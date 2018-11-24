Почему в Донецке начали прощать участие в «майдане»?

Известная донецкая поэтесса Анна Ревякина опубликовала материал, лейтмотивом которого является попытка обелить киевскую поэтессу Евгению Бильченко, замеченную в поддержке государственного переворота на Украине, помощи запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор» и прочих художествах, в которых Бильченко теперь якобы раскаивается. Ранее подобный материал опубликовал журналист из Донецка Александр Чаленко.Киевская поэтесса, по ее собственным словам, к 2016 году прекратившая поддерживать пришедшую к власти клику, в нынешнем году все чаще и чаще появляется в медиасфере с заявлениями о том, что она признала свои прошлые взгляды ошибочными и вообще была «за все хорошее».Ситуация, в которую попала Бильченко, не единичный случай. Недавно о своем желании сниматься в российском кино заявил актер Алексей Горбунов, ранее активно поддерживавший «майдан», радовавший ВСУ концертами и гуманитарной помощью. Что поделаешь, если Украина все глубже скатывается в нищету, а единственным государством, в котором можно более или менее комфортно реализовать свои дарования, является Россия?Если у обычных работяг есть выбор (они, например, могут поехать собирать клубнику в Польше или работать на стройке в Хорватии), то людям из интеллигенции предложить западному миру нечего. Дома их банально не кормят, а потому надо срочно принести торопливые извинения, чтобы затем выгодно продать свой актерский или поэтический талант в Питере или Москве. Если, конечно, извинения будут приняты.Евгения Бильченко с ее нарочито клоунским обликом и нагловатой способностью удивляться «а меня-то за что?» является как бы прообразом современной украинской интеллигенции, которая, еще не успев отмыть запачканные кровью руки, под гнетом экономических реалий все активнее требует от России, чтобы ее поняли и простили, а самое главное, обеспечили хорошими гонорарами.Впрочем, реабилитировать «цвет киевской интеллигенции» пока готовы немногие, а роль ее адвокатов взяли на себя представители того же сословия, метко прозванного в прошлые годы «креаклами». Куда загадочнее выглядит ситуация, когда человек, вложивший лепту в государственный переворот на Украине, занимает высокий пост в ДНР.Речь идет о назначенном недавно спикером Народного совета ДНР Владимире Бидевке, который, исполняя в 2014 году обязанности депутата Верховной рады Украины от Коммунистической партии, активно голосовал в поддержку мятежников.Депутат голосовал за «досрочное прекращение полномочий президента Украины Виктора Януковича», за «амнистию активистов майдана», за «предотвращение проявлений сепаратизма» и даже за назначение главой Верховной рады Александра Турчинова, широко известного в качестве «кровавого пастора». Что любопытно, многие однопартийцы Бидевки голосовать отказались или голосовали против данных решений.Вероятно, можно было бы найти оправдания для политической всеядности экс-нардепа в 2014 году, однако представить его в качестве патриота ДНР, активно трудящегося на ниве укрепления экономики и обороноспособности республики, не удается даже при самых честных стараниях.На самом деле среди представителей так называемой украинской элиты, сформировавшейся в тучные нулевые годы, вообще мало пиетета по отношению к тем или иным флагам. Может быть, это особенности национального менталитета, а может, специфика общественно-политических процессов, происходивших на Украине во время планомерной маргинализации политической жизни, идущей с 1998 года.По мере того как политическая жизнь страны все больше напоминала вертеп (с борьбой первых медийных националистов против Кучмы, диоксиновым президентом Ющенко и прочими увеселениями), скорее всего, что-то нехорошее происходило и с «элитариями», в итоге погубившими Украину. Ну и пусть бы жгли последние покрышки в Киеве, но проблема в том, что значительное их количество прорывается в российскую сферу влияния.Сам факт того, что сегодня представители этой элиты оказались по ту или иную сторону баррикад, совершенно не значит, что они не поддерживают дружественных отношений с коллегами «за флажками» и при изменении конъюнктуры не переметнутся в стан врага, перед этим демонстративно покаявшись, а может, и вовсе без всех этих экивоков. Потому что подавляющему большинству украинских политиков, бизнесменов, придворных журналистов, поэтов и певцов на самом деле глубоко плевать на флаги и гербы: взращенные под знаменем прогрессирующего украинского маразма, они в эти символы не верят.А потому, сколько бы ни бились «кураторы», окончательно выдрать представителей украинских элит из органов власти в ЛДНР никак не получается, равно как и полностью отлучить их от собственности и бизнес-интересов в республиках.Сколько бы ни бились пограничники, фискалы и прочие контролирующие органы, контрабанда из ЛДНР продолжает идти во всех возможных направлениях: металлопродукция и уголь из республик; продукты питания, мобильные телефоны и другие товары – в республики. Разве не показательно, что в донецких магазинах до сих пор можно купить и конфеты фабрики «Рошен», и одесский коньяк, и минеральную воду с западной Украины, причем никакой объективной потребности в украинских продуктах нет с зимы 2015 года.Что же касается органично связанных с той самой украинской «элитой» представителей «креативного класса», то они будут всегда готовы поддержать и простить своих коллег по цеху, которым не обломилось от кровавого киевского пирога.Потому что все это достаточно однородное пространство, в котором все друг друга знают. Часто еще со времен правления Кучмы.И единственный способ как-то угомонить «братание» украинских элитариев, рвущихся к статусному потреблению при любом раскладе, — последовательно вытеснять их из всех жизненно важных сфер с заменой на новые, заново сформированные элиты.Вопрос лишь в том, где взять новые элиты в условиях жесткого цейтнота?