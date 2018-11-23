ВСУ отразили очередную "атаку" на азовское побережье

Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит "по зубам"



Учение стало ярким доказательством того, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море

Украина провела очередные военные учения на побережье Азовского моря. На этот раз украинские военные отработали условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу. Об этом сообщает пресс-центр объединенных сил Украины.Согласно сообщению, подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" объединенных сил провели на побережье Азовского моря "напряженные" учения, во время которых продемонстрировали, как "нужно уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье".- заявили в штабе группировки.Сообщается, что во время учений дивизион РСЗО "Ураган" провел условные пуски, во время которых условно поразил десантные корабли противника "на подходах к берегу". В это же время военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним.Украинские вооруженные силы с регулярной периодичностью проводят учения на побережье Азовского моря, заявляя, что таким образом готовятся к отражению "попытки захвата территории Украины войсками страны-агрессора".