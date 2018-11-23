Вертолёт Ми-38Т совершил свой первый полёт

Первый образец вертолета Ми-38Т, изготовленный на Казанском вертолетном заводе по заказу Минобороны РФ, совершил полет под управлением летчиков-испытателей Московского вертолетного завода им. Миля. Полет совершался в рамках программы предварительных испытаний, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.Вертолет создан на базе гражданского Ми-38 и предназначен для решения транспортно-десантных задач. Кроме этого Ми-38Т может использоваться как санитарный. Имеется возможность увеличения дальности путем установки дополнительных топливных баков. Первые поставки машин этого типа в войска планируется начать в 2019 году, после совместных летных испытаний, по итогам которых будут спланированы дальнейшие закупки вертолетов Ми- 38Т для нужд ВКС в рамках государственной программы вооружений 2018- 2027 годов.По словам министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, вертолеты типа Ми-38 давно востребованы в России. Они займут нишу в нефтегазовом сервисе, а также в ряде гражданских отраслей промышленности. Не исключено его дальнейшее продвижение за пределами Российской Федерации.Ми-38Т имеет высокую степень автоматизации, вертолет способен выполнять в автоматическом режиме полет по заданному маршруту и заход на посадку, стабилизацию пространственного положения на любом режиме полета, а также автоматическое висение. Он оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства, интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях, взрывобезопасной топливной системой.На базе транспортного варианта Ми-38Т планируется производство специализированных вертолетов, включая «арктический» вариант.