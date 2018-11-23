Гаарец: Интересы Владимира Путина ограничивают возможности ЦАХАЛа
Израильская газета "Гаарец" ("Хаарец") опубликовала аналитическую статью Амоса Арэля об интересах Владимира Путина в Сирии и Ливане.
Отмечено, что в последние годы армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), действуя в Сирии, стремилась остановить укрепление военного присутствия Ирана в этой стране. Между ЦАХАЛом и Корпусом стражей исламской революции (элитное иранское военно-политическое формирование) зимой и летом произошло немало стычек. "Стычки" - вероятно, израильские удары по территории Сирии.
После укрепление режима Асада в Сирии и инцидента со сбитым российским самолетом-разведчиком Ил-20 сирийскими ПВО, ситуация изменилась. Хотя интенсивность операций ЦАХАЛа значительно снизилась, за последние месяцы сообщалось не менее чем о двух ударах Израиля по Сирии.
Встреча, организованная огромными усилиями со стороны Израиля, между Биньямином Нетаньяху и Владимиром Путиным, состоявшаяся в Париже, не помогла разрешить кризис. Президент России заявил, что в ближайшее время больше не планирует встречаться с Нетаньяху.
Более того, Владимир Путин недавно отметил возросший интерес к событиям в Ливане. Россия может еще сильнее спутать карты Израилю, предоставив Ливану реальный или политический “защитный зонт”. В публикации отмечается, что, согласно арабским СМИ, ВВС Израиля не совершали авиаударов в Ливане с февраля 2014 года. Такое видение ситуации представляет израильский эксперт.
Ранее в прессе давались прогнозы относительно развития ВВС Израиля.
После того, как Израиль получил первую эскадрилью истребителей F-35I Adir, Министерство обороны и ВВС Израиля рассматривают возможность заключения сделки с компанией Boeing.
Сделка позволит приобрести истребители F-15IA, транспортные вертолеты Chinook, а также конвертопланы V-22 и танкеры KC-46. Сумма сделки может достигать 11 млрд долларов.
В 2016 году между США и Израилем был подписан исторический пакет по предоставлению военной помощи, согласно которому Израиль в течение 10 лет получит от Соединенных Штатов оборонную помощь на сумму 38 млрд долларов. Средства на сделку будут выделены из этого пакета.
На данный момент ВВС Израиля получили 12 истребителей F-35I Adir, собранных компанией Lockheed Martin. Ожидается, что к 2024 году количество истребителей пятого поколения этой же модели на вооружении Израиля достигнет 50 единиц.
Желание Израиля приобрести у компании Boeing истребители F-15IA обусловлено меньшими расходами на их эксплуатацию относительно предыдущих моделей, а также тем, что старые модели этого истребителя, F-15, были закуплены еще в 70-х годах, а F-15I - в 90-х.
Кроме того, Израиль заинтересован в покупке F-35B, обладающими возможностью вертикального взлета и посадки.
Также компания Boeing предлагает Израилю приобрести танкеры KC-46, созданные на базе гражданских Boeing 767. КС-46 вмещает 207 000 фунтов горючего при максимальной дальности полета почти в 12 000 км и может дозаправить более 64 самолетов.
К 2025 году Израиль также планирует заменить крупнотоннажные вертолеты Sikorsky CH-53 Sea Stallion Yas’ur на CH-47F Chinook.
Отмечено, что в последние годы армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), действуя в Сирии, стремилась остановить укрепление военного присутствия Ирана в этой стране. Между ЦАХАЛом и Корпусом стражей исламской революции (элитное иранское военно-политическое формирование) зимой и летом произошло немало стычек. "Стычки" - вероятно, израильские удары по территории Сирии.
После укрепление режима Асада в Сирии и инцидента со сбитым российским самолетом-разведчиком Ил-20 сирийскими ПВО, ситуация изменилась. Хотя интенсивность операций ЦАХАЛа значительно снизилась, за последние месяцы сообщалось не менее чем о двух ударах Израиля по Сирии.
Встреча, организованная огромными усилиями со стороны Израиля, между Биньямином Нетаньяху и Владимиром Путиным, состоявшаяся в Париже, не помогла разрешить кризис. Президент России заявил, что в ближайшее время больше не планирует встречаться с Нетаньяху.
Более того, Владимир Путин недавно отметил возросший интерес к событиям в Ливане. Россия может еще сильнее спутать карты Израилю, предоставив Ливану реальный или политический “защитный зонт”. В публикации отмечается, что, согласно арабским СМИ, ВВС Израиля не совершали авиаударов в Ливане с февраля 2014 года. Такое видение ситуации представляет израильский эксперт.
Ранее в прессе давались прогнозы относительно развития ВВС Израиля.
После того, как Израиль получил первую эскадрилью истребителей F-35I Adir, Министерство обороны и ВВС Израиля рассматривают возможность заключения сделки с компанией Boeing.
Сделка позволит приобрести истребители F-15IA, транспортные вертолеты Chinook, а также конвертопланы V-22 и танкеры KC-46. Сумма сделки может достигать 11 млрд долларов.
В 2016 году между США и Израилем был подписан исторический пакет по предоставлению военной помощи, согласно которому Израиль в течение 10 лет получит от Соединенных Штатов оборонную помощь на сумму 38 млрд долларов. Средства на сделку будут выделены из этого пакета.
На данный момент ВВС Израиля получили 12 истребителей F-35I Adir, собранных компанией Lockheed Martin. Ожидается, что к 2024 году количество истребителей пятого поколения этой же модели на вооружении Израиля достигнет 50 единиц.
Желание Израиля приобрести у компании Boeing истребители F-15IA обусловлено меньшими расходами на их эксплуатацию относительно предыдущих моделей, а также тем, что старые модели этого истребителя, F-15, были закуплены еще в 70-х годах, а F-15I - в 90-х.
Кроме того, Израиль заинтересован в покупке F-35B, обладающими возможностью вертикального взлета и посадки.
Также компания Boeing предлагает Израилю приобрести танкеры KC-46, созданные на базе гражданских Boeing 767. КС-46 вмещает 207 000 фунтов горючего при максимальной дальности полета почти в 12 000 км и может дозаправить более 64 самолетов.
К 2025 году Израиль также планирует заменить крупнотоннажные вертолеты Sikorsky CH-53 Sea Stallion Yas’ur на CH-47F Chinook.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ, Фейсбук/ЦАХАЛ
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