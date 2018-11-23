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Нападение на консульство Китая в Пакистане

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Сегодня утром полицией Пакистана в городе Карачи трое террористов были ликвидированы при нападении на консульство Китая, сообщает телеканал Geo TV.

Террористы хотели попасть в здание консульства, однако были остановлены охранниками на пропускном пункте, в результате чего началась перестрелка. На место инцидента прибыли подразделения полиции и спецназа. В результате перестрелки были убиты двое полицейских, один охранник ранен. Также известно, что нападавшие взорвали гранату около здания консульства.




Сообщается, что у террористов были изъяты взрывчатые вещества, девять ручных гранат и оружие.

По некоторым данным, погибли двое гражданских, посетившие консульство для получения китайских виз. Однако сотрудники одной из больниц (Jinnah Hospital) сообщили о поступлении только тел двух полицейских. Также сообщается, что раненый охранник находится в критическом состоянии.

Телеканал со ссылкой на силовые структуры отмечает, что все сотрудники консульства в безопасности.

Ответственность за нападение на консульство берет на себя сепаратистская группировка “Армия освобождения Белуджистана”.

Также в Пакистане сегодня произошел теракт в районе Ашагы Оракзаи города Хангу, сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибли 25 человек, 35 человек получили ранения.
Использованы фотографии:
geo.tv
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