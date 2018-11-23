Реакция на заявление депутата о "нежелании кормить многодетных" и "государевой воле"

Лично я против, чтобы мы выделяли деньги для создания инфраструктуры и выделения земельных участков из бюджета Омска для многодетных семей. Многие из так называемых многодетных семей таковыми не являются. Они просто перепродают участки, полученные бесплатно. А мы туда газ, свет, воду ведём. Не должен городской бюджет на это деньги расходовать. Не хочу я кормить многодетных! И, уверяю вас, так, как я, мыслит большинство.

Моя позиция – если воля государева, то пусть государь и платит за так называемые многодетные семьи.

А я не хочу кормить таких депутатов. Сдайте свой мандат!

Как попадают во власть эти люди? Неужели мы сами их выбираем?