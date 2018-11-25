Итоги недели. «Стой, и лапы подними!»

Интерферометрия головного мозга: Крымский мост просел

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, а еще есть полиция Крыма, прокуратура Крыма... Откуда у этих клоунов могут быть спутниковые снимки? Только если они со страничек в соцсетях наших космонавтов их понадергали ..., ну может хозяева из-за океана прислали, чисто поржать!

Вы не так трактуете. Украина поднялась над мостом на 89 мм. И будет подниматься на 89 мм каждый год, пока не возвысится над всем миром! Это сокрушительная победа!

Только не пойму, в чем фишка? Может их к Луне притягивает?

С научной точки зрения - абсолютный бред. "Термические поводки" - деформации конструкций из-за изменения температуры окружающей среды при такой длине пролетов вполне сравнимы с приводимыми "учеными" незалэжной цифрами. Да только как они могут дистанционно это измерять с такой точностью? Для этого лазерные датчики должны стоять непосредственно на мосту. Измерять взаимное расположение с микронной точностью. И после обрабатывать полученный результат на серьезной технике, сверяя с предыдущими значениями...

Интерферометрия не врёт. При подпрыгивании давление на Землю снижается и ее поверхность под воздействием силы упругости возвращается в исходное состояние. Поэтому Украине кажется, что она приподнимается над Крымским мостом. Это - физика! )))

Маша и Медведь, остановитесь!

Маша и медведь - это Петров и Боширов.

Я так понимаю что теперь будет ужесточение санкций Маша и Медведь попадут в санкционный список, будет создан противомультипликацонный центр по противодействию , и т.д.

Похоже, там не только Скрипали траванулись дурачком (зачёркнуто) новичком...

Где то была информация о том, что он переведён на 57 языков, стало быть, и аудитория гораздо шире. Только вот добрый мишка на Западе никак не вписывается в кровожадный образ России, с которым её там и уровняли. Там ближе тот "кошак", который молотком избивает мышонка, что кстати очень соответствует проводимой ими политики, когда США и их шестёрки всем скопом наваливаются на страны, которые по своей слабости не могут оказать серьёзного сопротивления. А тут у них двойной разрыв шаблона, когда Медведь - образ России, а сама Маша и есть Россия, которая может уконтропупить самого сильного зверя в лесу, без летального для него исхода. Ну не бывает так в их сказках - должны быть кровь и трупы.

Это Энтони Глис ещё "Ну погоди" не смотрел, а за "Илью Муромца и Соловья разбойника" и говорить не стоит. Вот уж не думал что шизофрения болезнь переходчивая, Мэй заболела, а инфицирована вся Англия...

Сталин и Дзержинский: возвращение

Что, коробит от Сталина, как черта от ладана? Бывает, бывает.

Дело не в том, что коробит, а в том, что смысла нет в насаждении памятников. Монумент должен быть к месту и по поводу, а бездумное натыкивание - расточительство и глупость.

Ага, типа князя Владимира в Москве.

Неплохо было бы и сталинские порядки вернуть для всего российского руководства - депутатов, правительства, областных руководителей и их прихлебателей, директоров заводов и т.д.. Все бы сразу очнулись.

2024. Японская Российская Федерация

Я же говорю, обнаглевшие товарищи. Ничего им не отдавать! Нужно вообще остановить все переговоры по этому вопросу. Пусть сначала мирный договор подпишут, а потом будем лет 500 договариваться…

Если мы в этом вопросе проявим слабину и уступим, очередь выстроится с претензиями, а Япония вспомнит про пол-Сахалина, и тогда конца и края не будет.

Никакого доверия японцам по поводу Южно-Курильских островов быть не может!

Япония ещё за свои военные преступления в прошлом столетии до сих пор даже не покаялась!

Об этом России стоило бы напомнить Абэ, прежде чем вступать с Японией вообще в какие-либо переговоры по поводу принадлежности Южно-Курильских островов.

Япония подписала акт о капитуляции. Как после этого она может находиться в состоянии войны?

Мирный договор — это филькина грамота. Просто американцам нужны два острова, чтобы иметь свободный доступ для военных в Охотское море.

Караул! Русские перепрограммировали американское оружие!

На фоне сирийской рекламной кампании превосходного российского вооружения саудовская операция в Йемене выглядит антирекламой американского вооружения. «Абрамсы» горят, как спичечные коробки, а «Патриот» в подмётки не годится С-300.

«И здесь проблем добавляет низкая обученность саудовских расчётов ЗРК. Фактически это смотрится как незапланированная дискредитация американского оружия».

Вот и всё. Вот где пресловутая собака порылась.

Я вас умоляю! Любой контракт на поставку подобных систем включает в себя программу обучения персонала. Причём многолетнюю. Порой случается так, что эта программа по цене сравнима с железом. Если на «Патриотах» криворукие расчёты, значит, штатовцы не только хреновые производители оружия, но и учителя ниже среднего. При общеизвестной арабской "специфичности" у наших же получилось научить сирийцев. Уметь надо. А не трындеть на весь мир о собственном превосходстве.

Можно им и так попробовать отмазаться. Проблема в том, что за обучение пользователей американцы тоже берут деньги. К тому же ЗРК такого уровня (и цены) не должны быть настолько критичны к уровню подготовки расчётов.

Конечно, управлять комплексом ПВО посложнее, чем верблюдом… Но и сами комплексы не должны лупить по своим. Неужели защиты от дурака нет? После таких демонстрашек становится тревожно за США. Вдруг все поймут, что король голый?

Товарищество на вере

«Норвежская разведка "нашла" источник помех». Пускай электробритвы у себя проверят!

А по моему, натовские учения у наших границ — очень удобное событие, чтобы проверить кой-какие наработки российских военных умельцев. Так сказать, и себя показать, и на других посмотреть.

Конечно, такими обвинениями хочется гордиться. Вот только есть маленькое «но».

Район проведения учений НАТО с 16 октября по 7 ноября находится от ближайшей точки на Кольском полуострове в 500 км, причём через горы. А загоризонтная постановка помех приёмникам GPS, которые работают в УКВ диапазоне на частотах около 1,5ГГц, — это из области фантастики. Поэтому гордиться хочется, но законы физики даже в Норвегии отменить не могут.

Интересно, какая была бы реакция, если бы Россия заявила, что вы, господа натовцы, отрабатываете нападение на Россию, а мы в связи с этим тренируемся от вас защищаться. Подавление спутниковой навигации входит в комплекс мер защиты.