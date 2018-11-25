Бронепоезда. Примечательная история бронепоезда №13 «Тульский рабочий»
Естественно, мы не могли обойти вниманием бронепоезд, который стал исходным пунктом всей серии материалов. Бронепоезд №13 "Тульский рабочий" или "Туляк". Фотографии мемориала в честь этого бронепоезда были размещены в статье о БП-35, но не грех и повторить.
Боевой путь этого БП закончился задолго до Победы. Поэтому похвастаться надписью на рейхстаге команда бронепоезда не могла. Да и сам боевой путь №13 часто путают с №16. Ведь именно БП №16 действовал на том же участке, что и "Туляк". Попробуем восстановить историческую справедливость, точнее, просто рассказать о бронепоезде.
БП №13 изначально создавался не военными. Это была чистая самодеятельность железнодорожников. Отсюда и задачи бронепоезда, да и вооружение тоже.
Осень 1941-го. Гудериан идет на Тулу, поэтому в городе используется все, что может помочь в борьбе с врагом.
Инициатива постройки бронепоезда исходила от железнодорожников Тульского паровозного депо.
Здесь необходимо сделать важное отступление: в депо не имели вообще никакого понятия о том, как надо строить бронепоезда.
Но по-видимому, первый человек Тульской области, секретарь обкома Василий Гаврилович Жаворонков, умел работать с людьми. Одобрив инициативу, Жаворонков сумел направить стремления в нужное русло и организовать работу.
Руководителем работ был назначен начальник Тульского паровозного отделения Михаил Давыдович Самойлов, за создание бронеплощадок отвечал Николай Васильевич Селецкий, за бронепаровоз — инженер Константин Дмитриевич Горбач.
Горбач по направлению обкома ВКП(б) Тульской области поехал в Москву и привез оттуда чертежи и схемы бронирования.
Мастером по строительству был мастер инструментального цеха Михаил Андреевич Беспалов. Его подчиненные, слесари-инструментальщики Николай Михайлович Сафронов, Константин Васильевич Ануфриев, Дмитрий Петрович Саветин – вот, фактически вся команда, на плечах которой легла постройка бронепоезда.
Эти люди творили чудеса. Особенно учитывая тот факт, что немцы были уже на подходе. Обсуждался вообще вопрос оставления Тулы, но было принято решение стоять.
Создать бронепоезд – это вообще не так просто, как кажется. С одной стороны, вроде бы ничего сложного, обшил состав броней – и готово.
Техническое руководство по вооружению бронепоезда осуществлял военинженер третьего ранга М. Г. Грязнов. Броневагоны должны были держать удар снаряда 37-мм пушки.
Понятно, какая броня была в распоряжении железнодорожного депо? Правильный ответ – никакая. Брони не было вообще.
Пошли по тульским заводам. На заводах нашлись стальные листы толщиной 18 и 12 мм, но они легко пробивались даже сложенные вместе. Тогда инженерами было принято беспрецедентное решение — между листами залили слой бетона толщиной 150 мм.
Изготовленная броня на полигоне подверглась испытанием 45-мм орудием. Снаряд пробил наружный лист, раздробил бетон, но внутренний лист остался невредим.
Вот такое решение, когда нет ничего, но очень надо. И так были забронированы все вагоны «Тульского рабочего».
Кстати, таким образом был защищен только бронепоезд «Туляк», больше такого технического решения нигде не применялось. До такого додумались только в Туле, наследники Левши в высшем смысле этого слова.
Точно так же и вооружали поезд. Что смогли добыть на оружейных заводах.
27 октября 1941 года бронепоезд №13 «Тульский рабочий» («Туляк») вышел из депо и фактически сразу встал в строй, поступив в распоряжение командования 26-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений.
Командиром назначили старшего лейтенанта Степана Леонтьевича Клюева, начальником штаба – старшего лейтенанта Бориса Павловича Есина, ставшего впоследствии командиром бронепоезда «Московский метрополитен», комиссаром – Владимира Кузьмича Паничкина.
Добровольцами на бронепоезд ушли члены бригады паровозного депо Тула: старший машинист Вячеслав Александрович Ермаков, машинисты Василий Иванович Ермолаев, Валентин Иванович Иванов, Иван Иванович Субботин, помощники машиниста Михаил Алексеевич Казначеев, Дмитрий Павлович Шехов, поездные кочегары Илья Федорович Боев, Николай Григорьевич Попко, Казимир Казимирович Позняк.
Несколько слов о вооружении. Серьезной артиллерии в первой версии «Туляка» не было по причине отсутствия пушек на заводах. Фактически из депо вышел бронепоезд ПВО с дополнительной противодесантной опцией.
На вооружении «Туляка» были пулеметы, зенитные пушки 61-К калибром 37-мм и из закромов ТОЗа были приспособлены 20-мм авиационные ШВАКи.
В общем, ни о какой реальной возможности бороться с танками противника или наносить артиллерийские удары с закрытых позиций речь даже не заходит. Но оказалось, что «Туляк» вполне нормально может отражать налеты авиации, что также было весьма актуальной задачей.
«Тульский рабочий» действовал на всех железнодорожных путях, ведущих из Тулы кроме западной ветки, идущей к Суворову и Козельску.
В боях под Тулой он участвовал всего около десяти дней, однако его боевая деятельность бронепоезда пришлась на тот период, который оказался наиболее опасным и напряженным как для Тулы, так и для страны в целом.
Дальше первый ремонт-довооружение на Мичуринском паровозоремонтном заводе. По воспоминаниям членов команды бронепоезда, довооружение было тоже "из подручных материалов". Разнородное, разнокалиберное... Но тогда уже было принято решение о передаче «Тульского рабочего» НКВД. Поэтому, основная военная специальность не изменилась — зенитный бронепоезд.
В документах того времени "Тульский рабочий" именуется "Тринадцатый отдельный бронепоезд войск НКВД". Изменилось и место дислокации, из Тулы БП был переброшен в Волчанск. Теперь поезд защищал участки железной дороги Купянск-Волчанск и Купянск-Булацеловка.
2 марта 1942 г. бронепоезд был направлен для нового довооружения и устранения конструктивных недостатков в Воронеж на ремонтную базу бронепоездов Юго-Западного фронта.
Вооружение при этом усиливалось и из исключительно зенитного становилось универсальным артиллерийским, что позволяло бронепоезду наносить артиллерийские удары и бороться уже и с танками противника. Именно тогда «Туляк» принял ту конфигурацию, которую мы видим на фотографиях, в том числе и военного времени.
В начале апреля 1942 года бронепоезд вошел в состав 60-го отдельного дивизиона бронепоездов под номером 2. Первым был БП №5. В оперативном отношении он вошел в состав 6-й армии Юго-Западного фронта.
Здесь на участке Изюм-Савинцы он вновь отражал налеты вражеской авиации. 29 апреля бронепоезд и соседние объекты станции последовательно атаковали группы из 31, 23 и 4 вражеских самолетов. 4 бомбы разорвались в 10 метрах от бронесостава, разрушив обе линии железнодорожных путей.
31 мая уже сам бронепоезд подвергся мощному налету вражеской авиации. Броня не выдержала попаданий авиабомб. Повреждения бронеплощадок были настолько существенными, что оказались выведены из строя все орудия и повреждена ходовая часть.
Бронесостав удалось вывести в Воронеж, где, вероятно, планировалось отремонтировать, но вскоре был уничтожен первый бронепоезд дивизиона, а к Воронежу прорвались немецкие войска.
4 июля 1942 г. бронепоезд № 13, с которого уже сняли поврежденное вооружение, и базу дивизиона было решено вывести сначала в Романовку, а затем в г. Балашов Тамбовской области. Ремонт затягивался, и 2 августа личный состав дивизиона был отправлен для пополнения и получения новой материальной части в г. Москву.
Поврежденный тульский бронепоезд был отправлен на рембазу № 6. Каких-либо сведений о его восстановлении и дальнейшем использовании не сохранилось.
