Итоги недели. «Стой, и лапы подними!»
Интерферометрия головного мозга: Крымский мост просел
На самом деле установление проседания Крымского моста доказывает выдающийся научный прорыв Украины, свершившийся с ней после победы революции гидности. Украинские учёные своими выдающимися методами посрамили настоящих светил физики, давая понять, что те никакие не светила, а в лучшем случае – студенты-троечники.
Поговаривают, что украинская методика выявления показателей проседания Крымского моста уже публикуется в ведущих научных журналах мира. Всех секретов не выдают, но кое-что нам всё-таки стало известно.
Учёные Украины изучали параметры моста по трём основным (реперным) точкам. Первая точка наблюдения за мостом находилась на Крещатике. Вторая – в редакции телеканала CNN, третья – на черниговском ликёро-водочном.
Методом интегральной интерферометрии и невербальной рефлексии, без приближения к мосту, дабы не вмешались мостовые гравитационные волны и строители, украинские учёные нашли сразу несколько участков проседания – под восемнадцатью фурами, которые в тот момент двигались по мосту. Наложив (результаты исследования) на гугл-карты, они осуществили тщательную проверку данных, и вывод был однозначен: полная перемога!
Методика имеет все шансы быть заявленной на Нобелевскую премию как минимум по физике, как максимум – мира.
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Зяблицев
kasatky
Горный стрелок
g1washntwn
Маша и Медведь, остановитесь!
Тут же на неделе в Британии была опубликована очередная серия приключенческой киноленты о похождениях Петрова и Боширова в Солсбери.
Краткое содержание предыдущих серий: Чепига и Мишкин (совпадение? Не думаем!), прихватив флакон с «Новичком» под видом парфюма и взяв чек и товарный чек у московского бомбилы, рейсом «Аэрофлота» вылетают в Лондон.
Сверив показания хронометров «Командирские», они секунда в секунду проходят пограничный контроль.
Сняв бюджетный номер в отеле (на зарплату сотрудника ГРУ, как известно Терезе Мэй, не разгуляешься), ночь напролёт вводят в курс дела агента женского пола с пониженной социальной ответственностью.
После этого сержант солсберийской (солсберецкой) полиции обнаруживает в парке отравленных Скрипалей и, сообщив о случившемся в главк Скотланд-Ярда, аккуратно ложится рядом.
Через двадцать четыре секунды Лондон и Вашингтон высылают российских дипломатов и вводят новые санкции. Люди в зелёных космических комбинезонах ищут следы «Новичка», но находит их парочка местных наркоманов.
Эта история наложила серьёзнейший отпечаток на психику отдельных подданных её величества. В отделениях психневродиспансеров от Бристоля до Белфаста главврачи волевым решением запретили показы «Маши и Медведя» по воскресеньям. Ситуация действительно критическая: выкрикивая «Старая ведьма, отменяй брекзит! Давай-давай лечиться!», ограниченный контингент пациентов чуть было не отделил Северную Ирландию.
Гэвин Уильямсон запрещает Маше въезд и ввоз Медведя в Соединённое королевство. Сам мультфильм приравнивается к химическому оружию, и вопрос о запрете на его распространение ставится на голосование в ОЗХО. Свидетель из «Белых касок» сообщает, что его 23-летний племянник уже пострадал от «Маши и Медведя», и его отливали из шланга всем кишлаком. Говорят, об этом скоро сообщит CNN.
Мы обязательно продолжим держать вас в курсе событий.
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Бородач
41 РЕГИОН
bouncyhunter
Ныробский
Терский
Сталин и Дзержинский: возвращение
Памятник Сталину в центральной части Новосибирска поставить не дозволили, ибо он таким образом, говорят, будет оскорблять чувства и достоинства определённых честных и достойных. Потому поставят бюст скромно – на территории местного отделения КПРФ. Не успели либеральные массы взбурлить, как новое оскорбление их чуЙств... Управление воронежским санаторием им.Ф.Э.Дзержинского заявило, что отреставрировало обнаруженный ранее демонтированный бюст «Железного Феликса», и вскоре он будет установлен на прежнем месте – на территории санатория. Руководство рекреационного объекта отмечает, что к настоящему моменту складывалась странная ситуация: название осталось, а памятник демонтирован. Добавлено, что к исторической фигуре Дзержинского можно относиться как угодно, но это наша история, которую было бы странно не уважать.
