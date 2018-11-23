МО РФ испытало мобильный военно-полевой банкомат
В интересах Минобороны создан мобильный военно-полевой банкомат, который будет использоваться в полевых лагерях и местах, где отсутствует банковская инфраструктура, сообщают Известия.
Терминал смонтирован в закрытом кузове «КамАЗа» и сможет работать даже при отсутствии гражданской связи, так как для обработки данных он использует военные каналы. Причем принимает аппарат только карты полевых учреждений Банка России. Надпись на его дисплее предупреждает, что другие карты «могут быть задержаны банкоматом».
При необходимости внутреннее пространство кузова можно превратить в офис выдачи карт платежной системы «Мир». Эти карты выдаются полевыми учреждениями ЦБ при открытии зарплатных счетов военнослужащим.
Машина оснащена станцией спутниковой связи и радиостанцией. Первые испытания мобильный пункт прошел в ходе учения «Восток-2018». В целом была опробована работоспособность системы обеспечения вооруженных сил в полевых условиях. Она предназначена на случай объявления в стране военного положения. Работа системы, организованной управлением финансового обеспечения МО РФ по Забайкальскому краю и оперативной группой полевого учреждения ЦБ (владелец мобильного банкомата), была признана эффективной.
Банкоматы будут активно использоваться и в мирное время, поскольку в ходе учений за войсками следуют передвижные магазины и кафе Военторга. Кроме того, военнослужащие должны иметь возможность сделать покупки в небольших сельских магазинах, в которых есть проблемы с безналичным платежом, отметил военный эксперт Виктор Мураховский.
По данным специалистов, один банкомат обойдется более чем в 5 млн. рублей. Также серьезных денег будут стоить техобслуживание и инкассация. При этом к проекту с мобильными банкоматами вряд ли захотят подключиться предприниматели, так как терминал, работающий 2-3 месяца в году способен принести лишь убытки. Как этот вопрос будет решаться на практике, пока неизвестно.
Терминал смонтирован в закрытом кузове «КамАЗа» и сможет работать даже при отсутствии гражданской связи, так как для обработки данных он использует военные каналы. Причем принимает аппарат только карты полевых учреждений Банка России. Надпись на его дисплее предупреждает, что другие карты «могут быть задержаны банкоматом».
При необходимости внутреннее пространство кузова можно превратить в офис выдачи карт платежной системы «Мир». Эти карты выдаются полевыми учреждениями ЦБ при открытии зарплатных счетов военнослужащим.
Машина оснащена станцией спутниковой связи и радиостанцией. Первые испытания мобильный пункт прошел в ходе учения «Восток-2018». В целом была опробована работоспособность системы обеспечения вооруженных сил в полевых условиях. Она предназначена на случай объявления в стране военного положения. Работа системы, организованной управлением финансового обеспечения МО РФ по Забайкальскому краю и оперативной группой полевого учреждения ЦБ (владелец мобильного банкомата), была признана эффективной.
Банкоматы будут активно использоваться и в мирное время, поскольку в ходе учений за войсками следуют передвижные магазины и кафе Военторга. Кроме того, военнослужащие должны иметь возможность сделать покупки в небольших сельских магазинах, в которых есть проблемы с безналичным платежом, отметил военный эксперт Виктор Мураховский.
По данным специалистов, один банкомат обойдется более чем в 5 млн. рублей. Также серьезных денег будут стоить техобслуживание и инкассация. При этом к проекту с мобильными банкоматами вряд ли захотят подключиться предприниматели, так как терминал, работающий 2-3 месяца в году способен принести лишь убытки. Как этот вопрос будет решаться на практике, пока неизвестно.
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