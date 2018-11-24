Австрийская AUG против российского ОЦ-14 «Гроза»
Оружие, спроектированное по схеме компоновки булл-пап, с момента его появления вызвало немало дискуссий среди оружейников. Те, кто относят себя к её сторонникам, считают, что за этим вообще всё будущее развитие стрелкового оружия. Для противников данный тип компоновки оружия является малопригодным в плане создания военных образцов.
Схема булл-пап даёт оружию возможность быть короче на 20-25 сантиметров, что при этом выглядит немного «курносо». По понятным причинам, и характеристики у оружия с такой компоновкой отличаются о характеристик более традиционной "стрелковки".
Такие, например, страны как Новая Зеландия и Франция уже заявили о своём намерении заменить булл-папы FAMAS и Steyr AUG, стоящие на вооружении, автоматами (штурмовыми винтовками), имеющими традиционную компоновку.
Авторы видео решили показать объективную картину и сравнили две винтовки, спроектированные по схеме булл-пап: универсальную австрийскую винтовку AUG и штурмовой стрелково-гранатомётный комплекс ОЦ-14 «Гроза». Каковы особенности конструкции этого оружия? За счёт чего обеспечивается их универсальность? Как изготавливаются стволы этого оружия? Ответы на эти и другие вопросы - в видео «Штурмовые винтовки: Гроза VS. AUG»
Схема булл-пап даёт оружию возможность быть короче на 20-25 сантиметров, что при этом выглядит немного «курносо». По понятным причинам, и характеристики у оружия с такой компоновкой отличаются о характеристик более традиционной "стрелковки".
Такие, например, страны как Новая Зеландия и Франция уже заявили о своём намерении заменить булл-папы FAMAS и Steyr AUG, стоящие на вооружении, автоматами (штурмовыми винтовками), имеющими традиционную компоновку.
Авторы видео решили показать объективную картину и сравнили две винтовки, спроектированные по схеме булл-пап: универсальную австрийскую винтовку AUG и штурмовой стрелково-гранатомётный комплекс ОЦ-14 «Гроза». Каковы особенности конструкции этого оружия? За счёт чего обеспечивается их универсальность? Как изготавливаются стволы этого оружия? Ответы на эти и другие вопросы - в видео «Штурмовые винтовки: Гроза VS. AUG»
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- Википедия
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