные топоры конца эпохи неолита, ок. 3000 – 1800 гг. до н.э. (Музей Тулузы)
На смену культуры Эртебёлле из континентальной Европы пришла культура воронковидных кубков (ок. 4000—2700 гг. до н. э.). Главным ее признаком стало возведение мегалитических сооружений.
Ладьевидные топоры 2800 – 2200 гг. до н.э. (Археологический музей земли Бранденбург в монастыре Св.Павла)
Наконец, к концу III тысячелетия до н. э. эта культура пала под натиском континентальных пришельцев, принадлежавших к культуре боевых топоров, которых многие исследователи считают носителями ранних индоевропейских языков. Каменные полированные боевые топоры служили людям этой культуры символом социального статуса. Затем жители Скандинавии познакомились с технологией металлообработки и вступили в бронзовый век.
Кинжал из кремня 1800 г. до н.э. (Национальный музей Дании, Копенгаген)
Интересно, что шведско-норвежская культура боевых топоров, представлена не менее чем 3000 захоронениями. От 2500—500 гг. до н. э. сохранилось также большое количество петроглифов западной Швеции («изображения из Танума») и в Норвегии, в Альте. Здесь первые петроглифы были обнаружены в 1973 году. Сейчас их насчитывается около 6000. Возраст от 2000 до 6200 лет. В 1985 году эти наскальные изображения занесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. А вот в Бохуслене нашли петроглифы с изображениями сексуального характера, датированные временем 800—500 гг. до н. э. Так что сюжеты скандинавских петроглифов оказываются весьма многозначными!
Наскальные изображения – петроглифы в коммуне Танум, в Швеции. В 1972 году они были открыты местным жителем Эйджем Нильсеном, который хотел взорвать скалы динамитом, а в результате нашел эти уникальные изображения. Всего найдено более 3000 рисунков, расположенных группами более чем в 100 местах вдоль прибрежной 25-километровой линии берега фьорда в эпоху бронзового века. Общая площадь комплекса — 0,5 км². Возраст рисунков оценивается в интервале от 3800 до 2600 лет. Перед нами проходят самые разные сцены из жизни людей того времени: охота, бытовые сценки, оружие, животные, лодки. Из-за влияния кислотных дождей рисунки находятся под угрозой. В красный цвет они окрашены специально, чтобы их было удобнее рассматривать туристам.
Керамический сосуд. (Археологического музея Шлезвига)
Ранняя культура скандинавского бронзового века возникла около 1800—500 гг. до н. э. сначала на территории Дании, а затем распространилась и в южных районах Швеции и Норвегии. В погребениях появилось оружие из бронзы, бронзовые и золотые ювелирные изделия, а также артефакты из Европы. С V по I век до н. э. в Скандинавии начался доримский железный век, который примерно с I по IV век нашей эры римским железным веком и значительным влиянием римской культуры. А потом началась вендельская эпоха и «эпоха викингов»…
Дольменное погребение
А теперь давайте еще раз обратимся к данным палеогенетики, тем более, что исследования в этой области по проекту «Геном человека» сегодня проводятся регулярно и дают много интересного. Прежде всего отметим, что существует определенное сходство по удельному весу одних и тех же гаплогрупп в среднем по этносу между скандинавами и восточными славянами:
— у жителей Скандинавии 20% R1a, 40% I1+I2, 10% N1c1 и 20% R1b;
— у восточных славян 50% R1a, 20% I1+I2, 15% N1с1 и 5% R1b.
Схема распространения гаплогруппы I1.
Второе, что гаплогруппа I1 – традиционно скандинавская и что последний общий предок современных носителей гаплогруппы I1 жил 4 600 лет назад. Причем первая мутация, которая отделила I1 от I, могла, как считают, произойти еще 20 тысяч лет тому назад. И тем не менее все те, кто обладает этой гаплогруппой сегодня, происходят от одного единственного мужчины, жившего около 5 тысяч лет назад. А это, как и раз и было временем, когда в Скандинавию пришли индоевропейцы, принадлежавшие к культуре боевых топоров, и которые, очевидно, уничтожили большую часть мужской части аборигенного населения.
