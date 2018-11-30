Японские мушкетёры
Не помню уже, кому я обещал, но точно помню, что обещал материал про японское огнестрельное оружие эпохи Сэнгоку. А раз что-то обещал, то следует обещанное исполнить. Причем сразу же следует сказать (и вряд ли это будет преувеличением), что эта эпоха как раз и стала своеобразной реакцией японского общества на новое оружие, попавшее в страну восходящего солнца в 1543 году.
Тогда троих португальских купцов выбросило бурей на берег острова Тангэгасима, и это незначительное на первый взгляд событие стало для всей Японии поистине подарком судьбы. Японцев поразил и сам внешний вид «длинноносых варваров», их одежда и речь, и то, что они держали в руках – «нечто длинное, с отверстием посредине и хитроумным устройством ближе к дереву, которое они упирали в плечо… потом из этого вылетал огонь, раздавался оглушительный гром и свинцовый шарик на расстоянии в тридцать шагов убивал птицу!»
Даймэ острова Танэгасима Тотиката, заплатив огромные деньги, купил два «тэппо», так японцы назвали это странное оружие, и отдал своему кузнецу, чтобы тот изготовил аналог не хуже. Поскольку португальцы стреляли из «этого» без подставки, следует предположить, что в руки японцев попал не тяжелый мушкет, а сравнительно легкая аркебуза, габариты и вес которой допускали стрельбу с рук. Однако сделать аналог сначала не получилось. Выковать ствол японский кузнец смог без особого труда, но вот нарезать внутреннюю резьбу в задней части ствола и вставить туда «заглушку» оказалось ему не по силам. Однако несколько месяцев спустя на остров попал другой португалец и вот он-то, как повествует легенда, и показал японским мастерам, как нужно это делать. Сделать все остальные детали было нетрудно. Так что очень скоро на острове Танэгасима было начало производство первого в истории Японии огнестрельного оружия. Причем с самого начала производство «танэгасимы» (так стали называть новое оружие японцы), пошло ударными темпами. За шесть месяцев на острове было сделано 600 аркебуз, которые Тотиката тут же и распродал. А в результате не только обогатился сам, но и способствовал его повсеместному распространению.
Современные японские «мушкетеры» — участники показательных выступлений со стрельбой.
А вот это уже настоящие «танэгасимы» эпохи Эдо из музея Токайдо, в Хаконе.
Уже в 1549 году даймё Симадзу Такахиса применил танэгасиму в бою, а потом с каждым годом популярность ее все более и более возрастала. Такеда Синген, например, уже в 1555 году, отдавая должное этому оружию, купил не меньше 300 таких аркебуз, а уже Ода Нобунага (этот вообще любил все европейское, начиная с вина и заканчивая мебелью!) 20 лет спустя имел в своем распоряжении 3000 стрелков в битве при Нагасино. Причем, применял их он очень даже современно, построив в три линии так, чтобы они вели огонь поверх голов друг друга, а от атак кавалерии Кацуери их прикрывал бы решетчатый забор.
Японские тэппо из музея в замке Кумамото. На переднем плане «ручная пушка» какаэ-дзутсу.
Тот же музей, те же самые аркебузы, но только вид сзади. Хорошо видно устройство их фитильных замков.
Причем нужно отметить, что, хотя почему-то и считается иначе, на самом деле самураи в эпоху Сэнгоку совсем не гнушались использовать тэппо и пользоваться им лично. Что, мол, это «подлое» и не подобающее самураю оружие. Напротив, они очень быстро оценили его преимущества и многие из них, включая того же Ода Набунага, превратились в метких стрелков. Непрерывные войны всех против всех как раз в это время вызвали поистине массовое производство этого вида оружия, а вот то, что оно стало попадать даже в руки крестьян, им, понятное дело, не нравилось. И очень скоро количество аркебуз в Японии превысило их количество в Европе, что, кстати, и стало одной из причин, почему не испанцы, ни португальцы даже и не пытались ее завоевать и превратить в свою колонию. Причем, японцы в изготовлении своих теппо достигли настоящего мастерства, о чем свидетельствуют дошедшие до нас образцы этого оружия, хранящиеся сегодня в музеях.
Танэгасима и пистору. Музей Азиатского искусства, Сан-Франциско.
