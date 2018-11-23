СК РФ опубликовал видеоматериал с места гибели лётчика Пешкова
Следственный комитет России опубликовал на своем сайте и в соцсетях фото- и видеоматериалы осмотра мест крушения бомбардировщика Су-24М и спасательного вертолета в Сирии в 2015 году, сообщает РИА Новости.
Кадры запечатлели обломки воздушных судов со следами воздействия боеприпасов, а также позиции террористов, с которых велся огонь по российским военнослужащим.
Ранее в СКР сообщили, что продолжают расследование дела об убийстве пилота российского Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также о покушении на жизнь штурмана бомбардировщика Константина Мурахтина.
Накануне Басманный суд заочно арестовал обвиняемых по делу девятерых сирийцев. Все они объявлены в международный розыск.
По словам представителя СК Светланы Петренко, боевикам вменяется в вину участие в деятельности незаконного формирования, а также в убийстве, покушении на убийство, глумлении над телом покойного, хищении оружия и личного имущества.
Напомним, Олег Пешков был командиром экипажа бомбардировщика Су-24, который в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16 в воздушном пространстве Сирии. Командир успел катапультироваться, однако был расстрелян с земли боевиками. Штурмана Мурахтина удалось спасти в ходе операции морпехов при помощи сирийских спецназовцев. Во время спасательной операции получил смертельное ранение морской пехотинец Александр Позынич.
Позже оба погибших были посмертно награждены: Мурахтин – золотой звездой Героя России, Позынич – орденом Мужества.
Кадры запечатлели обломки воздушных судов со следами воздействия боеприпасов, а также позиции террористов, с которых велся огонь по российским военнослужащим.
Ранее в СКР сообщили, что продолжают расследование дела об убийстве пилота российского Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также о покушении на жизнь штурмана бомбардировщика Константина Мурахтина.
Накануне Басманный суд заочно арестовал обвиняемых по делу девятерых сирийцев. Все они объявлены в международный розыск.
По словам представителя СК Светланы Петренко, боевикам вменяется в вину участие в деятельности незаконного формирования, а также в убийстве, покушении на убийство, глумлении над телом покойного, хищении оружия и личного имущества.
Напомним, Олег Пешков был командиром экипажа бомбардировщика Су-24, который в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16 в воздушном пространстве Сирии. Командир успел катапультироваться, однако был расстрелян с земли боевиками. Штурмана Мурахтина удалось спасти в ходе операции морпехов при помощи сирийских спецназовцев. Во время спасательной операции получил смертельное ранение морской пехотинец Александр Позынич.
Позже оба погибших были посмертно награждены: Мурахтин – золотой звездой Героя России, Позынич – орденом Мужества.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/sledcom
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