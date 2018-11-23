Дружеский привет от юбиляра?

Испания. Первый зарубежный кластер ИИ (Integrity Initiative), созданный в январе 2017 г., который возглавляется академиком, работающим в исследовательском центре CIDOB в Барселоне. Вводный семинар указанного кластера был профинансирован штаб-квартирой НАТО и был нацелен на освещение российского пагубного влияния в Восточной Европе и Северной Африке. Второй семинар был проведен на базе исследовательского центра ECFR в Мадриде для того, чтобы сбалансировать географическое покрытие кластера. Указанный кластер состоит из научных работников, журналистов, госслужащих и военных, а также представителей некоторых политических партий.

5 ноября 2018 года известная хакерская группа «Anonymous» опубликовала довольно большой объем документов, посвященных деятельности британских спецслужб. В частности, речь шла о проекте «Инициатива честности» — внешне вполне благопристойном начинании, целью которого является противодействие страшной «русской угрозе».Данный проект был инициирован ещё осенью 2015 года и получил вполне официальное финансирование из бюджета Великобритании. Под благовидным (для западной аудитории) предлогом противодействия российской пропаганде и противостояния России в гибридной войне была создана серьезная сеть «добровольных помощников», раскинувшаяся от США и Канады до самых маленьких и незначительных европейских стран. И формально тут не к чему было бы придраться, если бы не оказалось, что кураторы данной сети используют её в том числе и для вмешательства во внутренние дела некоторых государств.В качестве наиболее вопиющего примера такого вмешательства «Anonymous» приводят данные по операции «Монклоа», в ходе которой данная сеть смогла повлиять на назначение Педро Баньоса руководителем Департамента внутренней безопасности Испании.Сеньора Баньоса хозяева сети считали не совсем благонадежным. То ли он слишком любил Россию, что немного сомнительно, то ли просто был излишне самостоятельным для такого важного поста, но в лондонском аналитическом центре, откуда и осуществляется управление сетью, решили не допустить его назначения. Была отдана команда, и буквально в течение нескольких часов испанское отделение сети, используя соцсети и мессенджеры, организовало полноценную травлю политика. То, что мы достаточно часто наблюдаем у себя и к чему, смею надеяться, уже приобрели некоторый иммунитет, а именно к твитам «людей с хорошими лицами», в Испании сработало просто отлично, и неприятное для британских хозяев сети назначение было остановлено.На всякий случай давайте уточним: вся операция длилась всего несколько часов, от полудня до примерно 19:45 по местному времени. За это время волна, поднятая испанским кластером «Integrity Initiative», достигла испанского премьера и функционеров крупнейших политических партий Испании. Доказательств какого-то недостойного или тем более незаконного поведения Педро Баньоса не было приведено никаких. Но никто не захотел брать на себя ответственность за назначение политика, за которым тянется шлейф скандала. И цель была достигнута…Это лишь один из примеров деятельности сети. Однако этим её работа не ограничивается: одной из важнейших целей деятельности «Инициативы честности» является прямая дезинформация европейских правительств и общественности. В дело идут и выдуманные доказательства вмешательства Москвы в дела европейских государств, и требования сплотиться под английскими знаменами с целью противостояния Кремлю, фактически поделившись с Лондоном частью своего суверенитета в области безопасности.Согласитесь, довольно умно: запугать всех выдуманной угрозой, возглавить процесс борьбы с нею и под это дело научить «партнеров» ходить строем под команды из Лондона? Признаться, в свете этой информации даже операция с отравлением Скрипалей выглядит уже совсем не так глупо: похоже, поговорка «бей своих, чтобы чужие боялись» известна не только в России.Интересно, что состав «добровольных помощников», несмотря на кажущуюся легитимность структуры, держался в секрете до момента, когда хакеры из «Anonymous» взломали серверы, принадлежащие английской разведке. Только тогда стал более-менее понятен размах деятельности английских спецслужб на континенте (да и за его пределами, ведь существуют ещё и ближневосточный, и североафриканский кластеры) и её направленность.Однако, при всем уважении к международным хакерским группам, все-таки есть некоторые сомнения в том, что данная операция была делом рук только хакеров.Во-первых, вряд ли подобная информация хранится на общедоступных серверах, пусть и защищенных сложными паролями. Англичане отнюдь не новички в шпионском ремесле, и такого серьезного прокола наверняка не допустят. А значит, речь должна идти если не о взломе внутренних серверов Secret Intelligence Service, то хотя бы о доступе к компьютерам тех внешних аналитических структур, через которые и осуществляется формальное управление сетью. Второй вариант, наверное, уже возможен, но все-таки является крайне опасным для рядовых хакеров, насколько бы умелыми они ни были.Во-вторых, чисто теоретически мы можем допустить, что информация была разбросана по серверам региональных кластеров сети. Это, вероятно, гораздо более доступная цель. Но не очень ясно, зачем неизвестным хакерам вообще понадобилось копаться в этом грязном белье и системно «потрошить» серверы по всей Европе, изначально даже не очень понимая, что они в итоге могут там найти.В-третьих, нужно признать: длительное существование любой хакерской сети вряд ли вообще возможно, особенно если она каким-то образом конфликтует с правительствами мощнейших западных государств. Исключения возможны, но только в том случае, если сама хакерская сеть является частью какой-то спецслужбы. В этом смысле группировка «Anonymous», которую вот уже несколько лет не могут разгромить, показывает поразительную стойкость.Разумеется, в мире есть разведки, помимо российских, заинтересованные во взломе серверов, принадлежащих английским разведывательным сетям. Но, по какому-то странному совпадению, публикация данных о сети «Integrity Initiative» произошла в день, когда Главное управление ГШ ВС РФ отмечало столетие со дня своего образования.Или это не совпадение, а дружеский привет коллегам от именинников? Точно узнать об этом мы сможем лет через сто, не раньше. На следующем большом юбилее.