Отметим, что словом «тэппо» в Японии обозначался целый класс оружия, но сначала так называли именно аркебузы, сделанные по португальскому образцу, хотя известно и такое название, как хинава-дзю или «фитильное ружье». Но со временем японские мастера начали делать свое собственное пороховое оружие, уже не похожее на исходные образцы, то есть развили свой собственный стиль и традиции его производства.
Самурай Нииро Тдамото с тэппо в руках. Уки-ё Утагава Ёсиику.
Так в чем же отличия японских аркебуз от европейских? Начнем с того, что у них обратное расположение серпентина (курка) хибасами для фитиля хинава. У европейцев он находился спереди и откидывался «к себе». У японцев – он крепился за казенной частью ствола и откидывался «от себя». Кроме того, им показалось и не без оснований, что горящий фитиль, располагающийся на близком расстоянии от полки с затравочным порохом, называвшейся хидзара, – соседство не из лучших, и они придумали сдвигающуюся крышку хибута, которая эту полку надежно закрывала. Крышка сдвигалась и лишь только после этого следовало нажимать на спусковой крючок, чтобы произвести выстрел. Длина ствола японских аркебуз составляла примерно 90 см, а вот калибры разнились – от 13 до 20 мм. Ложе делалось из древесины красного дуба, практически на всю длину ствола, который закреплялся в ней традиционными бамбуковыми штифтами, так же, как и клинки японских мечей, крепившиеся к рукоятке аналогичным образом. Кстати, замки японских ружей также крепились на штифтах. Не любили японцы винтов, в отличие от европейцев. Шомпол – простой деревянный (карука) или бамбуковый (сэсэри), утопленный в ложу. При этом особенностью японского ружья было… отсутствие приклада как такового! Вместо него имелась пистолетная рукоятка дайдзири, которая перед выстрелом прижималась к щеке! То есть отдача воспринималась на ствол и затем на руку, опускалось вниз и двигалось назад, но вот в плечо ружье не отдавало. Именно поэтому, кстати, японцы так любили граненые – шести и восьмигранные стволы. Они были и прочнее, и тяжелее и… лучше гасили отдачу за счет своей массы! Кроме того, их грани было удобно оформлять. Хотя, отметим и это, особыми изысками отделка стволов японских тэппо не отличалась. Обычно на них изображали моны – эмблемы клана, заказывавшего оружие, покрывали позолотой или лаком.
Бадзё-дзуцу – пистолет всадника, причем богато отделанный. Эпоха Эдо. Музей Энн и Габриэль Барбье-Мюллер, Техас.
Тандзуцу – короткоствольный пистолет эпохи Эдо. Музей Энн и Габриэль Барбье-Мюллер, Техас.
Детали замков, включая пружины, делались из латуни. Она не коррозировала так, как железо (а в японском климате это очень важно!), но самое главное – позволяла все детали отливать. То есть производство замков было быстрым и эффективным. Причем даже латунные пружины оказались более выгодны, чем стальные европейские. Чем? Да тем, что были слабее!!! И получалось так, что японский серпентин с фитилем подходил к затравке медленнее европейского, а тот, случалось, ударял о полку с такой силой, что… гас в момент удара, не успевая даже поджечь порох, что вызывало осечку!
Для снайперской стрельбы из замков японцы делали вот такие длинноствольные ружья со стволами длиной 1,80 мм и даже 2 м. Музей замка Нагойя.
Японские аркебузы в обязательном порядке имели прицельные приспособления мушку саки-мэ-атэ и целик ато-мэ-атэ, и… оригинальные, опять же покрытые лаком, коробочки, закрывавшие замок от дождя и снега.
Нииро Тадамото с какаэ-дзутсу. Уки-ё Утагава Ёсиику.
Попадание разрывного снаряда какаэ-дзутсу в щит татэ. Уки-ё Утагава Куниёси.
