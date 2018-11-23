Лукашевич прокомментировал появление на Донбассе украинских С-300
Переброска военным руководством Украины в Донбасс тяжелого вооружения и зенитных ракетных комплексов указывает на то, что Киев не оставил идею силового решения конфликта, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.
Дипломат отметил, что вместо конкретных шагов по мирному урегулированию украинские власти продолжают искусственно нагнетать напряженность в Донбассе, по-прежнему вынашивая планы силового решения проблемы.
По-другому нельзя объяснить недавнюю переброску в регион конфликта крупнокалиберной артиллерии, залповых установок «Ураган», зенитных комплексов «Бук» и С-300, а также образцов американского вооружения, отметил Лукашевич.
На прошлой неделе из отчета наблюдателей ОБСЕ стало известно, что возле линии соприкосновения в Донбассе появилось дополнительно 24 единицы тяжелой украинской техники, туда же стягиваются ЗРК «Бук». Кроме того, наблюдатели зафиксировали переброску в район Володарского зенитных комплексов С-300.
Напомним, недавно бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, что Вашингтон предложил Киеву действовать в Донбассе более радикально, фактически устроив там блокаду.
По его словам, американцы предложили «жестко перекрыть границу, никого и ничего не пропускать, даже электроэнергию и воду». Тогда в Донбассе быстро сложится «революционная ситуация», которая недопустима для Москвы. Россия это «не вытянет», и тогда можно будет «сдвинуть процесс» взятия под контроль территорий ДНР и ЛНР, пояснил Романенко.
Дипломат отметил, что вместо конкретных шагов по мирному урегулированию украинские власти продолжают искусственно нагнетать напряженность в Донбассе, по-прежнему вынашивая планы силового решения проблемы.
По-другому нельзя объяснить недавнюю переброску в регион конфликта крупнокалиберной артиллерии, залповых установок «Ураган», зенитных комплексов «Бук» и С-300, а также образцов американского вооружения, отметил Лукашевич.
На прошлой неделе из отчета наблюдателей ОБСЕ стало известно, что возле линии соприкосновения в Донбассе появилось дополнительно 24 единицы тяжелой украинской техники, туда же стягиваются ЗРК «Бук». Кроме того, наблюдатели зафиксировали переброску в район Володарского зенитных комплексов С-300.
Напомним, недавно бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, что Вашингтон предложил Киеву действовать в Донбассе более радикально, фактически устроив там блокаду.
По его словам, американцы предложили «жестко перекрыть границу, никого и ничего не пропускать, даже электроэнергию и воду». Тогда в Донбассе быстро сложится «революционная ситуация», которая недопустима для Москвы. Россия это «не вытянет», и тогда можно будет «сдвинуть процесс» взятия под контроль территорий ДНР и ЛНР, пояснил Романенко.
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