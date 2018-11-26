Су-34: боевое применение в Грузии и Сирии
Реальные боевые действия Су-34 встретил в августе 2008 года во время операции по принуждению Грузии к миру. Сферой применения самолета стала разведка и удары по наземным целям. В частности, один Су-34 вывел из строя грузинскую радиолокационную станцию комплекса «Бук-М1» и «Оса-АКМ». Также был уничтожен с воздуха доработанный украинцами комплекс пассивной радиотехнической разведки «Кольчуга-М» (деревня Шавшвеби около Гори). «Утёнок» в этой операции работал в связке с вертолётами РЭБ Ми-8ППА, оснащенными станциями установки помех «Азалия», и Ми-8СМВ-ПГ с комплексом подавления «Смальта-ПГ».
Интересно, что российская армия применяла Су-34 в боевой обстановке еще до официального принятия на вооружение. Это было обусловлено спецификой систем РЭБ новейшего истребителя-бомбардировщика, «заточенных» на широкий диапазон применения, в то время как штатные системы того времени были бессильны против модернизированных советских систем ПВО. В это связи показательно высказывание заместителя главнокомандующего ВВС генерал-полковника Анатолия Ноговицина:
Ми-8СМВ-ПГ, осуществлявший поддержку работы Су-34 в Грузии
Ми-8ППА — напарник Су-34 в деле РЭБ
Спустя пять лет, в 2012 году, в Южной Осетии и Дагестане боевая машина снова приняла участие в локальной боевой операции против бандитских групп. Примечательно, что по таким сравнительно легким целям истребители-бомбардировщики работали высокоточным оружием, очевидно, апробируя их эффективность.
Настоящее «утиное» нашествие случилось и продолжается до сих пор в Сирийской Арабской Республике с момента включения России в конфликт на территории этого государства. Первыми ласточками стали шесть Су-34 из 47-го смешанного авиаполка, поднявшиеся в небо 28 сентября 2015 года и взявшие курс из Нальчика в Сирию. Во главе шестерки шел Ту-154 из 223-го летного отряда Министерства обороны. Группа самолетов прошла над Каспием, Ираном и Ираком, совершив посадку в сирийском Хмеймиме. По данным историка авиации Николая Якубовича, маршрут движения авиагруппы существует с 1940 года, когда Советский Союз готовился к противостоянию с Францией и Англией. Бомбовые удары по территории Сирии, находившейся в зависимости от Франции, тогда рассматривались как один из вариантов развития войны. Но воевать с Францией нам не пришлось, а маршрут остался. Примечательно, что для конспирации опознавательные знаки с бортов Су-34 в том полете были удалены – остались только бортовые номера. Первые удары по объектам террористов в Сирии истребители-бомбардировщики нанесли уже спустя четыре дня после прилета. Это может говорить о тщательной предварительной работе, которую проделали летчики и штурманы задолго до прилета боевых машин.
Первыми жертвами Су-34 стали штаб и пункты управления боевиков ИГ (запрещенная в России организация) в Дейр-Хафир и Эль-баб (Алеппо). С развитием ситуации нагрузки на экипажи только возрастали — в списке уничтоженных целей оказались нефтеперерабатывающий завод в районе Ракки, а также множество опорных пунктов боевиков. Известность приобрела серия ударов нашей авиации по прилегающим к Ракке районам, в результате одного из которых уничтожили сборище главарей террористов. В этой связи генерал Игорь Конашенков сказал:
Конечно, использование дорогостоящих корректируемых авиабомб в конфликте такого профиля является скорее исключением, чем правилом. Часто в арсенал Су-34 входят, помимо прочих, осколочно-фугасные ОФАБ-500, а также бетонобойные варианты БЕТАБ-500. Игорь Конашенков прокомментировал использование последнего типа авиабомбы:
БЕТАБ-500
При таком насыщенном ритме работы экипажей Су-34 неизбежной стала ротация личного состава. И 22 февраля 2016 года было объявлено об отправке в Хмеймим части 47-го смешанного авиаполка из Бутурлиновки Воронежской области. Приняв пополнение, группа из шести Су-34, первая освоившая боевую работу в Сирии, через десять дней отправилась в Россию. О ритме работы в течение сентября 2015 – февраля 2016 года очень красноречиво говорят 20 красных звезд на фюзеляже одной из вернувшихся машин. Одна звезда – десять боевых вылетов. В 2016 году немного изменилась тактика применения свежих «утят» — теперь в их тактическую копилку добавилась свободная охота.
Далее приведем сводки по самым резонансным ударам Су-34 на сирийском театре военных действий. 1 июня 2016 года в районе Эт-Таура вблизи Ракки авиаударом уничтожили объекты незаконной нефтедобычи. 25 августа в ходе совместно работы с Ту-22М3 фронтовые бомбардировщики нанесли удары по исламистам в Алеппо, Идлибе и Дейр-эз-Зоре. Бомбардировки были настолько массированными, что привели к уничтожению пяти складов с оружием и ГСМ, лагеря подготовки террористов, трех пунктов управления и массы живой силы боевиков. Прикрытие бомбардировочных групп осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С. 3 сентября такие удары продолжились уже только по Дейр-эз-Зору. И в первом, и во втором случаях боевые машины взлетали с иранского аэродрома "Хамадан", расположенных вблизи целей для бомбометания. Договор с Ираном относительно предоставления аэродрома позволил боевым машинам брать большую боевую нагрузку при меньшем запасе топлива. На счет славных побед Су-34 и его экипажей можно поставить уничтожение Абу Мухаммада Аль-Аднани, который отвечал за работу со СМИ в иерархии ИГ. Он попал под бомбовый удар 30 августа 2016 года в районе Маарат-Умм-Хауш вместе с 40 «боевыми товарищами». По некоторым данным, Аль-Аднами являлся вторым лицом в самой зловещей террористической организации мира.
