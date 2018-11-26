Су-34: боевое применение в Грузии и Сирии

«Мы применяли системы РЭБ, но они у нас советского образца. Грузинские войска для борьбы с российской авиацией применяли ЗРК «Бук» и «Тор». При вскрытии их позиций как целей (а это наши советские образцы) наша авиация испытывала определенные сложности. При этом сначала мы понесли потери и только потом сделали соответствующие выводы».

«После подтверждения информации о прибытии главарей боевиков на место сбора по строению, в котором проходило совещание, самолетом Су-34 был нанесен авиационный удар. В результате прямого попадания корректируемой авиабомбой зданием со всем содержимым было уничтожено».

«Под Дамаском было уничтожено укрытие, где находился захваченный террористами у сирийской армии зенитный ракетный комплекс «Оса», и для его уничтожения задействовали бомбардировщик Су-34. В результате прямых попаданий авиабомбой БЕТАБ-500 сооружение со всем его содержимым было уничтожено».

«Все поставленные в часть самолеты выполняют полеты по плану боевой подготовки. Кроме того, шесть самолетов решают задачи в САР с февраля 2017 года. Претензий по качеству техники нет. Су-34 в сравнении со своими предшественником Су-24, ранее эксплуатировавшимся в полку, является сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком, предназначенным для уничтожения наземных целей противника в тактической и оперативной глубине, сосредоточением основных усилий до 600 километров от линии боевого соприкосновения… В отличие от своего предшественника, Су-34 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в различных метеоусловиях».