В итоге японские аркебузы стали более массивными, чем европейские, хотя и оставались по-прежнему легче мушкетов. Кроме того, японцы придумали так называемые «ручные пушки» или какаэ-дзутсу, в чем-то похожие на европейские ручные мортирки для стрельбы ручными гранатами, применявшиеся с XVI века. Но хотя их сходство несомненно, японская конструкция очень сильно отличается от европейской, и является самостоятельным изобретением. У европейской мортирки всегда были приклад и за ним короткий ствол, предназначенный для метания фитильных гранат. Японская какая-дзутсу приклада не имела, а стреляли из нее глиняными обожженными шариками и свинцовыми ядрами. Ствол был достаточно длинным, а вот пороховой заряд невелик. Благодаря этому из «ручной пушки» можно было стрелять действительно, держа ее в руках. Отдача, конечно, была велика. «Пушку» могло вырвать из рук, а если стрелок держал ее крепко, то и опрокинуть его не землю. И, тем не менее, стрелять таким вот образом из нее было можно. Хотя применялся и другой способ: стрелок выкладывал на земле пирамиду из трех связок рисовой соломы и укладывал на нее «пушку», упирая рукоятку в землю или еще один сноп, подбитый сзади двумя кольями. Установив нужный угол наклона ствола, стрелок нажимал на спусковой крючок и производил выстрел. Пуля летела по крутой траектории, что позволяло таким вот образом обстреливать неприятелей, укрывшихся за стенами замка. Случалось, что в ствол какаэ-дзутсу вставляли пороховые ракеты и таким образом намного увеличивали дальность стрельбы.
Ружья из арсенала замка Химедзи.
Известны были японцам и пистолеты, называвшиеся ими пистору. Да, они были фитильными, но использовались самураями-всадниками точно так же, как и европейскими рейтарами. Они направлялись в сторону противника и, приблизившись к нему, производили выстрел чуть ли не упор, после чего возвращались назад, перезаряжая на ходу свое оружие.
Асигару, прикрываясь щитами татэ, ведут огонь по врагу. Иллюстрация из ««Дзохё Моногатари». Национальный музей, Токио.
Другим очень важным изобретением, повысившим скорострельность японского оружия, было изобретение деревянных патронов особой конструкции. Известно, что сначала в те же аркебузы порох засыпался из пороховницы, после чего к нему шомполом проталкивалась пуля. На Руси стрельцы хранили заранее отмеренные пороховые заряды в деревянных «патронах» – «зарядцах». Где они появились раньше – у нас или в Европе, сказать сложно, но появились и сразу же заряжать пищали и мушкеты стало удобнее. Но пулю приходилось по-прежнему доставать из сумки. Решение проблемы стал бумажный патрон, в котором и пуля, и порох в одной бумажной обертке. Теперь солдат зубами надкусывал оболочку такого патрона (отсюда и команда «скуси патрон!»), отсыпал некоторое количество пороха на затравочную полку, а весь остальной порох вместе с пулей ссыпал в ствол и там утрамбовывал при помощи шомпола, используя в качестве пыжа сам же бумажный патрон.
Японцы придумали «зарядец» с двумя (!) отверстиями и коническим каналом внутри. При этом одно из них закрывалось подпружиненной крышкой, а вот другому отверстию «затычкой» служила сама пуля!
«Лакированные коробочки против дождя». Гравюра Утагава Куниёси.
Ну, а теперь давайте представим себе, что мы с вами «японские мушкетеры» и нам предстоит вести огонь по противнику.
Итак, стоя на одном колене, по команде ко-гасира («младшего лейтенанта») мы достаем из патронной сумы наш деревянный патрон, открываем его и высыпаем в ствол весь порох. А на выступающую из него пулю нужно просто нажать пальцем, и она моментально соскользнет в ствол. Убираем патрон и утрамбовываем порох и пулю при помощи шомпола. Убираем шомпол и откидываем крышку пороховой полки. На полку из отдельной пороховницы засыпается более мелкий затравочный порох. Крышку полки закрываем, а лишний порох с полки сдуваем, чтобы не вспыхнул раньше положенного времени. Теперь раздуваем пламя на кончике фитиля, обернутого вокруг левой руки. Сам фитиль у нас из волокон кедровой коры, поэтому хорошо тлеет и не гаснет. Теперь фитиль вставляется в серпентин. Ко-гасиру командует первое прицеливание. Затем откидывается крышка полки. Теперь можно произвести окончательное прицеливание, и нажать на спусковой крючок. Горящий фитиль плавно прижмется к пороху на полке и произойдет выстрел!
Доспех воина асигару работы американского реконструктора Мэтта Пойтраса, уже знакомого читателям ВО по его доспехам воинов Троянской войны, а также греков и римлян.
Интересно, что японцы знали и клинковой штык типа байонет – дзюкэн и копьевидный байонет дзюсо, а также ружья и пистолеты с колесцовыми и кремневыми замками. Знали, но поскольку вступили в эпоху мира Эдо, то надобности в них не ощущали никакой. Зато теперь, в мирное время, главным оружием самурая сделался именно меч, а ружья, которыми могли с успехом сражаться и крестьяне, отошли на второй план. Однако случилось, подчеркнем, это уже в эпоху Эдо!
