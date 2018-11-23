Партия модернизированных Т-72Б3 поступила в ВС Белоруссии

Вооруженные силы Белоруссии пополнились модернизированными танками Т-72Б3. Торжественная церемония передачи танков белорусской армии прошла 22 ноября 2018 года на территории 120-й отдельной механизированной бригады в Минске, сообщает белорусская военная телерадиокомпания "ВоенТВ".В материале белорусской телерадиокомпании сообщается, что танки прошли глубокую модернизацию на российском предприятии "Уралвагонзавод" в рамках военно-технического сотрудничества. Машины получили обновленную силовую установку, орудие повышенной мощности и точности, а также современный прицельный комплекс. Также танки оснастили системой динамической защиты "Контакт".Всего поставлено 10 модернизированных машин, которые принял на вооружение один из батальонов 120-ой механизированной бригады.Сообщается, что первая партия модернизированных танков Т-72Б3 с дополнительной защитой поступила в вооруженные силы Белоруссии в июне 2017 года. Следующая партия танков, также прошедшая модернизацию на "Уралвагонзаводе", ожидается в конце следующего года. По словам первого заместителя начальника вооружения Вооруженных Сил Белоруссии – начальника штаба вооружения генерал-майора Андрея Федина, белорусские Т-72, предназначенные для ремонта и модернизации, уже находятся в Нижнем Тагиле.