Американский профессор: попытки изолировать РФ говорят о скудоумии США
Стараться изолировать такую великую державу как Россия – это «тщеславное безумие», которое может достичь только обратного эффекта, приводит The Nation мнение заслуженного профессора Нью-Йоркского университета Стивена Коэна.
По мнению профессора, идеи Вашингтона об изоляции России, имеющей многовековую историю, говорят о скудоумии американских политиков. О какой изоляции идет речь, если после 2014 года Москва стала самой активной дипломатической столицей во всем мире.
Российское руководство постоянно расширяет экономическое и политическое партнерство с различными государствами, в том числе и с Евросоюзом, который, между прочим, ввел против РФ санкции, напомнил он.
Кроме того, в настоящее время Россия выступает основным координатором трех очень важных переговорных процессов, касающихся Сирии, Сербии и Косово, а также Афганистана. Успехи Москвы неоспоримы, и ни одно из государств не может соперничать с ней в успешности дипломатии, заявил Коэн.
По его словам, успех Путина в восстановлении роли РФ на мировой арене обычно приписывается его «агрессивной» политике, но это не так. Путин придерживается трех принципов: первый – защита суверенитета России, «который, как говорят, был утрачен в катастрофических постсоветских 1990-х годах»; второй – повышение благосостояния граждан Российской Федерации; третий – сотрудничество с любым государством, которое хочет сотрудничать с Россией.
На этом фоне милитаристская политика США приносит лишь «горькие плоды». Вашингтону надо бы поучиться у России и прекратить требовать от нее поведения, соответствующего американским взглядам. Если США этого не сделают, то, скорее всего, попадут в еще большую самоизоляцию, заключил Коэн.
По мнению профессора, идеи Вашингтона об изоляции России, имеющей многовековую историю, говорят о скудоумии американских политиков. О какой изоляции идет речь, если после 2014 года Москва стала самой активной дипломатической столицей во всем мире.
Российское руководство постоянно расширяет экономическое и политическое партнерство с различными государствами, в том числе и с Евросоюзом, который, между прочим, ввел против РФ санкции, напомнил он.
Кроме того, в настоящее время Россия выступает основным координатором трех очень важных переговорных процессов, касающихся Сирии, Сербии и Косово, а также Афганистана. Успехи Москвы неоспоримы, и ни одно из государств не может соперничать с ней в успешности дипломатии, заявил Коэн.
По его словам, успех Путина в восстановлении роли РФ на мировой арене обычно приписывается его «агрессивной» политике, но это не так. Путин придерживается трех принципов: первый – защита суверенитета России, «который, как говорят, был утрачен в катастрофических постсоветских 1990-х годах»; второй – повышение благосостояния граждан Российской Федерации; третий – сотрудничество с любым государством, которое хочет сотрудничать с Россией.
На этом фоне милитаристская политика США приносит лишь «горькие плоды». Вашингтону надо бы поучиться у России и прекратить требовать от нее поведения, соответствующего американским взглядам. Если США этого не сделают, то, скорее всего, попадут в еще большую самоизоляцию, заключил Коэн.
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