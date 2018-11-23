Браудер – властям Канады: помогите исключить Россию из Интерпола

Я обращаюсь к канадскому парламенту и правительству: Канада прямо сейчас должна возглавить усилия, чтобы приостановить работу Российской Федерации в системе Интерпола,

Россию необходимо временно отстранить от работы в Интерполе, и эту кампанию должна возглавить Канада, передает радиостанция CBC заявление финансиста Уильяма Браудера.Это заявление Браудер сделал в ходе своего выступления по видеосвязи перед комитетом общественной и национальной безопасности канадского парламента. По его словам, Россия постоянно нарушает правила этой международной полицейской организации.сказал финансист.По словам Браудера, в правилах Интерпола есть один пункт, позволяющий исключить страны, которые используют организацию в своих интересах. Этот пункт никогда не применялся, однако он существует, и у Канады есть возможность исключить РФ из Интерпола точно так же, как Олимпийский комитет не допустил ее на зимние Игры в Пхенчхане, пояснил он.Финансист заявил, что Москва использует Интерпол для преследования своих политических противников, и он – один из таких людей.Напомним, в понедельник Генпрокуратура РФ сообщила, что бывший аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, как и другие возможные соучастники Браудера могли быть отравлены «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия». Цель ликвидации сообщников – не позволить им дать показания против Браудера. Кроме того, в рамках нового уголовного дела Браудера обвинили в создании транснационального преступного сообщества для совершения в РФ и за ее пределами тяжких преступлений экономической направленности.Уильям Браудер – международный финансист и инвестор, бывший работодатель Магницкого, который обвинялся в налоговых махинациях. Магницкий скончался в московском СИЗО в ноябре 2009 года.Браудер также обвинялся в налоговых махинациях в России в 1997–2002 годах. В 2013 году он был заочно приговорен к 9 годам лишения свободы.