Посол Украины в ФРГ: Мы не можем закрыть "Миротворец" - он частный
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прокомментировал обращение официального Берлина к Киеву по поводу закрытия экстремистского сайта «Миротворец». Напомним, что в Германии потребовали от Украины закрытия этого сайта, так как на нём в списке «врагов Украины» оказался и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Его личные данные были опубликованы в открытом доступе с пометкой «за антиукраинскую пропаганду и позицию по Крыму». До этого события экстремистский характер электронной площадке Германию волновал мало.
Украинский посол Мельник в издании Die Welt сообщает, что «не может прекратить работу сайта «Миротворец», так как этот сайт является частным». Также украинский дипломат заявил, что закрытие сайта «будет означать гонения на свободу слова и юридическое ограничений прав и свободы действий».
При этом, чтобы не оказаться в опале в Германии, Мельник заявил, что считает появление такого рода списков (списков «Миротворца») "неправильным".
Напомним, что буквально несколько дней назад в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко подтвердил тот факт, что он курирует работу сайта «Миротворец». А Мельник утверждает, что сайт частный...
Если частный, то почему же один представитель власти в его работу вмешивается (не просто вмешивается, а задаёт тон), а другой утверждает, что вмешиваться нельзя, так как это «нарушение свободы слова»? К сожалению, в Германии никто из журналистов г-ну Мельнику этот вопрос не задал.
Украинский посол Мельник в издании Die Welt сообщает, что «не может прекратить работу сайта «Миротворец», так как этот сайт является частным». Также украинский дипломат заявил, что закрытие сайта «будет означать гонения на свободу слова и юридическое ограничений прав и свободы действий».
При этом, чтобы не оказаться в опале в Германии, Мельник заявил, что считает появление такого рода списков (списков «Миротворца») "неправильным".
Напомним, что буквально несколько дней назад в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко подтвердил тот факт, что он курирует работу сайта «Миротворец». А Мельник утверждает, что сайт частный...
Если частный, то почему же один представитель власти в его работу вмешивается (не просто вмешивается, а задаёт тон), а другой утверждает, что вмешиваться нельзя, так как это «нарушение свободы слова»? К сожалению, в Германии никто из журналистов г-ну Мельнику этот вопрос не задал.
- Использованы фотографии:
- Heinrich-Böll-Stiftung from Berlin, Deutschland - Andrij Melnyk, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45049638
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