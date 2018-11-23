Не загоняйте крысу в угол

Два эксперта, два Вадима – Трюхан и Карасёв, а также наши либералы объясняют нам всё, что происходит на Украине с 2014 года очень просто: это всё из-за «аннексии Крыма» Россией. Карасёв дошел до абсурда: если бы Крым и Донбасс остались после майдана в бандеровской Украине, то Верховная рада не смогла бы принять откровенно фашистский закон о русском языке, то есть антимайдановцы заседали бы в промайданной Раде!..Пользуясь парламентской арифметикой, Карасёв подкладывает нам ложь: ему вот так видится. Он как бы не видит, что Раду возглавляет нацист со стажем, один из создателей профашистской партии «Свобода», комендант майдана и организатор одесской Хатыни Андрей Парубий.Как-то раз Карасёв в эфире у Соловьёва проговорился: «Я-то что, вот друг у меня – фашист…» А не зря ведь говорят: скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты. Трюхан в эфире «60 минут» пытался оправдать Бандеру… Если бы одесская Хатынь случилась и в Крыму, в 2014 году могла начаться большая война, не только на Украине, но во всей Европе. В Киеве к власти в феврале 2014 года пришла «дивизия СС «Галичина», по словам эксперта Евгения Сатановского, поэтому Крым проголосовал за выход из ставшей бандеровской Украины, а Донбасс восстал.Когда нам лгут: если бы не было «Крыма», не было бы и бандеровского фашизма на Украине, используется перевёрнутая логика: причину делают следствием, а следствие – причиной. Тогда и становится возможным знаменитое оправдание: «Они сами во всём виноваты!» У нас что, все сразу вдруг забыли классическую логику, если подобные подставы остаются безнаказанными?Большой портрет Бандеры украшал собой Евромайдан. Это был символ этой «революции гидности», символ его вооружённого авангарда «Правого сектора» Дмитро Яроша. И заявление: мы пришли с Бандерой! Против этого и выступили Крым и Донбасс. За свои бандеровские идеалы «революционеры» залили кровью весь юго-восток Украины: генпрокурор Юрий Луценко с трибуны Рады сказал, что амнистировал десятки тысяч преступлений членов наци-батальонов на юго-востоке Украины. А сегодня народ, пользуясь возможностью, бежит с Украины по безвизу.Восставший против бандеровцев Донбасс – это живой свидетель их преступлений, преступники же всегда пытаются избавиться от свидетелей, поэтому они не оставляют попыток захватить Донбасс. Россия – тоже всё знающий, понимающий свидетель, поэтому киевские погромщики говорят о походе на Москву.А сколько нам лгали до майдана, что бандеровцев на Украине нет, фашистов нет. Лгали киевские пропагандисты, британские журналисты и наши записные либералы на российских каналах, а Рыбаковы – Некрасовы до сих пор объясняют: все санкции Запада – из-за Крыма! Вообще, на Западе думают, что приобрели Украину. На деле они вляпались в Бандеру, и ещё не осознали всей тяжести своего положения.Но вляпались, похоже, действительно из-за Крыма. Вице-президент США Джо Байден, главный куратор Украины при президенте Обаме, после оставления должности сделал откровенное заявление журналистам в США: Крым мог стать такой прекрасной базой для Пентагона! Получается, бандеровцы планировали расплатиться Крымом за поддержку госпереворота США, отдав его под американскую военную базу против России.Глава МИД Сергей Лавров сказал на Генассамблее ООН «о росте неонацизма на Украине как главном факторе конфликта», это начало. Завтра обвинения в поощрении неонацизма на Украине могут быть предъявлены и США, и Европе.Почему Россия медлит с предъявлением этих обвинений? Важно, чтобы обвинение Украины в бандеровском фашизме нашло отклик в Европе, тогда оно будет иметь большие последствия, но для этого нужно, чтобы это обвинение пришло из самой Европы. Заявление же России о фашистском характере режима в Киеве мало повлияет на политическую ситуацию: если оно не будет подхвачено в Европе, то будет объявлено глобалистскими СМИ «пропагандой». Россия ждёт, пока ещё можно, когда Европа дозреет.Откровенно фашистский языковой закон бандеровской Рады – это большой шаг к дозреванию Европы, об этом сообщает, например, блогер Лев Вершинин из Испании, бывший одессит. Спикера Рады Андрея Парубия даже в британской прессе открыто называют украинским фашистом, связанным с неонацистскими партиями и карательными отрядами. Процесс идёт, как говорит один наш известный политик.С другой стороны, заявлением Сергея Лаврова о росте неонацизма на Украине Россия угрожает не признать итоги президентских выборов на Украине, если они пройдут в условиях разгула в стране неонацистских «Правых секторов» и «Азовов». «Правый сектор» Дмитро Яроша украинские эксперты называют даже личной армией Петро Порошенко, которая должна будет обеспечить ему правильные результаты на президентских выборах в марте 2019 годаВо внешней политике Порошенко ложится под самых крайних мировых глобалистов, с рупором в «Вашингтон пост», и Курта Волкера, которые делают ставку на возобновление войны на Донбассе. Порошенко и самому нужна эскалация на Донбассе перед выборами, украинские обозреватели считают, что он подталкивает свой генштаб к проведению маленькой локальной, но успешной операции на каком-нибудь участке фронта в Донбассе, чтобы перед выборами объявить: «Началось освобождение Донбасса!» Сдерживает, наверное, известный ответ Владимира Путина: «Это может привести к потере украинской государственности в целом».Вообще, по Украине Путин придерживается правила, о котором как-то сказал сам: нельзя загонять крысу в угол, чтобы она не набросилась на тебя. Во всяком случае, по этому правилу Москва действует до сих пор в отношении бандеровского режима.