Первые испытания тяжёлого ударного БПЛА "Охотник" прошли в Новосибирске
Информационное агентство ТАСС сообщает о начале наземного этапа испытаний российского тяжёлого ударного беспилотника «Охотник». Испытания проводятся на Новосибирском авиационном заводе.
По последним данным, беспилотник в рамках испытательной программы впервые осуществил разбег по взлётно-посадочной полосе, достигнув скорости до 200 км/ч. Взлёт не осуществлялся, так как на данном этапе испытаний он не предусмотрен производителями «Охотника».
Помимо разбега новейший российский беспилотник осуществлял, как заявил источник ИА ТАСС, "руление и остановку в конце ВПП". При этом все команды «Охотник» выполнил в автономном режиме.
БПЛА «Охотник» относится к шестому поколению беспилотных летательных аппаратов. Производством его занимается компания «Сухой».
Планы предполагают, что первые лётные испытания этой машины начнутся в 2019 году. Напомним, что впервые выкатка «Охотника» состоялась летом текущего года. Беспилотник выполнен по технологии «летающее крыло». Точные данные о его ТТХ официальные источники не публикуют. При этом ранее в СМИ проходила информация о том, что масса «Охотника» достигает 20 тонн (изначально в проекте было заявлено о массе в 7,5 тонн), дальность полёта – 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 780 км/ч, максимальная скорость – 920 км/ч. Максимальная высота полёта составляет около 10,2 км. Проверить и подтвердить все эти данные возможно, по понятным причинам, только в ходе лётных испытаний.
Ранее отмечалось, что БПЛА имеет модульную конструкцию.
По последним данным, беспилотник в рамках испытательной программы впервые осуществил разбег по взлётно-посадочной полосе, достигнув скорости до 200 км/ч. Взлёт не осуществлялся, так как на данном этапе испытаний он не предусмотрен производителями «Охотника».
Помимо разбега новейший российский беспилотник осуществлял, как заявил источник ИА ТАСС, "руление и остановку в конце ВПП". При этом все команды «Охотник» выполнил в автономном режиме.
БПЛА «Охотник» относится к шестому поколению беспилотных летательных аппаратов. Производством его занимается компания «Сухой».
Планы предполагают, что первые лётные испытания этой машины начнутся в 2019 году. Напомним, что впервые выкатка «Охотника» состоялась летом текущего года. Беспилотник выполнен по технологии «летающее крыло». Точные данные о его ТТХ официальные источники не публикуют. При этом ранее в СМИ проходила информация о том, что масса «Охотника» достигает 20 тонн (изначально в проекте было заявлено о массе в 7,5 тонн), дальность полёта – 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 780 км/ч, максимальная скорость – 920 км/ч. Максимальная высота полёта составляет около 10,2 км. Проверить и подтвердить все эти данные возможно, по понятным причинам, только в ходе лётных испытаний.
Ранее отмечалось, что БПЛА имеет модульную конструкцию.
- Использованы фотографии:
- http://avia.pro/blog
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