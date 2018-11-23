Реакция на заявление депутата о "нежелании кормить многодетных" и "государевой воле"
Как сообщают омские СМИ, в информационном плане обнаружил себя депутат от «Единой России» Алексей Провозин, возмутившийся высокими региональными расходами на многодетные семьи.
Издание «Суперомск» на неделе опубликовало материал, где сообщается о том, что г-н Провозин заявил о «нежелании кормить многодетных». Из заявления депутата:
Депутат добавил:
Жители Омска (и не только) высказали своё отношение к депутату и его словам в комментариях к постам в соцсетях.
Вот несколько комментариев:
В генсовете партии «Единая Россия» поручили омским коллегам дать оценку высказыванию депутата, заявив, что «партия выступает за благополучие людей».
К той же теме... Если перенестись в Саратов.
Тем временем саратовский депутат, который решил провести эксперимент «над собой» по «выживанию» в течение месяца на 3,5 тысячи рублей, заявил о завершении подобного рода практики. Речь идёт о депутате Саратовской облдумы Николае Бондаренко, который получил общероссийскую известность в связи со скандалом, главной фигурой которой стала саратовская чиновница Наталья Соколова. Именно она, сообщив, что питаться можно «макарошками», впоследствии была снята с должности.
Депутат тем временем заявил, что после окончания эксперимента «чувствует себя хорошо», но сразу же добавил, что совершит визит в клинику, чтобы проверить состояние своего здоровья. Бондаренко, который в течение месяца питался кашей, яичницей, овощным рагу и сезонными яблоками (а через день – курицей), пришёл на приём к диетологу. Врач: "Всё-таки без ущерба здоровью такой рацион не обходится". Саратовский депутат отметил, что прожиточный минимум не должен быть ниже 10 тысяч рублей.
Все эти заявления лишний раз показывают, насколько слуги народа и отдельные чиновники далеки от народа. Почему-то в их понимании прожиточный минимум гражданином должен расходоваться исключительно на «пропитание». Чиновничий корпус несколько забывает, что на эту же сумму нужно ещё и оплатить все услуги ЖКХ, поездки на общественном транспорте (что особенно актуально в первую очередь для жителей городов), приобретение элементарных средств личной гигиены.
Издание «Суперомск» на неделе опубликовало материал, где сообщается о том, что г-н Провозин заявил о «нежелании кормить многодетных». Из заявления депутата:
Лично я против, чтобы мы выделяли деньги для создания инфраструктуры и выделения земельных участков из бюджета Омска для многодетных семей. Многие из так называемых многодетных семей таковыми не являются. Они просто перепродают участки, полученные бесплатно. А мы туда газ, свет, воду ведём. Не должен городской бюджет на это деньги расходовать. Не хочу я кормить многодетных! И, уверяю вас, так, как я, мыслит большинство.
Депутат добавил:
Моя позиция – если воля государева, то пусть государь и платит за так называемые многодетные семьи.
Жители Омска (и не только) высказали своё отношение к депутату и его словам в комментариях к постам в соцсетях.
Вот несколько комментариев:
А я не хочу кормить таких депутатов. Сдайте свой мандат!
Как попадают во власть эти люди? Неужели мы сами их выбираем?
В генсовете партии «Единая Россия» поручили омским коллегам дать оценку высказыванию депутата, заявив, что «партия выступает за благополучие людей».
К той же теме... Если перенестись в Саратов.
Тем временем саратовский депутат, который решил провести эксперимент «над собой» по «выживанию» в течение месяца на 3,5 тысячи рублей, заявил о завершении подобного рода практики. Речь идёт о депутате Саратовской облдумы Николае Бондаренко, который получил общероссийскую известность в связи со скандалом, главной фигурой которой стала саратовская чиновница Наталья Соколова. Именно она, сообщив, что питаться можно «макарошками», впоследствии была снята с должности.
Депутат тем временем заявил, что после окончания эксперимента «чувствует себя хорошо», но сразу же добавил, что совершит визит в клинику, чтобы проверить состояние своего здоровья. Бондаренко, который в течение месяца питался кашей, яичницей, овощным рагу и сезонными яблоками (а через день – курицей), пришёл на приём к диетологу. Врач: "Всё-таки без ущерба здоровью такой рацион не обходится". Саратовский депутат отметил, что прожиточный минимум не должен быть ниже 10 тысяч рублей.
Все эти заявления лишний раз показывают, насколько слуги народа и отдельные чиновники далеки от народа. Почему-то в их понимании прожиточный минимум гражданином должен расходоваться исключительно на «пропитание». Чиновничий корпус несколько забывает, что на эту же сумму нужно ещё и оплатить все услуги ЖКХ, поездки на общественном транспорте (что особенно актуально в первую очередь для жителей городов), приобретение элементарных средств личной гигиены.
- Использованы фотографии:
- ВКонтакте
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter