Нападение на консульство Китая в Пакистане
Сегодня утром полицией Пакистана в городе Карачи трое террористов были ликвидированы при нападении на консульство Китая, сообщает телеканал Geo TV.
Террористы хотели попасть в здание консульства, однако были остановлены охранниками на пропускном пункте, в результате чего началась перестрелка. На место инцидента прибыли подразделения полиции и спецназа. В результате перестрелки были убиты двое полицейских, один охранник ранен. Также известно, что нападавшие взорвали гранату около здания консульства.
Сообщается, что у террористов были изъяты взрывчатые вещества, девять ручных гранат и оружие.
По некоторым данным, погибли двое гражданских, посетившие консульство для получения китайских виз. Однако сотрудники одной из больниц (Jinnah Hospital) сообщили о поступлении только тел двух полицейских. Также сообщается, что раненый охранник находится в критическом состоянии.
Телеканал со ссылкой на силовые структуры отмечает, что все сотрудники консульства в безопасности.
Ответственность за нападение на консульство берет на себя сепаратистская группировка “Армия освобождения Белуджистана”.
Также в Пакистане сегодня произошел теракт в районе Ашагы Оракзаи города Хангу, сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибли 25 человек, 35 человек получили ранения.
Террористы хотели попасть в здание консульства, однако были остановлены охранниками на пропускном пункте, в результате чего началась перестрелка. На место инцидента прибыли подразделения полиции и спецназа. В результате перестрелки были убиты двое полицейских, один охранник ранен. Также известно, что нападавшие взорвали гранату около здания консульства.
Сообщается, что у террористов были изъяты взрывчатые вещества, девять ручных гранат и оружие.
По некоторым данным, погибли двое гражданских, посетившие консульство для получения китайских виз. Однако сотрудники одной из больниц (Jinnah Hospital) сообщили о поступлении только тел двух полицейских. Также сообщается, что раненый охранник находится в критическом состоянии.
Телеканал со ссылкой на силовые структуры отмечает, что все сотрудники консульства в безопасности.
Ответственность за нападение на консульство берет на себя сепаратистская группировка “Армия освобождения Белуджистана”.
Также в Пакистане сегодня произошел теракт в районе Ашагы Оракзаи города Хангу, сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибли 25 человек, 35 человек получили ранения.
- Использованы фотографии:
- geo.tv
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter