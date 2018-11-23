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Лукашевич прокомментировал появление на Донбассе украинских С-300

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Переброска военным руководством Украины в Донбасс тяжелого вооружения и зенитных ракетных комплексов указывает на то, что Киев не оставил идею силового решения конфликта, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.

Лукашевич прокомментировал появление на Донбассе украинских С-300



Дипломат отметил, что вместо конкретных шагов по мирному урегулированию украинские власти продолжают искусственно нагнетать напряженность в Донбассе, по-прежнему вынашивая планы силового решения проблемы.

По-другому нельзя объяснить недавнюю переброску в регион конфликта крупнокалиберной артиллерии, залповых установок «Ураган», зенитных комплексов «Бук» и С-300, а также образцов американского вооружения, отметил Лукашевич.

На прошлой неделе из отчета наблюдателей ОБСЕ стало известно, что возле линии соприкосновения в Донбассе появилось дополнительно 24 единицы тяжелой украинской техники, туда же стягиваются ЗРК «Бук». Кроме того, наблюдатели зафиксировали переброску в район Володарского зенитных комплексов С-300.

Напомним, недавно бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, что Вашингтон предложил Киеву действовать в Донбассе более радикально, фактически устроив там блокаду.

По его словам, американцы предложили «жестко перекрыть границу, никого и ничего не пропускать, даже электроэнергию и воду». Тогда в Донбассе быстро сложится «революционная ситуация», которая недопустима для Москвы. Россия это «не вытянет», и тогда можно будет «сдвинуть процесс» взятия под контроль территорий ДНР и ЛНР, пояснил Романенко.
Использованы фотографии:
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