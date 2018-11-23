Египет заказал партию модернизированных китайских дронов Pterodactyl-1D

Египет закупает еще одну партию китайских модернизированных разведывательно-ударных беспилотников Pterodactyl-1D, соответствующее соглашение было подписано в рамках авиакосмического салона, прошедшего в начале ноября в китайском Чжухае, сообщает блог bmpd со ссылкой на китайские СМИ.Согласно публикациям китайских СМИ, египетское министерство обороны заключило контракт с китайским авиастроительным предприятием Chengdu Aircraft Industry Group на поставку разведывательно-ударных дронов Pterodactyl-1D. Подробности сделки не раскрываются, известно лишь, что китайская компания поставит египетской армии 32 модернизированных дрона в дополнение к приобретенным в 2016 году беспилотникам Pterodactyl-1.в отличии от базовой версии дрона Pterodactyl-1, имеющей размах крыльев 14 метров и грузоподъемность в 100 кг, модернизированный Pterodactyl-1D имеет увеличенный до 17,5 метров размах крыльев и грузоподъемность 400 кг. Кроме этого на новый дрон установлена цифровая РЛС с синтезированной апертурой антенны, позволяющей получать изображение независимо от метеорологических условий и времени суток. Практический потолок составляет 7000 метров, расширена номенклатура применяемых боеприпасов за счет увеличения точек подвески на крыльях.