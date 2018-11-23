Порошенко: Мы бесповоротно расстаёмся с Россией

Фиксируя в конституции обязательность курса на вступление в НАТО и ЕС, мы посылаем месседж и в Москву: расстаёмся окончательно и бесповоротно. Россия как страна-агрессор не имеет, и не будет иметь (права) вето на наше вступление ни в НАТО, ни в ЕС.

На пятом году так называемой «войны с Россией» президент Украины в очередной раз объявил, что его страна «готова бесповоротно попрощаться с Российской Федерацией». Такое заявление Пётр Порошенко сделал, сообщая о внесении в конституцию страны пункта об украинском курсе на сближение с НАТО и Евросоюзом.Порошенко:После этого Порошенко объявил, что если бы в 2014 году Украина была членом НАТО, то Крым бы остался в составе Украины.А если бы у бабушки... Далее - всем известно.Поправки, вносимые в конституцию страны, будут приниматься депутатами ВРУ в феврале 2019 года – примерно за месяц до президентских выборов. Этот шаг Порошенко пытается использовать, чтобы заручиться поддержкой Запада.Здесь нужно коснуться вопроса статистики. На сегодняшний день за вступление в НАТО высказываются около 44% граждан (если верить опросам). Примерно 42% украинцев выступают против. Другими словами, общество расколото примерно пополам, но Порошенко нет никакого дела до реального общественного мнения. А заявления о незыблемости поправок в конституцию со стороны человека, который пришёл к власти на волнегоспереворота, и вовсе выглядят театром абсурда.Напомним, что ранее Порошенко уже объявлял о «бесповоротном разрыве с Россией». Например, после получения Украиной так называемого туристического безвиза. Также подобное заявление он делал после начала поставок американского оружия и американского же угля.