Тогда троих португальских купцов выбросило бурей на берег острова Тангэгасима, и это незначительное на первый взгляд событие стало для всей Японии поистине подарком судьбы. Японцев поразил и сам внешний вид «длинноносых варваров», их одежда и речь, и то, что они держали в руках – «нечто длинное, с отверстием посредине и хитроумным устройством ближе к дереву, которое они упирали в плечо… потом из этого вылетал огонь, раздавался оглушительный гром и свинцовый шарик на расстоянии в тридцать шагов убивал птицу!»
Даймэ острова Танэгасима Тотиката, заплатив огромные деньги, купил два «тэппо», так японцы назвали это странное оружие, и отдал своему кузнецу, чтобы тот изготовил аналог не хуже. Поскольку португальцы стреляли из «этого» без подставки, следует предположить, что в руки японцев попал не тяжелый мушкет, а сравнительно легкая аркебуза, габариты и вес которой допускали стрельбу с рук. Однако сделать аналог сначала не получилось. Выковать ствол японский кузнец смог без особого труда, но вот нарезать внутреннюю резьбу в задней части ствола и вставить туда «заглушку» оказалось ему не по силам. Однако несколько месяцев спустя на остров попал другой португалец и вот он-то, как повествует легенда, и показал японским мастерам, как нужно это делать. Сделать все остальные детали было нетрудно. Так что очень скоро на острове Танэгасима было начало производство первого в истории Японии огнестрельного оружия. Причем с самого начала производство «танэгасимы» (так стали называть новое оружие японцы), пошло ударными темпами. За шесть месяцев на острове было сделано 600 аркебуз, которые Тотиката тут же и распродал. А в результате не только обогатился сам, но и способствовал его повсеместному распространению.
Современные японские «мушкетеры» — участники показательных выступлений со стрельбой.
А вот это уже настоящие «танэгасимы» эпохи Эдо из музея Токайдо, в Хаконе.
Уже в 1549 году даймё Симадзу Такахиса применил танэгасиму в бою, а потом с каждым годом популярность ее все более и более возрастала. Такеда Синген, например, уже в 1555 году, отдавая должное этому оружию, купил не меньше 300 таких аркебуз, а уже Ода Нобунага (этот вообще любил все европейское, начиная с вина и заканчивая мебелью!) 20 лет спустя имел в своем распоряжении 3000 стрелков в битве при Нагасино. Причем, применял их он очень даже современно, построив в три линии так, чтобы они вели огонь поверх голов друг друга, а от атак кавалерии Кацуери их прикрывал бы решетчатый забор.
Японские тэппо из музея в замке Кумамото. На переднем плане «ручная пушка» какаэ-дзутсу.
Тот же музей, те же самые аркебузы, но только вид сзади. Хорошо видно устройство их фитильных замков.
Причем нужно отметить, что, хотя почему-то и считается иначе, на самом деле самураи в эпоху Сэнгоку совсем не гнушались использовать тэппо и пользоваться им лично. Что, мол, это «подлое» и не подобающее самураю оружие. Напротив, они очень быстро оценили его преимущества и многие из них, включая того же Ода Набунага, превратились в метких стрелков. Непрерывные войны всех против всех как раз в это время вызвали поистине массовое производство этого вида оружия, а вот то, что оно стало попадать даже в руки крестьян, им, понятное дело, не нравилось. И очень скоро количество аркебуз в Японии превысило их количество в Европе, что, кстати, и стало одной из причин, почему не испанцы, ни португальцы даже и не пытались ее завоевать и превратить в свою колонию. Причем, японцы в изготовлении своих теппо достигли настоящего мастерства, о чем свидетельствуют дошедшие до нас образцы этого оружия, хранящиеся сегодня в музеях.
Танэгасима и пистору. Музей Азиатского искусства, Сан-Франциско.
Отметим, что словом «тэппо» в Японии обозначался целый класс оружия, но сначала так называли именно аркебузы, сделанные по португальскому образцу, хотя известно и такое название, как хинава-дзю или «фитильное ружье». Но со временем японские мастера начали делать свое собственное пороховое оружие, уже не похожее на исходные образцы, то есть развили свой собственный стиль и традиции его производства.
