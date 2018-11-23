«Сингапурское межстрочье» от Владимира Путина: ноябрь, который не перестаёт удивлять

Источники информации:

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5820231

https://bmpd.livejournal.com/3419802.html

https://bmpd.livejournal.com/3419802.html

https://www.1tv.ru/news/2018-11-15/355701-v_singapure_nachalas_press_konferentsiya_vladimira_putina

Отталкиваясь от списка наиболее острых тем, поднимаемых на полях крупных международных политических мероприятий, а также от отдельных заявлений лидеров государств и глав оборонных ведомств, можно прийти к выводу, что ноябрь 2018 года стал воистину переломным этапом в расстановке сторонами стратегических приоритетов в разрешении назревших проблем военно-политического характера. Так, полностью подтвердился наш ранний прогноз относительно намеренной пробуксовки процесса выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом свидетельствует тот факт, что, несмотря на громкие и воинственные заявления Дональда Трампа (с анонсированием выхода из договора и перекладыванием вины на Москву) сделанные ровно месяц назад, ни в администрации президента США, ни в Госдепартаменте, ни тем более в Пентагоне не предприняли ни единой попытки торпедировать ДРСМД в одностороннем порядке.Что ещё более интересно, глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис, продолжая забрасывать Россию лживыми обвинениями в нарушении договора, указывает на то, что «возвращение России к соблюдению условий договора является лучшим выходом из сложившейся ситуации». Такая позиция была озвучена Мэттисом 21 ноября, во время встречи с журналистами в Вашингтоне. Любой здравомыслящий эксперт понимает, что, развернув на территории Румынии и Польши противоракетные комплексы «Aegis Ashore», пусковые установки Mk 41 которых могут быть легко адаптированы для применения тактических ракет большой дальности AGM-158B JASSM-ER или «ударных» модификаций SM-3, именно Пентагон становится виновником выхода из рамок ДРСМД. Но почему США заняли выжидательную позицию? Ведь всем хорошо известно, что, когда четырёхзвёздные генералы из Пентагона уверены в своих силах, реализация обнародованного администрацией президента США плана начинается уже в ближайшее время.Ответ здесь очевиден: многократно уступая Воздушно-космическим силам России по номенклатуре перспективных гиперзвуковых средств воздушно-космического нападения средней дальности, Штаты просто не готовы к широкомасштабной гонке вооружений, поскольку их выход из ДРСМД повлечёт интенсификацию разработки и производства новых типов гиперзвукового вооружения не только в России, но и в Поднебесной, а противопоставить этому они могут лишь не доведённый до ума проект X-51 «Waverider». Возможно, что дополнительная информация на тему ДРСМД появится в распоряжении масс-медиа после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G-20 в Буэнос-Айресе.Мы же перенесёмся на поля уже прошедшего в Сингапуре саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), рядовая повестка дня которого изначально включала в себя рассмотрение весьма «блеклых» (с геополитической точки зрения) вопросов, связанных с поиском более эффективных инструментов борьбы с терроризмом в АТР, а также с разработкой новых методик в области здравоохранения и защиты окружающей среды. «Сухой» фон события был с ног на голову перевёрнут переговорами президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также итоговой пресс-конференцией российского лидера, посвящённой завершению визита в Сингапур. В первом случае имеет место далеко не безобидное «заигрывание» с Абэ относительно рассмотрения условий Токио для возврата к обсуждению территориальной принадлежности Южных Курил в соответствии с Декларацией 1956 года. Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует, и идти на компромисс на условиях, описанных в данной декларации (передача Японии острова Шикотан и островов Хабомаи в обмен на подписание мирного договора), наше руководство всё-таки не станет.Что же касается итоговой пресс-конференции Владимира Путина, на которой был затронут вопрос урегулирования ситуации на Донбассе, то её можно смело считать наиболее отрезвляющим событием для сторонников теории «большого слива» Луганской и Донецкой народных республик. Ключевым моментом в заявлении российского президента стал твёрдый отказ от продолжения встреч в «нормандском формате» до тех пор, пока украинская сторона не приступит к выполнению «минских договорённостей». Учитывая тот факт, что «Минск-2» был окончательно «брошен в топку» Киевом ещё в момент подписания преступного законопроекта «о реинтеграции Донбасса», а сегодня Минобороны Украины готовится к заключению контракта на приобретение партии из 6 турецких ударно-разведывательных БПЛА «Bayraktar TB2», а также боекомплекта из нескольких сотен малоразмерных 10-килограммовых многоцелевых тактических ракет MAM-L от компании «Roketsan», можно со 100%-ной вероятностью говорить о продолжении попыток прощупывания украинскими войсковыми формированиями линий обороны армейских корпусов ЛДНР, а значит, и реализации эскалационного сценария.В такой ситуации отказ российских переговорщиков по линии «нормандской четвёрки» от процесса урегулирования будет полностью оправдан. Это указывает лишь на то, что нелегитимному украинскому руководству в обозримом будущем будет далеко не просто протолкнуть через немецких и французских переговорщиков инициативу о прекращении огня, когда недобитые остатки ВСУ и «Азова» окажутся в новых тактических «котлах» под Старобешевом, Тельмановом и Дебальцевом, ведь на полях «Минска» в сегодняшних реалиях (включая неадекватность украинского дипломатического корпуса в трёхсторонней контактной группе) прийти к компромиссному решению практически невозможно, а от «нормандского формата» на этот раз откажется Кремль. А поэтому данное «сингапурское межстрочье» российского президента можно интерпретировать как последнее предупреждение для действующего украинского режима.