Наиболее прогрессивные слои общества, которые знают толк в дифференцированном подходе к истории, оказались оскорблены. Достоинство упало ниже уровня плинтуса. Но дать бой обещают. Украинские перемоги в борьбе с памятником Ленину – как светоч. Со Сталиным и Дзержинским во плоти справиться было не просто, потому будут пробовать справиться со Сталиным гранитным и Дзержинским гипсовым. Правда, и в этом случае фигуры могут зашибить.
Тут главное – своевременно найти неполживого блогера, чтобы в подробностях осветил все моменты праведной борьбы с ненавистным сталинизЬмом...
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tomket
raw174
notingem
Egorovich
2024. Японская Российская Федерация
Японский аналитик, эссеист, сценарист, философ, богослов и эксперт по иностранным делам и Курильским островам Токосо Томимо озвучил своё видение вопроса «северных территорий».
На выступлении в МГУ перед студентами философского факультета он изложил единственно верное мнение (по его мнению) на метод разрешения спора о Курильских островах. Сей метод он назвал ползучей экспансией.
По словам философа, Страна восходящего солнца может рассчитывать на полный ползучий успех от Курил до Уральских гор. Главное — ползти не останавливаясь.
Господин Токосо Томимо предложил Москве справедливый вариант заключения мирного договора. Сценарий состоит из четырёх пунктов.
1. Острова Шикотан и Хабомаи немедленно переходят под флаг Японии.
2. Итуруп и Кунашир переходят под этот флаг постепенно, к 2024 году, под вывеской «культурно-экономического сотрудничества».
3. Кроме Итурупа и Кунашира, активные японцы, пользуясь достигнутыми соглашениями, под предлогами «вложения инвестиций» и «внедрения технологий» будут посещать соседние сибирские территории, и таким образом «японизация российских земель до Урала включительно» сама собою приведёт к отторжению их в пользу Страны восходящего солнца.
4. В Японии объявляется программа «Одна семья — десять детей» с целью ускорения процессов японизации России и одновременно демографического противодействия Китаю.
Профессор Низшей школы экономики (НШЭ) Иван Голозадов-Бесштанный не исключает, что процессы ускоренной японизации могут привести к технологическому росту российской экономики и досрочному исполнению майских указов тов. Путина, а также сбыче наномечт тов. Чубайса.
По мнению эксперта, ВВП России начнёт «прирастать Сибирью в прямом смысле слова», но при одном условии: Россия будет переименована в Японскую Российскую Федерацию (ЯРФ).
— Дело за малым, — говорит профессор. — Мамы и папы должны учить детей не тридцати трём буквам русского алфавита, которых многие всё равно толком не знают, а иероглифам. Обучение лучше начинать с младшей группы детсада.
В связи с предполагаемым отказом России от суверенитета, вызванным грядущей японизацией, остаётся решить вопрос с ядерными вооружениями. Как полагает Голозадов-Бесштанный, имеющееся оружие и боеголовки к нему следует переписать на Японию уже сегодня, не откладывая. Во-первых, это позволит ускорить заключение мирного договора между странами; во-вторых, Япония таким образом обретёт долгожданную независимость от Соединённых Штатов и сможет изгнать бандитов и насильников с Окинавы.
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Подводный охотник
cniza
Татьяна
dvina71
Караул! Русские перепрограммировали американское оружие!
У саудовской коалиции в Йемене большие проблемы. Не помогут ни Шварценеггер, ни Сталлоне, ни даже товарищ Сигал. Мистер Трамп тоже не поможет, потому как в некотором роде это проблемы не саудовцев, а его.