Самурай Нииро Тдамото с тэппо в руках. Уки-ё Утагава Ёсиику.
Так в чем же отличия японских аркебуз от европейских? Начнем с того, что у них обратное расположение серпентина (курка) хибасами для фитиля хинава. У европейцев он находился спереди и откидывался «к себе». У японцев – он крепился за казенной частью ствола и откидывался «от себя». Кроме того, им показалось и не без оснований, что горящий фитиль, располагающийся на близком расстоянии от полки с затравочным порохом, называвшейся хидзара, – соседство не из лучших, и они придумали сдвигающуюся крышку хибута, которая эту полку надежно закрывала. Крышка сдвигалась и лишь только после этого следовало нажимать на спусковой крючок, чтобы произвести выстрел. Длина ствола японских аркебуз составляла примерно 90 см, а вот калибры разнились – от 13 до 20 мм. Ложе делалось из древесины красного дуба, практически на всю длину ствола, который закреплялся в ней традиционными бамбуковыми штифтами, так же, как и клинки японских мечей, крепившиеся к рукоятке аналогичным образом. Кстати, замки японских ружей также крепились на штифтах. Не любили японцы винтов, в отличие от европейцев. Шомпол – простой деревянный (карука) или бамбуковый (сэсэри), утопленный в ложу. При этом особенностью японского ружья было… отсутствие приклада как такового! Вместо него имелась пистолетная рукоятка дайдзири, которая перед выстрелом прижималась к щеке! То есть отдача воспринималась на ствол и затем на руку, опускалось вниз и двигалось назад, но вот в плечо ружье не отдавало. Именно поэтому, кстати, японцы так любили граненые – шести и восьмигранные стволы. Они были и прочнее, и тяжелее и… лучше гасили отдачу за счет своей массы! Кроме того, их грани было удобно оформлять. Хотя, отметим и это, особыми изысками отделка стволов японских тэппо не отличалась. Обычно на них изображали моны – эмблемы клана, заказывавшего оружие, покрывали позолотой или лаком.
Бадзё-дзуцу – пистолет всадника, причем богато отделанный. Эпоха Эдо. Музей Энн и Габриэль Барбье-Мюллер, Техас.
Тандзуцу – короткоствольный пистолет эпохи Эдо. Музей Энн и Габриэль Барбье-Мюллер, Техас.
Детали замков, включая пружины, делались из латуни. Она не коррозировала так, как железо (а в японском климате это очень важно!), но самое главное – позволяла все детали отливать. То есть производство замков было быстрым и эффективным. Причем даже латунные пружины оказались более выгодны, чем стальные европейские. Чем? Да тем, что были слабее!!! И получалось так, что японский серпентин с фитилем подходил к затравке медленнее европейского, а тот, случалось, ударял о полку с такой силой, что… гас в момент удара, не успевая даже поджечь порох, что вызывало осечку!
Для снайперской стрельбы из замков японцы делали вот такие длинноствольные ружья со стволами длиной 1,80 мм и даже 2 м. Музей замка Нагойя.
Японские аркебузы в обязательном порядке имели прицельные приспособления мушку саки-мэ-атэ и целик ато-мэ-атэ, и… оригинальные, опять же покрытые лаком, коробочки, закрывавшие замок от дождя и снега.
Нииро Тадамото с какаэ-дзутсу. Уки-ё Утагава Ёсиику.
Попадание разрывного снаряда какаэ-дзутсу в щит татэ. Уки-ё Утагава Куниёси.
В итоге японские аркебузы стали более массивными, чем европейские, хотя и оставались по-прежнему легче мушкетов. Кроме того, японцы придумали так называемые «ручные пушки» или какаэ-дзутсу, в чем-то похожие на европейские ручные мортирки для стрельбы ручными гранатами, применявшиеся с XVI века. Но хотя их сходство несомненно, японская конструкция очень сильно отличается от европейской, и является самостоятельным изобретением. У европейской мортирки всегда были приклад и за ним короткий ствол, предназначенный для метания фитильных гранат. Японская какая-дзутсу приклада не имела, а стреляли из нее глиняными обожженными шариками и свинцовыми ядрами. Ствол был достаточно длинным, а вот пороховой заряд невелик. Благодаря этому из «ручной пушки» можно было стрелять действительно, держа ее в руках. Отдача, конечно, была велика. «Пушку» могло вырвать из рук, а если стрелок держал ее крепко, то и опрокинуть его не землю. И, тем не менее, стрелять таким вот образом из нее было можно. Хотя применялся и другой способ: стрелок выкладывал на земле пирамиду из трех связок рисовой соломы и укладывал на нее «пушку», упирая рукоятку в землю или еще один сноп, подбитый сзади двумя кольями. Установив нужный угол наклона ствола, стрелок нажимал на спусковой крючок и производил выстрел. Пуля летела по крутой траектории, что позволяло таким вот образом обстреливать неприятелей, укрывшихся за стенами замка. Случалось, что в ствол какаэ-дзутсу вставляли пороховые ракеты и таким образом намного увеличивали дальность стрельбы.
