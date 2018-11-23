МИД РФ объяснил, для чего Западу понадобилась «азовская тема»
Крымская «проблема» перестала быть острым сюжетом, она уже не воспринимается как инструмент давления на РФ, поэтому Запад придумал новую – Азовское море, завил Коммерсанту замминистра иностранных дел Григорий Карасин.
По словам дипломата, «азовская тема» вброшена в информационное поле «намеренно и натужно». Киев и его зарубежные покровители создали ее на пустом месте.
На самом деле ситуация в этом регионе неинтересна западным странам, но им очень важен новый предлог для нападок на РФ и для ужесточения санкций, отметил он.
Россию вновь активно обвиняют в неких незаконных действиях, однако приводимые доказательства не выдерживают критики.
Заявления о многочасовых и даже многодневных задержках судов являются откровенной ложью: из 1,5 тыс. проверок, проведенных с апреля по октябрь включительно, 90% были осуществлены на якорных стоянках судов на входе в Керченский пролив со стороны Азовского и Черного морей. В это время проводилось формирование караванов для их проводки по Керчь-Еникальскому каналу, рассказал Карасин.
Он пояснил, что процедура формирования таких караванов является обязательной лоцманской процедурой, и ранее применялась самой Украиной, не вызывая никаких вопросов. Осмотр, как правило, не превышает 3 часов. Самой длительной была пятичасовая инспекция, но этот случай был единственным.
Что касается более длительных задержек, то они могут быть связаны лишь с погодными условиями. Российские пограничники следят за тем, чтобы канал работал ритмично и без перебоев. Ни о каких преднамеренных задержках речи вообще не идет. Всё это придумано в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе, добавил замминистра.
Он также сообщил, что у России нет планов по созданию военной базы в Азовском море. Милитаризация Азово-Керченского региона – еще одна «высосанная из пальца страшилка». Российские военные охраняют только Крымский мост в связи с террористическими угрозами со стороны Киева.
Всё ровно наоборот – это Украина наращивает свои военные силы в Азовском море: увеличивает там морскую группировку, а также укрепляет береговую военную инфраструктуру, пояснил Карасин.
По словам дипломата, «азовская тема» вброшена в информационное поле «намеренно и натужно». Киев и его зарубежные покровители создали ее на пустом месте.
На самом деле ситуация в этом регионе неинтересна западным странам, но им очень важен новый предлог для нападок на РФ и для ужесточения санкций, отметил он.
Россию вновь активно обвиняют в неких незаконных действиях, однако приводимые доказательства не выдерживают критики.
Заявления о многочасовых и даже многодневных задержках судов являются откровенной ложью: из 1,5 тыс. проверок, проведенных с апреля по октябрь включительно, 90% были осуществлены на якорных стоянках судов на входе в Керченский пролив со стороны Азовского и Черного морей. В это время проводилось формирование караванов для их проводки по Керчь-Еникальскому каналу, рассказал Карасин.
Он пояснил, что процедура формирования таких караванов является обязательной лоцманской процедурой, и ранее применялась самой Украиной, не вызывая никаких вопросов. Осмотр, как правило, не превышает 3 часов. Самой длительной была пятичасовая инспекция, но этот случай был единственным.
Что касается более длительных задержек, то они могут быть связаны лишь с погодными условиями. Российские пограничники следят за тем, чтобы канал работал ритмично и без перебоев. Ни о каких преднамеренных задержках речи вообще не идет. Всё это придумано в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе, добавил замминистра.
Он также сообщил, что у России нет планов по созданию военной базы в Азовском море. Милитаризация Азово-Керченского региона – еще одна «высосанная из пальца страшилка». Российские военные охраняют только Крымский мост в связи с террористическими угрозами со стороны Киева.
Всё ровно наоборот – это Украина наращивает свои военные силы в Азовском море: увеличивает там морскую группировку, а также укрепляет береговую военную инфраструктуру, пояснил Карасин.
- Использованы фотографии:
- Погрануправление ФСБ России по Республике Крым
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