Выдающийся военный эксперт, полковник Вдуй Солнцедар в журнале «The National Protest» поставил под сомнение не только дисциплину и способность воевать саудовских войск, но и качество используемой ими техники, закупленной за полновесные нефтедоллары в США.
Беда номер один Саудовской Аравии: американские танки «Абрамс» горят на поле боя. Солнцедар считает, что в программный код поставленных танков проник русский вирус «Червивый Иван №666», который ранее пробил броню Пентагона. Кремль проводит операцию «Шиворот-навыворот».
«Вирус «Червивый Иван №666», разработанный в ГРУ при участии тт. Боширова, Петрова и Сноудена, — пишет эксперт, — пробил изрядную брешь в криптообороне Пентагона, ЦРУ, ФБР, АНБ и «Твиттере» Трампа. Теперь же русские хакеры с помощью манипуляций через входы и выходы Windows 10 Pro подводят танки «Абрамс» к лобовым и боковым ударам хуситов».
«Хвалёные эти «Абрамсы», как выяснилось, выводятся из строя древними ракетными комплексами и устаревшими гранатомётами, разработанными в прошлом веке. Горят практически от любого попадания», — резюмирует аналитик.
Не только танки перепрограммированы русскими. Новое крупное достижение российской хакерской группировки ГРУ — взлом суперсекретного кода «Пэтриотов». Здесь русские анонимусы достигли 80-го уровня и перепрошили BIOS американских систем противоракетной обороны так, что теперь противоракеты летят… в своих!
Это беда номер два Саудовской Аравии.
Системы «Patriot», констатирует мистер Солнцедар, бьют по своим и уже не могут перехватывать ракеты чужих. Шиворот-навыворот!
Таким образом, отмечает военный эксперт, хакеры Путина сумели полностью дискредитировать американские вооружения, которые Белый дом и Пентагон вот уже несколько десятилетий «впаривает» доверчивым саудитам.
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Бородач
ДМБ 75
abc_alex
Лопатов
Горный стрелок
Товарищество на вере
В Норвегии и Финляндии разработали новый метод доказательства русской угрозы. В настоящий момент подана заявка на получение международного патента на геополитическое изобретение под названием «Безошибочное выявление русской угрозы, не требующее доказательств».
По данным засекреченного источника, прописанного в бункере норвежского правительства, министр норвежской разведки в соавторстве с финским коллегой готовы защитить общую докторскую диссертацию на тему «Абсолютно точное определение исходящих сигналов русской угрозы на примере Кольского полуострова без применения спецаппаратуры». Предполагается, что оппонентом норвежца и финна на защите станет министр культуры РФ тов. Мединский.
Переходим непосредственно к методу.
Напомним, ранее Норвегия и Финляндия ранее жаловались на помехи сигналам GPS. По утверждению названных государств, особенно явно такие помехи проявились во время учений НАТО «Единый трезубец». Заявители указали, что источник помех расположен на территории русской военной базы на Кольском полуострове.
Каким образом установили местонахождение источника норвежские разведчики?
Способ уникальный: догадались. А затем сообщили о своей догадке коллегам из финской разведки. Информация ушла в политические структуры, и позднее из МИДа Финляндии сообщили, что «полностью доверяют норвежской разведке», хотя последняя не представила «никаких доказательств».
Далее финны обрисовали классическую стратегию, к которой теперь перейдут русские.
Финское дипломатическое ведомство не против обсудить вопрос помех с Москвой, однако специалисты уже предупреждают: «Россия будет всё отрицать», потому как никаких доказательств «русского вмешательства» финская сторона не имеет.
Принято воистину соломоново решение: Финляндия «всё равно укажет» русским на недопустимость «умышленного создания помех» и потребует от российского Минобороны книгу жалоб и предложений.