Ружья из арсенала замка Химедзи.
Известны были японцам и пистолеты, называвшиеся ими пистору. Да, они были фитильными, но использовались самураями-всадниками точно так же, как и европейскими рейтарами. Они направлялись в сторону противника и, приблизившись к нему, производили выстрел чуть ли не упор, после чего возвращались назад, перезаряжая на ходу свое оружие.
Асигару, прикрываясь щитами татэ, ведут огонь по врагу. Иллюстрация из ««Дзохё Моногатари». Национальный музей, Токио.
Другим очень важным изобретением, повысившим скорострельность японского оружия, было изобретение деревянных патронов особой конструкции. Известно, что сначала в те же аркебузы порох засыпался из пороховницы, после чего к нему шомполом проталкивалась пуля. На Руси стрельцы хранили заранее отмеренные пороховые заряды в деревянных «патронах» – «зарядцах». Где они появились раньше – у нас или в Европе, сказать сложно, но появились и сразу же заряжать пищали и мушкеты стало удобнее. Но пулю приходилось по-прежнему доставать из сумки. Решение проблемы стал бумажный патрон, в котором и пуля, и порох в одной бумажной обертке. Теперь солдат зубами надкусывал оболочку такого патрона (отсюда и команда «скуси патрон!»), отсыпал некоторое количество пороха на затравочную полку, а весь остальной порох вместе с пулей ссыпал в ствол и там утрамбовывал при помощи шомпола, используя в качестве пыжа сам же бумажный патрон.
Японцы придумали «зарядец» с двумя (!) отверстиями и коническим каналом внутри. При этом одно из них закрывалось подпружиненной крышкой, а вот другому отверстию «затычкой» служила сама пуля!
«Лакированные коробочки против дождя». Гравюра Утагава Куниёси.
Ну, а теперь давайте представим себе, что мы с вами «японские мушкетеры» и нам предстоит вести огонь по противнику.
Итак, стоя на одном колене, по команде ко-гасира («младшего лейтенанта») мы достаем из патронной сумы наш деревянный патрон, открываем его и высыпаем в ствол весь порох. А на выступающую из него пулю нужно просто нажать пальцем, и она моментально соскользнет в ствол. Убираем патрон и утрамбовываем порох и пулю при помощи шомпола. Убираем шомпол и откидываем крышку пороховой полки. На полку из отдельной пороховницы засыпается более мелкий затравочный порох. Крышку полки закрываем, а лишний порох с полки сдуваем, чтобы не вспыхнул раньше положенного времени. Теперь раздуваем пламя на кончике фитиля, обернутого вокруг левой руки. Сам фитиль у нас из волокон кедровой коры, поэтому хорошо тлеет и не гаснет. Теперь фитиль вставляется в серпентин. Ко-гасиру командует первое прицеливание. Затем откидывается крышка полки. Теперь можно произвести окончательное прицеливание, и нажать на спусковой крючок. Горящий фитиль плавно прижмется к пороху на полке и произойдет выстрел!
Доспех воина асигару работы американского реконструктора Мэтта Пойтраса, уже знакомого читателям ВО по его доспехам воинов Троянской войны, а также греков и римлян.
Интересно, что японцы знали и клинковой штык типа байонет – дзюкэн и копьевидный байонет дзюсо, а также ружья и пистолеты с колесцовыми и кремневыми замками. Знали, но поскольку вступили в эпоху мира Эдо, то надобности в них не ощущали никакой. Зато теперь, в мирное время, главным оружием самурая сделался именно меч, а ружья, которыми могли с успехом сражаться и крестьяне, отошли на второй план. Однако случилось, подчеркнем, это уже в эпоху Эдо!
- Автор:
- В.Шпаковский
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