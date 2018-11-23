NI назвал пять "худших" образцов советского стрелкового оружия
Американский журнал The National Interest, "славящийся" своими "экспертными" мнениями по абсолютно разным вопросам, касающимся военной тематики в целом, на этот раз решил составить рейтинг советского оружия, которое по мнению авторов исследования, является худшим. Итак, представляем пятерку худших образцов стрелкового оружия СССР.
На первое место своего списка автор издания Чарли Гао поставил экспериментальный автомат советского конструктора Георгия Семёновича Шпагина, созданный в рамках первого конкурса на автомат под промежуточный патрон образца 1943-го года 7,62х39, объявленного в 1944-м году.
В конструкции своего автомата Шпагин применил хорошо зарекомендовавший себя в пистолетах-пулеметах принцип отдачи свободного затвора. Однако он потерпел неудачу из-за того, что узлы и механизмы оружия не соответствовали значительно большой мощности промежуточного патрона. Затвор автомата весил 1,2 кг, а полный вес оружия составлял 5,5 кг. При стрельбе автомат сотрясала сильная вибрация, которая сводила на нет достоинства нового патрона, плохо работал откат затвора. Автомат сняли с конкурса после 315 выстрелов.
Следующим в списке оказался экспериментальный автомат АС-106П образца 1955 года конструктора Сергея Гавриловича Симонова.
В конструкции автомата для силовой разгрузки крышки ствольной коробки и замедления темпа стрельбы был применен длинный ход штока поршня. Кроме этого, Симонов разместил возвратный механизм перед затворной рамой в ствольной коробке, закрепив при помощи поворота сектора упора пружины, находящейся на штоке поршня. Фиксация рамы с возвратным механизмом осуществлялась отъемной рукояткой. Трубка штока крепилась к газовой камере чекой. В ходе тестирования такую систему признали ненадежной и автомат сняли с испытаний.
На третье место списка "худших" образцов советского оружия попали автоматы АБ-7,62 и АБ-5,45 конструкции Анатолия Барышева:
Автор исследования называет эти автоматы "странными". В конструкции данного автомата Барышев, с целью максимального уменьшения веса, отказался от газового поршня и газовой трубки, а вместо них поставил рукоятку для переноски. Автоматика в оружии Барышева основывалась на полусвободном затворе и заднем шептале, выстрел производился при открытом затворе. У оружия была слабая отдача, но выстрел сопровождался громким звуком и яркой вспышкой. Еще одной проблемой стало быстрое загрязнение оружия. В серию автомат не пошел.
Дальше в списке "худшего" советского оружия от американского журнала расположилась автоматическая винтовка конструкции Федора Васильевича Токарева АВТ-40.
Данная конструкция была разработана в 1940 году на основе винтовки СВТ-40. Предполагалось, что новая винтовка будет стрелять очередями, что компенсирует нехватку ручных пулеметов. Однако не было учтено, что СВТ-40 не приспособлена к такой стрельбе. Конструкция винтовки не обеспечивала требуемой прочности деталей и безотказности работы автоматики. Кучность боя из этой винтовки не удовлетворяла требованиям армии и в 1942 году ее сняли с производства. Скорострельность АВТ-40 при стрельбе короткими очередями - 40-50 выстр/мин, при непрерывном огне - 70-80 выстр/мин.
И закрывает список стрелково-гранатометный комплекс ОЦ-14 "Гроза", созданный в Тульском ЦКИБ СОО
Комплекс представляет собой своеобразную переделку АКС-74У по схеме "булл-пап". По мнению авторов исследования, данный стрелково-гранатометный комплекс имеет множество недостатков. Хотя более 70% деталей совместимо с автоматами Калашникова, конструкция оружия очень сложна для разборки и обслуживания. Другой проблемой является невозможность стрельбы из данного оружия "леворуким" бойцам, гильзы летят прямо в лицо. При отсутствии подствольного гранатомета центр тяжести смещается сильно назад, что затрудняет ведение прицельного огня.
На первое место своего списка автор издания Чарли Гао поставил экспериментальный автомат советского конструктора Георгия Семёновича Шпагина, созданный в рамках первого конкурса на автомат под промежуточный патрон образца 1943-го года 7,62х39, объявленного в 1944-м году.
В конструкции своего автомата Шпагин применил хорошо зарекомендовавший себя в пистолетах-пулеметах принцип отдачи свободного затвора. Однако он потерпел неудачу из-за того, что узлы и механизмы оружия не соответствовали значительно большой мощности промежуточного патрона. Затвор автомата весил 1,2 кг, а полный вес оружия составлял 5,5 кг. При стрельбе автомат сотрясала сильная вибрация, которая сводила на нет достоинства нового патрона, плохо работал откат затвора. Автомат сняли с конкурса после 315 выстрелов.
Следующим в списке оказался экспериментальный автомат АС-106П образца 1955 года конструктора Сергея Гавриловича Симонова.
В конструкции автомата для силовой разгрузки крышки ствольной коробки и замедления темпа стрельбы был применен длинный ход штока поршня. Кроме этого, Симонов разместил возвратный механизм перед затворной рамой в ствольной коробке, закрепив при помощи поворота сектора упора пружины, находящейся на штоке поршня. Фиксация рамы с возвратным механизмом осуществлялась отъемной рукояткой. Трубка штока крепилась к газовой камере чекой. В ходе тестирования такую систему признали ненадежной и автомат сняли с испытаний.
На третье место списка "худших" образцов советского оружия попали автоматы АБ-7,62 и АБ-5,45 конструкции Анатолия Барышева:
Автор исследования называет эти автоматы "странными". В конструкции данного автомата Барышев, с целью максимального уменьшения веса, отказался от газового поршня и газовой трубки, а вместо них поставил рукоятку для переноски. Автоматика в оружии Барышева основывалась на полусвободном затворе и заднем шептале, выстрел производился при открытом затворе. У оружия была слабая отдача, но выстрел сопровождался громким звуком и яркой вспышкой. Еще одной проблемой стало быстрое загрязнение оружия. В серию автомат не пошел.
Дальше в списке "худшего" советского оружия от американского журнала расположилась автоматическая винтовка конструкции Федора Васильевича Токарева АВТ-40.
Данная конструкция была разработана в 1940 году на основе винтовки СВТ-40. Предполагалось, что новая винтовка будет стрелять очередями, что компенсирует нехватку ручных пулеметов. Однако не было учтено, что СВТ-40 не приспособлена к такой стрельбе. Конструкция винтовки не обеспечивала требуемой прочности деталей и безотказности работы автоматики. Кучность боя из этой винтовки не удовлетворяла требованиям армии и в 1942 году ее сняли с производства. Скорострельность АВТ-40 при стрельбе короткими очередями - 40-50 выстр/мин, при непрерывном огне - 70-80 выстр/мин.
И закрывает список стрелково-гранатометный комплекс ОЦ-14 "Гроза", созданный в Тульском ЦКИБ СОО
Комплекс представляет собой своеобразную переделку АКС-74У по схеме "булл-пап". По мнению авторов исследования, данный стрелково-гранатометный комплекс имеет множество недостатков. Хотя более 70% деталей совместимо с автоматами Калашникова, конструкция оружия очень сложна для разборки и обслуживания. Другой проблемой является невозможность стрельбы из данного оружия "леворуким" бойцам, гильзы летят прямо в лицо. При отсутствии подствольного гранатомета центр тяжести смещается сильно назад, что затрудняет ведение прицельного огня.
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