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Piramidon
Chertt
Vita VKO
dinis
На самом деле установление проседания Крымского моста доказывает выдающийся научный прорыв Украины, свершившийся с ней после победы революции гидности. Украинские учёные своими выдающимися методами посрамили настоящих светил физики, давая понять, что те никакие не светила, а в лучшем случае – студенты-троечники.
Поговаривают, что украинская методика выявления показателей проседания Крымского моста уже публикуется в ведущих научных журналах мира. Всех секретов не выдают, но кое-что нам всё-таки стало известно.
Учёные Украины изучали параметры моста по трём основным (реперным) точкам. Первая точка наблюдения за мостом находилась на Крещатике. Вторая – в редакции телеканала CNN, третья – на черниговском ликёро-водочном.
Методом интегральной интерферометрии и невербальной рефлексии, без приближения к мосту, дабы не вмешались мостовые гравитационные волны и строители, украинские учёные нашли сразу несколько участков проседания – под восемнадцатью фурами, которые в тот момент двигались по мосту. Наложив (результаты исследования) на гугл-карты, они осуществили тщательную проверку данных, и вывод был однозначен: полная перемога!
Методика имеет все шансы быть заявленной на Нобелевскую премию как минимум по физике, как максимум – мира.
В Киеве: Мы изучили спутниковые снимки - Крымский мост просел
Могерини пригрозила России мерами за Донбасс и "ситуацию на Азовском море"
МИД РФ предостерег Киев от авантюр в Азовском море
Могерини пригрозила России мерами за Донбасс и "ситуацию на Азовском море"
МИД РФ предостерег Киев от авантюр в Азовском море
Комментарии наших читателей:
Зяблицев
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, а еще есть полиция Крыма, прокуратура Крыма... Откуда у этих клоунов могут быть спутниковые снимки? Только если они со страничек в соцсетях наших космонавтов их понадергали ..., ну может хозяева из-за океана прислали, чисто поржать!
kasatky
Вы не так трактуете. Украина поднялась над мостом на 89 мм. И будет подниматься на 89 мм каждый год, пока не возвысится над всем миром! Это сокрушительная победа!
Только не пойму, в чем фишка? Может их к Луне притягивает?
Только не пойму, в чем фишка? Может их к Луне притягивает?
Горный стрелок
С научной точки зрения - абсолютный бред. "Термические поводки" - деформации конструкций из-за изменения температуры окружающей среды при такой длине пролетов вполне сравнимы с приводимыми "учеными" незалэжной цифрами. Да только как они могут дистанционно это измерять с такой точностью? Для этого лазерные датчики должны стоять непосредственно на мосту. Измерять взаимное расположение с микронной точностью. И после обрабатывать полученный результат на серьезной технике, сверяя с предыдущими значениями...
g1washntwn
Интерферометрия не врёт. При подпрыгивании давление на Землю снижается и ее поверхность под воздействием силы упругости возвращается в исходное состояние. Поэтому Украине кажется, что она приподнимается над Крымским мостом. Это - физика! )))
Маша и Медведь, остановитесь!
Тут же на неделе в Британии была опубликована очередная серия приключенческой киноленты о похождениях Петрова и Боширова в Солсбери.
Краткое содержание предыдущих серий: Чепига и Мишкин (совпадение? Не думаем!), прихватив флакон с «Новичком» под видом парфюма и взяв чек и товарный чек у московского бомбилы, рейсом «Аэрофлота» вылетают в Лондон.
Сверив показания хронометров «Командирские», они секунда в секунду проходят пограничный контроль.
Сняв бюджетный номер в отеле (на зарплату сотрудника ГРУ, как известно Терезе Мэй, не разгуляешься), ночь напролёт вводят в курс дела агента женского пола с пониженной социальной ответственностью.
После этого сержант солсберийской (солсберецкой) полиции обнаруживает в парке отравленных Скрипалей и, сообщив о случившемся в главк Скотланд-Ярда, аккуратно ложится рядом.