Вторая жизнь бронепоезда «Тульский рабочий» началась уже в наше время.
Как нам сказали в музее, инициатором и идейным вдохновителем восстановления «Туляка» стал заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Александр Потапенко.
Его рассказ есть на видео, рекомендуем посмотреть. Вообще, мы сильно постарались сделать небольшой фильм, который неплохо рассказывает и (самое главное, хроникой) показывает то, как все происходило.
«Тульского рабочего» возрождали и строили, как и в 1941-м, всем миром. Только спустя 74 года.
Помогало правительство Тульской области и губернатор Владимир Груздев, участвовали и коммерческие структуры.
Но главный вклад, как и раньше, внесли железнодорожники Тулы.
Над ремонтом и восстановлением вагонов для памятника работали специалисты эксплуатационного вагонного депо Тула (ВЧДЭ-18), вагоноремонтных депо Узловая (ВЧДР-25) и Тула (ВЧДР-17), Тульской дистанции гражданских сооружений (НГЧ-11), моторвагонного депо Новомосковск (ТЧ-22).
Макеты орудийных башен изготовлены ОАО «АК Туламашзавод».
Вагоны и платформы – это была целая эпопея. Оригинальные, не убитые временем, не разрезанные на металлолом вагоны и платформы, туляки искали на станциях и подъездных путях промышленных предприятий и закоулках железнодорожных станций по всей области.
Одну из двухосных платформ подарило ЗАО «Тулажелдормаш», вторую — ООО «Ревякинский металлопрокатный завод».
Макетами оружия, естественно, помог Тульский оружейный завод.
И через 74 года объединенными усилиями всей области «Тульский рабочий» оказался на том же вокзале, с которого он начал свой боевой путь.
Облик бронепоезда восстановлен не только снаружи, но и внутри.
Приятно, что в городе-герое Туле умеют помнить и хранить память...
Источники:
Музей бронепоезда «Тульский рабочий»
http://www.gudok.ru/zdr/175/?ID=634851
https://rus-towns.ru/tula-bronepoezd-13-tulskij-rabochij/
https://myslo.ru/city/reviews/places/bronepoezd-tulyak-kak-sozdaetsya-pamyatnik/
Боевой путь этого БП закончился задолго до Победы. Поэтому похвастаться надписью на рейхстаге команда бронепоезда не могла. Да и сам боевой путь №13 часто путают с №16. Ведь именно БП №16 действовал на том же участке, что и "Туляк". Попробуем восстановить историческую справедливость, точнее, просто рассказать о бронепоезде.
БП №13 изначально создавался не военными. Это была чистая самодеятельность железнодорожников. Отсюда и задачи бронепоезда, да и вооружение тоже.
Осень 1941-го. Гудериан идет на Тулу, поэтому в городе используется все, что может помочь в борьбе с врагом.
Инициатива постройки бронепоезда исходила от железнодорожников Тульского паровозного депо.
Здесь необходимо сделать важное отступление: в депо не имели вообще никакого понятия о том, как надо строить бронепоезда.
Но по-видимому, первый человек Тульской области, секретарь обкома Василий Гаврилович Жаворонков, умел работать с людьми. Одобрив инициативу, Жаворонков сумел направить стремления в нужное русло и организовать работу.
Руководителем работ был назначен начальник Тульского паровозного отделения Михаил Давыдович Самойлов, за создание бронеплощадок отвечал Николай Васильевич Селецкий, за бронепаровоз — инженер Константин Дмитриевич Горбач.
Горбач по направлению обкома ВКП(б) Тульской области поехал в Москву и привез оттуда чертежи и схемы бронирования.
Мастером по строительству был мастер инструментального цеха Михаил Андреевич Беспалов. Его подчиненные, слесари-инструментальщики Николай Михайлович Сафронов, Константин Васильевич Ануфриев, Дмитрий Петрович Саветин – вот, фактически вся команда, на плечах которой легла постройка бронепоезда.
Эти люди творили чудеса. Особенно учитывая тот факт, что немцы были уже на подходе. Обсуждался вообще вопрос оставления Тулы, но было принято решение стоять.