В результате соотношение гаплогрупп у скандинавских народов сегодня таково:
I1 — R1b — R1a — N3 (%)
исландцы: 34 — 34 — 24 — 1
норвежцы: 36 — 31 — 26 — 4
шведы: 42 — 27 — 13 — 10
датчане: 39 — 39 — 12 – 2
Курганное погребение. (Археологического музея Шлезвига)
На территории России было также проведено исследование генетической линии семьи Подгорневых из села Аннино Вологодской области, жившего здесь очень давно. Выяснилось, что ее мужчины относятся к гаплогруппе I1a3b (Z138), которую в популярной литературе часто называют «гаплогруппой викингов» (I1a). Но самое интересное – это ее маркер Z138. Сегодня он очень рассеян по территориям Германии и Австрии, но максимума достигает на побережье Уэльса и Англии, то есть в районе Денло – «Датского права». Однако воинственные даны совершали походы и в земли восточных славян. Например, в «Деяниях датчан» Саксона Грамматика (написанных на рубеже XII—XIII вв.) говорится о взятии Полоцка в V – VI веках конунгом Фродо I, сыном Хадинга, который убил полоцкого царя Веспасия, захватив город хитростью. То есть ДНК-анализ показывает, что неправы те, кто считает, что скандинавы-викинги не оставили своего генетического следа на территории России. Более того, получается, что среди викингов были… также и верные семьянины, которые брали с собой и жен, и детей, и не просто грабившие новые земли, но и селившиеся на них!
Вот так выглядела приледниковая тундра, в которой вот на таких оленей охотились древние пришельцы на земли Скандинавии.
В свое время было обещано, что появится материал и на эту тему, и вот это время настало. Ну, а начать рассказ о том, кем были древние скандинавы и откуда «их земля стала есть» следует с упоминания очень важных находок, сделанных в 1996 году в Волчьей пещере в Западной Финляндии. Многие исследователи считают, что это там обнаружены материальные свидетельства пребывания в ней неандертальцев. При этом минимальный возраст сделанных там находок археологи оценили в 40 тысяч лет. Отметим, до этого наиболее древними свидетельствами пребывания человека на Севере Европы считали находки, относившиеся приблизительно к 8500 году до нашей эры — то есть остатки первобытных поселений на территории Дании, Швеции и Норвегии, а также в Прибалтике и в Финляндии.
Известно, что каменный век, вернее его палеолитическое время, совпало по времени с масштабным похолоданием и оледенением. Ледники то отступали, то вновь захватывали обширные территории Европы и Азии. Причем последняя ледниковая эпоха была всего каких-то 26,5—19 тыс. лет назад.
Уровень Мирового океана в эту эпоху был значительно ниже современного – примерно на 120 – 135 метров, поскольку в ледниках, имевших толщину в 3 – 4 км, замерзла колоссальная масса океанической воды. Таких мелководных морей, как Жёлтое, Северное, а также Персидского и Сиамского заливов в то время просто не существовало, либо они были намного меньше современных.
Но где-то между 15 000 и 10 000 годами до н. э. последняя ледниковая эпоха наконец-то закончилась. К этому времени весь Скандинавский полуостров покрывали льды, но и они начали отступать примерно 12 тысяч лет назад. Сначала от своего ледяного панциря освободилась Дания и Южная Швеция, затем и более северные области. И вот тогда-то племена первобытных охотников, обитавшие в то время на границе со льдами, вместе со стадами северных оленей стали двигаться на север.
То есть все находки, что имеются в распоряжении археологов, однозначно говорят, что первые люди, и не «просто люди», а кроманьонцы, появились в Скандинавии именно в конце последнего оледенения, то есть приблизительно 13 – 14 тысяч лет назад, то есть уже в эпоху верхнего палеолита. А вот ни костные останки, ни орудия труда более раннего времени, то есть принадлежавшие неандертальцам, на территории Скандинавии так и не были обнаружены. Называют по крайней мере две сходные между собой древние культуры, чьи орудия труда были обнаружены на территории современной Норвегии и Швеции.