Через двадцать четыре секунды Лондон и Вашингтон высылают российских дипломатов и вводят новые санкции. Люди в зелёных космических комбинезонах ищут следы «Новичка», но находит их парочка местных наркоманов.
Эта история наложила серьёзнейший отпечаток на психику отдельных подданных её величества. В отделениях психневродиспансеров от Бристоля до Белфаста главврачи волевым решением запретили показы «Маши и Медведя» по воскресеньям. Ситуация действительно критическая: выкрикивая «Старая ведьма, отменяй брекзит! Давай-давай лечиться!», ограниченный контингент пациентов чуть было не отделил Северную Ирландию.
Гэвин Уильямсон запрещает Маше въезд и ввоз Медведя в Соединённое королевство. Сам мультфильм приравнивается к химическому оружию, и вопрос о запрете на его распространение ставится на голосование в ОЗХО. Свидетель из «Белых касок» сообщает, что его 23-летний племянник уже пострадал от «Маши и Медведя», и его отливали из шланга всем кишлаком. Говорят, об этом скоро сообщит CNN.
Мы обязательно продолжим держать вас в курсе событий.
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Бородач
Маша и медведь - это Петров и Боширов.
41 РЕГИОН
Я так понимаю что теперь будет ужесточение санкций Маша и Медведь попадут в санкционный список, будет создан противомультипликацонный центр по противодействию , и т.д.
bouncyhunter
Похоже, там не только Скрипали траванулись дурачком (зачёркнуто) новичком...
Ныробский
Где то была информация о том, что он переведён на 57 языков, стало быть, и аудитория гораздо шире. Только вот добрый мишка на Западе никак не вписывается в кровожадный образ России, с которым её там и уровняли. Там ближе тот "кошак", который молотком избивает мышонка, что кстати очень соответствует проводимой ими политики, когда США и их шестёрки всем скопом наваливаются на страны, которые по своей слабости не могут оказать серьёзного сопротивления. А тут у них двойной разрыв шаблона, когда Медведь - образ России, а сама Маша и есть Россия, которая может уконтропупить самого сильного зверя в лесу, без летального для него исхода. Ну не бывает так в их сказках - должны быть кровь и трупы.
Терский
Это Энтони Глис ещё "Ну погоди" не смотрел, а за "Илью Муромца и Соловья разбойника" и говорить не стоит. Вот уж не думал что шизофрения болезнь переходчивая, Мэй заболела, а инфицирована вся Англия...
Сталин и Дзержинский: возвращение
Памятник Сталину в центральной части Новосибирска поставить не дозволили, ибо он таким образом, говорят, будет оскорблять чувства и достоинства определённых честных и достойных. Потому поставят бюст скромно – на территории местного отделения КПРФ. Не успели либеральные массы взбурлить, как новое оскорбление их чуЙств... Управление воронежским санаторием им.Ф.Э.Дзержинского заявило, что отреставрировало обнаруженный ранее демонтированный бюст «Железного Феликса», и вскоре он будет установлен на прежнем месте – на территории санатория. Руководство рекреационного объекта отмечает, что к настоящему моменту складывалась странная ситуация: название осталось, а памятник демонтирован. Добавлено, что к исторической фигуре Дзержинского можно относиться как угодно, но это наша история, которую было бы странно не уважать.
Наиболее прогрессивные слои общества, которые знают толк в дифференцированном подходе к истории, оказались оскорблены. Достоинство упало ниже уровня плинтуса. Но дать бой обещают. Украинские перемоги в борьбе с памятником Ленину – как светоч. Со Сталиным и Дзержинским во плоти справиться было не просто, потому будут пробовать справиться со Сталиным гранитным и Дзержинским гипсовым. Правда, и в этом случае фигуры могут зашибить.
Тут главное – своевременно найти неполживого блогера, чтобы в подробностях осветил все моменты праведной борьбы с ненавистным сталинизЬмом...