Создать бронепоезд – это вообще не так просто, как кажется. С одной стороны, вроде бы ничего сложного, обшил состав броней – и готово.
Техническое руководство по вооружению бронепоезда осуществлял военинженер третьего ранга М. Г. Грязнов. Броневагоны должны были держать удар снаряда 37-мм пушки.
Понятно, какая броня была в распоряжении железнодорожного депо? Правильный ответ – никакая. Брони не было вообще.
Пошли по тульским заводам. На заводах нашлись стальные листы толщиной 18 и 12 мм, но они легко пробивались даже сложенные вместе. Тогда инженерами было принято беспрецедентное решение — между листами залили слой бетона толщиной 150 мм.
Изготовленная броня на полигоне подверглась испытанием 45-мм орудием. Снаряд пробил наружный лист, раздробил бетон, но внутренний лист остался невредим.
Вот такое решение, когда нет ничего, но очень надо. И так были забронированы все вагоны «Тульского рабочего».
Кстати, таким образом был защищен только бронепоезд «Туляк», больше такого технического решения нигде не применялось. До такого додумались только в Туле, наследники Левши в высшем смысле этого слова.
Точно так же и вооружали поезд. Что смогли добыть на оружейных заводах.
27 октября 1941 года бронепоезд №13 «Тульский рабочий» («Туляк») вышел из депо и фактически сразу встал в строй, поступив в распоряжение командования 26-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений.
Командиром назначили старшего лейтенанта Степана Леонтьевича Клюева, начальником штаба – старшего лейтенанта Бориса Павловича Есина, ставшего впоследствии командиром бронепоезда «Московский метрополитен», комиссаром – Владимира Кузьмича Паничкина.
Добровольцами на бронепоезд ушли члены бригады паровозного депо Тула: старший машинист Вячеслав Александрович Ермаков, машинисты Василий Иванович Ермолаев, Валентин Иванович Иванов, Иван Иванович Субботин, помощники машиниста Михаил Алексеевич Казначеев, Дмитрий Павлович Шехов, поездные кочегары Илья Федорович Боев, Николай Григорьевич Попко, Казимир Казимирович Позняк.
Несколько слов о вооружении. Серьезной артиллерии в первой версии «Туляка» не было по причине отсутствия пушек на заводах. Фактически из депо вышел бронепоезд ПВО с дополнительной противодесантной опцией.
На вооружении «Туляка» были пулеметы, зенитные пушки 61-К калибром 37-мм и из закромов ТОЗа были приспособлены 20-мм авиационные ШВАКи.
В общем, ни о какой реальной возможности бороться с танками противника или наносить артиллерийские удары с закрытых позиций речь даже не заходит. Но оказалось, что «Туляк» вполне нормально может отражать налеты авиации, что также было весьма актуальной задачей.
«Тульский рабочий» действовал на всех железнодорожных путях, ведущих из Тулы кроме западной ветки, идущей к Суворову и Козельску.
В боях под Тулой он участвовал всего около десяти дней, однако его боевая деятельность бронепоезда пришлась на тот период, который оказался наиболее опасным и напряженным как для Тулы, так и для страны в целом.
Дальше первый ремонт-довооружение на Мичуринском паровозоремонтном заводе. По воспоминаниям членов команды бронепоезда, довооружение было тоже "из подручных материалов". Разнородное, разнокалиберное... Но тогда уже было принято решение о передаче «Тульского рабочего» НКВД. Поэтому, основная военная специальность не изменилась — зенитный бронепоезд.
В документах того времени "Тульский рабочий" именуется "Тринадцатый отдельный бронепоезд войск НКВД". Изменилось и место дислокации, из Тулы БП был переброшен в Волчанск. Теперь поезд защищал участки железной дороги Купянск-Волчанск и Купянск-Булацеловка.
2 марта 1942 г. бронепоезд был направлен для нового довооружения и устранения конструктивных недостатков в Воронеж на ремонтную базу бронепоездов Юго-Западного фронта.