Племена, кочевавшие по тундре постледниковой эпохи, занимались охотой и собирательством. А еще они ловили рыбу в реках и озерах, которых из-за таяния ледника было везде очень много. Поистине благодатным местом для первобытных поселян была и территория так называемого Доггерленда – земли, лежащие между Данией и Англией, и сегодня скрытые под волнами Северного моря. Находки орудий труда и гарпуна из оленьего рога на дне мелководной Доггер-банки доказывают, что когда-то и здесь была суша и жили люди, занимавшиеся рыболовством и охотой. Причем это уже были люди эпохи мезолита, о чем говорит форма их орудий и технология их обработки. Берега Доггерленда заросли тростником, в котором гнездилось множество птиц, что давало возможность людям вести их промысел, оставаясь на одном и том же месте. Так что именно здесь уже тогда возникли первые свайные поселения оседлых, а не кочевых, охотников и рыболовов.
Однако судьба оказалась к ним сурова. В период между 6200 и 6000 г. до н. э. на дне у побережья Норвегии, примерно в 100 км от него произошли один за другим три подводных оползня лессового грунта, снесенного в океан в результате таяния ледников. В результате возникла волна цунами, затопившая все эти низменные земли. Ну, а дальнейший подъем уровня Мирового океана и вовсе скрыл от людей эти земли, отделив таким образом Британские острова от континентальной Европы.
Подъем уровня Мирового океана вызвал и другое явление: огромное ледниковое Анциловое озеро, находившееся в южной части современного Балтийского моря, соединилось с Атлантическим океаном, и на его месте образовалось Литориновое море, а очертания береговой линии приблизились к современным.
Карта распространения в Европе гаплогрупп U2 и U5.
В VII тысячелетии до н. э. Скандинавию уже стали покрывать леса. В это время на территории Дании и юга Швеции развивается культура мезолита Маглемозе (7500—6000 г. до н. э.), а к северу от нее, на территории Норвегии и на значительной части юга Швеции – культура Фосна-Хенсбака. Здесь же на восточном берегу озера Веттерн были обнаружены останки семи мужчин, живших как раз в эпоху мезолита т.е. около 8000 лет назад. Удалось определить их генетическую принадлежность, и выяснилось, что у них наличествуют митохондриальные гаплогруппы U2 и U5.
Показателем для культуры того времени являются кремневые микролиты с острой кромкой, которые применялись в качестве наконечников для копий и стрел. С 6000 года до н. э. их находки становятся все более редкими, но зато появляются длинные кремневые отщепы, характерные для культуры Конгемозе (ок. 6000—5200 лет до н. э.), которые шли на наконечники и кремневые ножи. Эту культуру сменила тоже мезолитическая культура Эртебёлле (ок. 5300—3950 лет до н. э.) конца эпохи мезолита.
Переход к неолиту начался в Скандинавии примерно в 5000 году до н. э., что привело к появлению в обиходе жителей полуострова множества новшеств и в первую очередь керамики. Люди научились полировать свои изделия из камня и, в частности, каменные топоры. Поселения стали постоянными, довольно большими и располагаться в устьях рек.
Каменные топоры конца эпохи неолита, ок. 3000 – 1800 гг. до н.э. (Музей Тулузы)
На смену культуры Эртебёлле из континентальной Европы пришла культура воронковидных кубков (ок. 4000—2700 гг. до н. э.). Главным ее признаком стало возведение мегалитических сооружений.
Ладьевидные топоры 2800 – 2200 гг. до н.э. (Археологический музей земли Бранденбург в монастыре Св.Павла)
Наконец, к концу III тысячелетия до н. э. эта культура пала под натиском континентальных пришельцев, принадлежавших к культуре боевых топоров, которых многие исследователи считают носителями ранних индоевропейских языков. Каменные полированные боевые топоры служили людям этой культуры символом социального статуса. Затем жители Скандинавии познакомились с технологией металлообработки и вступили в бронзовый век.
Кинжал из кремня 1800 г. до н.э. (Национальный музей Дании, Копенгаген)
Интересно, что шведско-норвежская культура боевых топоров, представлена не менее чем 3000 захоронениями. От 2500—500 гг. до н. э. сохранилось также большое количество петроглифов западной Швеции («изображения из Танума») и в Норвегии, в Альте. Здесь первые петроглифы были обнаружены в 1973 году. Сейчас их насчитывается около 6000. Возраст от 2000 до 6200 лет. В 1985 году эти наскальные изображения занесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. А вот в Бохуслене нашли петроглифы с изображениями сексуального характера, датированные временем 800—500 гг. до н. э. Так что сюжеты скандинавских петроглифов оказываются весьма многозначными!