Комментарии наших читателей:
tomket
Что, коробит от Сталина, как черта от ладана? Бывает, бывает.
raw174
Дело не в том, что коробит, а в том, что смысла нет в насаждении памятников. Монумент должен быть к месту и по поводу, а бездумное натыкивание - расточительство и глупость.
notingem
Ага, типа князя Владимира в Москве.
Egorovich
Неплохо было бы и сталинские порядки вернуть для всего российского руководства - депутатов, правительства, областных руководителей и их прихлебателей, директоров заводов и т.д.. Все бы сразу очнулись.
2024. Японская Российская Федерация
Японский аналитик, эссеист, сценарист, философ, богослов и эксперт по иностранным делам и Курильским островам Токосо Томимо озвучил своё видение вопроса «северных территорий».
На выступлении в МГУ перед студентами философского факультета он изложил единственно верное мнение (по его мнению) на метод разрешения спора о Курильских островах. Сей метод он назвал ползучей экспансией.
По словам философа, Страна восходящего солнца может рассчитывать на полный ползучий успех от Курил до Уральских гор. Главное — ползти не останавливаясь.
Господин Токосо Томимо предложил Москве справедливый вариант заключения мирного договора. Сценарий состоит из четырёх пунктов.
1. Острова Шикотан и Хабомаи немедленно переходят под флаг Японии.
2. Итуруп и Кунашир переходят под этот флаг постепенно, к 2024 году, под вывеской «культурно-экономического сотрудничества».
3. Кроме Итурупа и Кунашира, активные японцы, пользуясь достигнутыми соглашениями, под предлогами «вложения инвестиций» и «внедрения технологий» будут посещать соседние сибирские территории, и таким образом «японизация российских земель до Урала включительно» сама собою приведёт к отторжению их в пользу Страны восходящего солнца.
4. В Японии объявляется программа «Одна семья — десять детей» с целью ускорения процессов японизации России и одновременно демографического противодействия Китаю.
Экс-дипломат Японии: РФ может отдать два острова, а два сами станут нашими
В Японии стали забывать об Акте о безоговорочной капитуляции
Финляндия может потребовать от России возвращения земель
В Японии стали забывать об Акте о безоговорочной капитуляции
Финляндия может потребовать от России возвращения земель
Профессор Низшей школы экономики (НШЭ) Иван Голозадов-Бесштанный не исключает, что процессы ускоренной японизации могут привести к технологическому росту российской экономики и досрочному исполнению майских указов тов. Путина, а также сбыче наномечт тов. Чубайса.
По мнению эксперта, ВВП России начнёт «прирастать Сибирью в прямом смысле слова», но при одном условии: Россия будет переименована в Японскую Российскую Федерацию (ЯРФ).
— Дело за малым, — говорит профессор. — Мамы и папы должны учить детей не тридцати трём буквам русского алфавита, которых многие всё равно толком не знают, а иероглифам. Обучение лучше начинать с младшей группы детсада.
В связи с предполагаемым отказом России от суверенитета, вызванным грядущей японизацией, остаётся решить вопрос с ядерными вооружениями. Как полагает Голозадов-Бесштанный, имеющееся оружие и боеголовки к нему следует переписать на Японию уже сегодня, не откладывая. Во-первых, это позволит ускорить заключение мирного договора между странами; во-вторых, Япония таким образом обретёт долгожданную независимость от Соединённых Штатов и сможет изгнать бандитов и насильников с Окинавы.
Комментарии наших читателей:
Подводный охотник
Я же говорю, обнаглевшие товарищи. Ничего им не отдавать! Нужно вообще остановить все переговоры по этому вопросу. Пусть сначала мирный договор подпишут, а потом будем лет 500 договариваться…
cniza
Если мы в этом вопросе проявим слабину и уступим, очередь выстроится с претензиями, а Япония вспомнит про пол-Сахалина, и тогда конца и края не будет.
Татьяна
Никакого доверия японцам по поводу Южно-Курильских островов быть не может!
