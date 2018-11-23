ВСУ отразили очередную "атаку" на азовское побережье
Украина провела очередные военные учения на побережье Азовского моря. На этот раз украинские военные отработали условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу. Об этом сообщает пресс-центр объединенных сил Украины.
Согласно сообщению, подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" объединенных сил провели на побережье Азовского моря "напряженные" учения, во время которых продемонстрировали, как "нужно уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье".
Сообщается, что во время учений дивизион РСЗО "Ураган" провел условные пуски, во время которых условно поразил десантные корабли противника "на подходах к берегу". В это же время военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним.
Украинские вооруженные силы с регулярной периодичностью проводят учения на побережье Азовского моря, заявляя, что таким образом готовятся к отражению "попытки захвата территории Украины войсками страны-агрессора".
Согласно сообщению, подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" объединенных сил провели на побережье Азовского моря "напряженные" учения, во время которых продемонстрировали, как "нужно уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье".
Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит "по зубам"- заявили в штабе группировки.
Учение стало ярким доказательством того, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море
Учение стало ярким доказательством того, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море
Сообщается, что во время учений дивизион РСЗО "Ураган" провел условные пуски, во время которых условно поразил десантные корабли противника "на подходах к берегу". В это же время военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним.
Украинские вооруженные силы с регулярной периодичностью проводят учения на побережье Азовского моря, заявляя, что таким образом готовятся к отражению "попытки захвата территории Украины войсками страны-агрессора".
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины
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