Наскальные изображения – петроглифы в коммуне Танум, в Швеции. В 1972 году они были открыты местным жителем Эйджем Нильсеном, который хотел взорвать скалы динамитом, а в результате нашел эти уникальные изображения. Всего найдено более 3000 рисунков, расположенных группами более чем в 100 местах вдоль прибрежной 25-километровой линии берега фьорда в эпоху бронзового века. Общая площадь комплекса — 0,5 км². Возраст рисунков оценивается в интервале от 3800 до 2600 лет. Перед нами проходят самые разные сцены из жизни людей того времени: охота, бытовые сценки, оружие, животные, лодки. Из-за влияния кислотных дождей рисунки находятся под угрозой. В красный цвет они окрашены специально, чтобы их было удобнее рассматривать туристам.
Керамический сосуд. (Археологического музея Шлезвига)
Ранняя культура скандинавского бронзового века возникла около 1800—500 гг. до н. э. сначала на территории Дании, а затем распространилась и в южных районах Швеции и Норвегии. В погребениях появилось оружие из бронзы, бронзовые и золотые ювелирные изделия, а также артефакты из Европы. С V по I век до н. э. в Скандинавии начался доримский железный век, который примерно с I по IV век нашей эры римским железным веком и значительным влиянием римской культуры. А потом началась вендельская эпоха и «эпоха викингов»…
Дольменное погребение
А теперь давайте еще раз обратимся к данным палеогенетики, тем более, что исследования в этой области по проекту «Геном человека» сегодня проводятся регулярно и дают много интересного. Прежде всего отметим, что существует определенное сходство по удельному весу одних и тех же гаплогрупп в среднем по этносу между скандинавами и восточными славянами:
— у жителей Скандинавии 20% R1a, 40% I1+I2, 10% N1c1 и 20% R1b;
— у восточных славян 50% R1a, 20% I1+I2, 15% N1с1 и 5% R1b.
Схема распространения гаплогруппы I1.
Второе, что гаплогруппа I1 – традиционно скандинавская и что последний общий предок современных носителей гаплогруппы I1 жил 4 600 лет назад. Причем первая мутация, которая отделила I1 от I, могла, как считают, произойти еще 20 тысяч лет тому назад. И тем не менее все те, кто обладает этой гаплогруппой сегодня, происходят от одного единственного мужчины, жившего около 5 тысяч лет назад. А это, как и раз и было временем, когда в Скандинавию пришли индоевропейцы, принадлежавшие к культуре боевых топоров, и которые, очевидно, уничтожили большую часть мужской части аборигенного населения.
В результате соотношение гаплогрупп у скандинавских народов сегодня таково:
I1 — R1b — R1a — N3 (%)
исландцы: 34 — 34 — 24 — 1
норвежцы: 36 — 31 — 26 — 4
шведы: 42 — 27 — 13 — 10
датчане: 39 — 39 — 12 – 2
Курганное погребение. (Археологического музея Шлезвига)
На территории России было также проведено исследование генетической линии семьи Подгорневых из села Аннино Вологодской области, жившего здесь очень давно. Выяснилось, что ее мужчины относятся к гаплогруппе I1a3b (Z138), которую в популярной литературе часто называют «гаплогруппой викингов» (I1a). Но самое интересное – это ее маркер Z138. Сегодня он очень рассеян по территориям Германии и Австрии, но максимума достигает на побережье Уэльса и Англии, то есть в районе Денло – «Датского права». Однако воинственные даны совершали походы и в земли восточных славян. Например, в «Деяниях датчан» Саксона Грамматика (написанных на рубеже XII—XIII вв.) говорится о взятии Полоцка в V – VI веках конунгом Фродо I, сыном Хадинга, который убил полоцкого царя Веспасия, захватив город хитростью. То есть ДНК-анализ показывает, что неправы те, кто считает, что скандинавы-викинги не оставили своего генетического следа на территории России. Более того, получается, что среди викингов были… также и верные семьянины, которые брали с собой и жен, и детей, и не просто грабившие новые земли, но и селившиеся на них!
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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