Япония ещё за свои военные преступления в прошлом столетии до сих пор даже не покаялась!
Об этом России стоило бы напомнить Абэ, прежде чем вступать с Японией вообще в какие-либо переговоры по поводу принадлежности Южно-Курильских островов.
Япония ещё за свои военные преступления в прошлом столетии до сих пор даже не покаялась!
Об этом России стоило бы напомнить Абэ, прежде чем вступать с Японией вообще в какие-либо переговоры по поводу принадлежности Южно-Курильских островов.
dvina71
Япония подписала акт о капитуляции. Как после этого она может находиться в состоянии войны?
Мирный договор — это филькина грамота. Просто американцам нужны два острова, чтобы иметь свободный доступ для военных в Охотское море.
Мирный договор — это филькина грамота. Просто американцам нужны два острова, чтобы иметь свободный доступ для военных в Охотское море.
Караул! Русские перепрограммировали американское оружие!
У саудовской коалиции в Йемене большие проблемы. Не помогут ни Шварценеггер, ни Сталлоне, ни даже товарищ Сигал. Мистер Трамп тоже не поможет, потому как в некотором роде это проблемы не саудовцев, а его.
Выдающийся военный эксперт, полковник Вдуй Солнцедар в журнале «The National Protest» поставил под сомнение не только дисциплину и способность воевать саудовских войск, но и качество используемой ими техники, закупленной за полновесные нефтедоллары в США.
Беда номер один Саудовской Аравии: американские танки «Абрамс» горят на поле боя. Солнцедар считает, что в программный код поставленных танков проник русский вирус «Червивый Иван №666», который ранее пробил броню Пентагона. Кремль проводит операцию «Шиворот-навыворот».
«Вирус «Червивый Иван №666», разработанный в ГРУ при участии тт. Боширова, Петрова и Сноудена, — пишет эксперт, — пробил изрядную брешь в криптообороне Пентагона, ЦРУ, ФБР, АНБ и «Твиттере» Трампа. Теперь же русские хакеры с помощью манипуляций через входы и выходы Windows 10 Pro подводят танки «Абрамс» к лобовым и боковым ударам хуситов».
«Хвалёные эти «Абрамсы», как выяснилось, выводятся из строя древними ракетными комплексами и устаревшими гранатомётами, разработанными в прошлом веке. Горят практически от любого попадания», — резюмирует аналитик.
Не только танки перепрограммированы русскими. Новое крупное достижение российской хакерской группировки ГРУ — взлом суперсекретного кода «Пэтриотов». Здесь русские анонимусы достигли 80-го уровня и перепрошили BIOS американских систем противоракетной обороны так, что теперь противоракеты летят… в своих!
Это беда номер два Саудовской Аравии.
Системы «Patriot», констатирует мистер Солнцедар, бьют по своим и уже не могут перехватывать ракеты чужих. Шиворот-навыворот!
Таким образом, отмечает военный эксперт, хакеры Путина сумели полностью дискредитировать американские вооружения, которые Белый дом и Пентагон вот уже несколько десятилетий «впаривает» доверчивым саудитам.
Комментарии наших читателей:
Бородач
На фоне сирийской рекламной кампании превосходного российского вооружения саудовская операция в Йемене выглядит антирекламой американского вооружения. «Абрамсы» горят, как спичечные коробки, а «Патриот» в подмётки не годится С-300.
ДМБ 75
«И здесь проблем добавляет низкая обученность саудовских расчётов ЗРК. Фактически это смотрится как незапланированная дискредитация американского оружия».
Вот и всё. Вот где пресловутая собака порылась.
Вот и всё. Вот где пресловутая собака порылась.
abc_alex
Я вас умоляю! Любой контракт на поставку подобных систем включает в себя программу обучения персонала. Причём многолетнюю. Порой случается так, что эта программа по цене сравнима с железом. Если на «Патриотах» криворукие расчёты, значит, штатовцы не только хреновые производители оружия, но и учителя ниже среднего. При общеизвестной арабской "специфичности" у наших же получилось научить сирийцев. Уметь надо. А не трындеть на весь мир о собственном превосходстве.
