Крымский военный аэродром Бельбек "обзавёлся" новой взлётной полосой

Новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) принята в эксплуатацию на аэродроме военного назначения Бельбек в Крыму. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.По данным военного ведомства, специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров на военном аэродроме Бальбек, расположенном на Крымском полуострове. Строительство закончено досрочно, на аэродромном комплексе построено 5 рулежных дорожек и 7 мест для стоянок самолетов классов Ил-96. Аэродром расположен в 400 метрах от побережья Черного моря. На новую полосу уже совершил посадку самолет военно-транспортной авиации Ан-148.Строительство стратегического объекта было выполнено по указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Новая полоса позволит принимать все типы воздушных судов, военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты.Согласно сообщению военного департамента, в эксплуатацию сдана первая очередь военного аэродрома Бельбек, строительство будет продолжено.