Военный корабль Японии потерял часть боезапаса

Стало известно об инциденте с японским сторожевым кораблём Сил самообороны в Восточно-Китайском море. Военный корабль попал в шторм к югу от Окинавы, что привело к нештатной ситуации. При порывах ветра до 40 м/с и высоте волн не менее 4-5 м корабль стало буквально бросать из стороны в сторону.В конечном итоге он «растерял» часть боекомплекта бортовых орудий. Японские СМИ сообщают, что в море было смыто не менее 20 боеприпасов для корабельной пушки. Речь идёт о 20-мм пушке. Команда корабля была вынуждена предпринять все меры, чтобы сохранить оставшуюся часть боезапаса. Тем временем рыбацкие шхуны были предупреждены об опасности «в связи с возможной детонацией боеприпасов». На данный момент известно, что детонации не произошло, жертв и пострадавших нет.При этом заявлено, что сохраняется опасность попадания боеприпасов в рыболовные сети, которые активно используются в этом районе. Однако отмечается, что такая вероятность высокой всё же не является. Причина проста - в этом районе глубина составляет несколько тысяч метров.В связи с инцидентом в японских Морских силах самообороны проводится разбирательства и выявляются конкретные причины, которые привели к потери части боевого комплекта корабля.Напомним, что в Восточно-Китайском море располагается архипелаг Дяоюйдао (Сенкаку), суверенитет над которыми оспаривается Китаем, Японией и Тайванем. Военные корабли разных стран, включая и США, у берегов этого архипелага уже успели стать фактически визитной карточкой островов. Каждая из оспаривающих суверенитет друг друга стран пытается показать свою силу и заявить о правах.