Лопатов
Можно им и так попробовать отмазаться. Проблема в том, что за обучение пользователей американцы тоже берут деньги. К тому же ЗРК такого уровня (и цены) не должны быть настолько критичны к уровню подготовки расчётов.
Горный стрелок
Конечно, управлять комплексом ПВО посложнее, чем верблюдом… Но и сами комплексы не должны лупить по своим. Неужели защиты от дурака нет? После таких демонстрашек становится тревожно за США. Вдруг все поймут, что король голый?
Товарищество на вере
В Норвегии и Финляндии разработали новый метод доказательства русской угрозы. В настоящий момент подана заявка на получение международного патента на геополитическое изобретение под названием «Безошибочное выявление русской угрозы, не требующее доказательств».
По данным засекреченного источника, прописанного в бункере норвежского правительства, министр норвежской разведки в соавторстве с финским коллегой готовы защитить общую докторскую диссертацию на тему «Абсолютно точное определение исходящих сигналов русской угрозы на примере Кольского полуострова без применения спецаппаратуры». Предполагается, что оппонентом норвежца и финна на защите станет министр культуры РФ тов. Мединский.
Переходим непосредственно к методу.
Напомним, ранее Норвегия и Финляндия ранее жаловались на помехи сигналам GPS. По утверждению названных государств, особенно явно такие помехи проявились во время учений НАТО «Единый трезубец». Заявители указали, что источник помех расположен на территории русской военной базы на Кольском полуострове.
Каким образом установили местонахождение источника норвежские разведчики?
Способ уникальный: догадались. А затем сообщили о своей догадке коллегам из финской разведки. Информация ушла в политические структуры, и позднее из МИДа Финляндии сообщили, что «полностью доверяют норвежской разведке», хотя последняя не представила «никаких доказательств».
Далее финны обрисовали классическую стратегию, к которой теперь перейдут русские.
Финское дипломатическое ведомство не против обсудить вопрос помех с Москвой, однако специалисты уже предупреждают: «Россия будет всё отрицать», потому как никаких доказательств «русского вмешательства» финская сторона не имеет.
Принято воистину соломоново решение: Финляндия «всё равно укажет» русским на недопустимость «умышленного создания помех» и потребует от российского Минобороны книгу жалоб и предложений.
Комментарии наших читателей:
Piramidon
«Норвежская разведка "нашла" источник помех». Пускай электробритвы у себя проверят!
Chertt
А по моему, натовские учения у наших границ — очень удобное событие, чтобы проверить кой-какие наработки российских военных умельцев. Так сказать, и себя показать, и на других посмотреть.
Vita VKO
Конечно, такими обвинениями хочется гордиться. Вот только есть маленькое «но».
Район проведения учений НАТО с 16 октября по 7 ноября находится от ближайшей точки на Кольском полуострове в 500 км, причём через горы. А загоризонтная постановка помех приёмникам GPS, которые работают в УКВ диапазоне на частотах около 1,5ГГц, — это из области фантастики. Поэтому гордиться хочется, но законы физики даже в Норвегии отменить не могут.
Район проведения учений НАТО с 16 октября по 7 ноября находится от ближайшей точки на Кольском полуострове в 500 км, причём через горы. А загоризонтная постановка помех приёмникам GPS, которые работают в УКВ диапазоне на частотах около 1,5ГГц, — это из области фантастики. Поэтому гордиться хочется, но законы физики даже в Норвегии отменить не могут.
dinis
Интересно, какая была бы реакция, если бы Россия заявила, что вы, господа натовцы, отрабатываете нападение на Россию, а мы в связи с этим тренируемся от вас защищаться. Подавление спутниковой навигации входит в комплекс мер защиты.
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
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