Вооружение при этом усиливалось и из исключительно зенитного становилось универсальным артиллерийским, что позволяло бронепоезду наносить артиллерийские удары и бороться уже и с танками противника. Именно тогда «Туляк» принял ту конфигурацию, которую мы видим на фотографиях, в том числе и военного времени.
В начале апреля 1942 года бронепоезд вошел в состав 60-го отдельного дивизиона бронепоездов под номером 2. Первым был БП №5. В оперативном отношении он вошел в состав 6-й армии Юго-Западного фронта.
Здесь на участке Изюм-Савинцы он вновь отражал налеты вражеской авиации. 29 апреля бронепоезд и соседние объекты станции последовательно атаковали группы из 31, 23 и 4 вражеских самолетов. 4 бомбы разорвались в 10 метрах от бронесостава, разрушив обе линии железнодорожных путей.
31 мая уже сам бронепоезд подвергся мощному налету вражеской авиации. Броня не выдержала попаданий авиабомб. Повреждения бронеплощадок были настолько существенными, что оказались выведены из строя все орудия и повреждена ходовая часть.
Бронесостав удалось вывести в Воронеж, где, вероятно, планировалось отремонтировать, но вскоре был уничтожен первый бронепоезд дивизиона, а к Воронежу прорвались немецкие войска.
4 июля 1942 г. бронепоезд № 13, с которого уже сняли поврежденное вооружение, и базу дивизиона было решено вывести сначала в Романовку, а затем в г. Балашов Тамбовской области. Ремонт затягивался, и 2 августа личный состав дивизиона был отправлен для пополнения и получения новой материальной части в г. Москву.
Поврежденный тульский бронепоезд был отправлен на рембазу № 6. Каких-либо сведений о его восстановлении и дальнейшем использовании не сохранилось.
Вторая жизнь бронепоезда «Тульский рабочий» началась уже в наше время.
Как нам сказали в музее, инициатором и идейным вдохновителем восстановления «Туляка» стал заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Александр Потапенко.
Его рассказ есть на видео, рекомендуем посмотреть. Вообще, мы сильно постарались сделать небольшой фильм, который неплохо рассказывает и (самое главное, хроникой) показывает то, как все происходило.
«Тульского рабочего» возрождали и строили, как и в 1941-м, всем миром. Только спустя 74 года.
Помогало правительство Тульской области и губернатор Владимир Груздев, участвовали и коммерческие структуры.
Но главный вклад, как и раньше, внесли железнодорожники Тулы.
Над ремонтом и восстановлением вагонов для памятника работали специалисты эксплуатационного вагонного депо Тула (ВЧДЭ-18), вагоноремонтных депо Узловая (ВЧДР-25) и Тула (ВЧДР-17), Тульской дистанции гражданских сооружений (НГЧ-11), моторвагонного депо Новомосковск (ТЧ-22).
Макеты орудийных башен изготовлены ОАО «АК Туламашзавод».
Вагоны и платформы – это была целая эпопея. Оригинальные, не убитые временем, не разрезанные на металлолом вагоны и платформы, туляки искали на станциях и подъездных путях промышленных предприятий и закоулках железнодорожных станций по всей области.
Одну из двухосных платформ подарило ЗАО «Тулажелдормаш», вторую — ООО «Ревякинский металлопрокатный завод».
Макетами оружия, естественно, помог Тульский оружейный завод.
И через 74 года объединенными усилиями всей области «Тульский рабочий» оказался на том же вокзале, с которого он начал свой боевой путь.
Облик бронепоезда восстановлен не только снаружи, но и внутри.
Приятно, что в городе-герое Туле умеют помнить и хранить память...
Источники:
Музей бронепоезда «Тульский рабочий»
http://www.gudok.ru/zdr/175/?ID=634851
https://rus-towns.ru/tula-bronepoezd-13-tulskij-rabochij/
https://myslo.ru/city/reviews/places/bronepoezd-tulyak-kak-sozdaetsya-pamyatnik/
- Автор:
- Роман Скоморохов, Александр Ставер, видео: Роман Кривов
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