Су-34 работали по целям преимущественно с больших высот
Су-34 применяли и в связке с нашими «партнерами» ВВС Турции. Так, 18 января 2017 года в районе Эль-Баба один фронтовой бомбардировщик Су-34 с восьмеркой Су-24М и Су-25 нанесли ракетно-бомбовый удар по скоплению живой силы и тяжелой техники противника. В общей сложности после тщательной разведки дронами типа «Элерон» и «Орлан», а также спутниковой группировкой аппаратов «Персона», с воздуха были уничтожено 36 целей. С турецкой стороны участие в операции приняли по четыре F-16 и F-4.
Приведем несколько высказываний командира 277-го бомбардировочного полка полковника Александра Горина от 24 марта 2017 года:
Со временем на базе Хмеймим стали внимательнее относиться к защите авиатехники. Хотя до идеала далеко…
Показательна работа Су-34 в связке с армейской авиацией. 27 мая 2017 года «утята» вместе с Су-24М разнесли ракетами и бомбами колонну боевиков, двигавшихся из Ракки в район Пальмиры. Недобитых террористов с небольших высот расстреляли ударные Ка-52. А буквально на следующий день Су-34 при поддержке Су-35С отправили на тот свет порядка 30 полевых командиров и более 300 боевиков.
Интересно, что российская армия применяла Су-34 в боевой обстановке еще до официального принятия на вооружение. Это было обусловлено спецификой систем РЭБ новейшего истребителя-бомбардировщика, «заточенных» на широкий диапазон применения, в то время как штатные системы того времени были бессильны против модернизированных советских систем ПВО. В это связи показательно высказывание заместителя главнокомандующего ВВС генерал-полковника Анатолия Ноговицина:
«Мы применяли системы РЭБ, но они у нас советского образца. Грузинские войска для борьбы с российской авиацией применяли ЗРК «Бук» и «Тор». При вскрытии их позиций как целей (а это наши советские образцы) наша авиация испытывала определенные сложности. При этом сначала мы понесли потери и только потом сделали соответствующие выводы».
Ми-8СМВ-ПГ, осуществлявший поддержку работы Су-34 в Грузии
Ми-8ППА — напарник Су-34 в деле РЭБ
Спустя пять лет, в 2012 году, в Южной Осетии и Дагестане боевая машина снова приняла участие в локальной боевой операции против бандитских групп. Примечательно, что по таким сравнительно легким целям истребители-бомбардировщики работали высокоточным оружием, очевидно, апробируя их эффективность.
Настоящее «утиное» нашествие случилось и продолжается до сих пор в Сирийской Арабской Республике с момента включения России в конфликт на территории этого государства. Первыми ласточками стали шесть Су-34 из 47-го смешанного авиаполка, поднявшиеся в небо 28 сентября 2015 года и взявшие курс из Нальчика в Сирию. Во главе шестерки шел Ту-154 из 223-го летного отряда Министерства обороны. Группа самолетов прошла над Каспием, Ираном и Ираком, совершив посадку в сирийском Хмеймиме. По данным историка авиации Николая Якубовича, маршрут движения авиагруппы существует с 1940 года, когда Советский Союз готовился к противостоянию с Францией и Англией. Бомбовые удары по территории Сирии, находившейся в зависимости от Франции, тогда рассматривались как один из вариантов развития войны. Но воевать с Францией нам не пришлось, а маршрут остался. Примечательно, что для конспирации опознавательные знаки с бортов Су-34 в том полете были удалены – остались только бортовые номера. Первые удары по объектам террористов в Сирии истребители-бомбардировщики нанесли уже спустя четыре дня после прилета. Это может говорить о тщательной предварительной работе, которую проделали летчики и штурманы задолго до прилета боевых машин.
Первыми жертвами Су-34 стали штаб и пункты управления боевиков ИГ (запрещенная в России организация) в Дейр-Хафир и Эль-баб (Алеппо). С развитием ситуации нагрузки на экипажи только возрастали — в списке уничтоженных целей оказались нефтеперерабатывающий завод в районе Ракки, а также множество опорных пунктов боевиков. Известность приобрела серия ударов нашей авиации по прилегающим к Ракке районам, в результате одного из которых уничтожили сборище главарей террористов. В этой связи генерал Игорь Конашенков сказал:
«После подтверждения информации о прибытии главарей боевиков на место сбора по строению, в котором проходило совещание, самолетом Су-34 был нанесен авиационный удар. В результате прямого попадания корректируемой авиабомбой зданием со всем содержимым было уничтожено».
Конечно, использование дорогостоящих корректируемых авиабомб в конфликте такого профиля является скорее исключением, чем правилом. Часто в арсенал Су-34 входят, помимо прочих, осколочно-фугасные ОФАБ-500, а также бетонобойные варианты БЕТАБ-500. Игорь Конашенков прокомментировал использование последнего типа авиабомбы:
«Под Дамаском было уничтожено укрытие, где находился захваченный террористами у сирийской армии зенитный ракетный комплекс «Оса», и для его уничтожения задействовали бомбардировщик Су-34. В результате прямых попаданий авиабомбой БЕТАБ-500 сооружение со всем его содержимым было уничтожено».
БЕТАБ-500
При таком насыщенном ритме работы экипажей Су-34 неизбежной стала ротация личного состава. И 22 февраля 2016 года было объявлено об отправке в Хмеймим части 47-го смешанного авиаполка из Бутурлиновки Воронежской области. Приняв пополнение, группа из шести Су-34, первая освоившая боевую работу в Сирии, через десять дней отправилась в Россию. О ритме работы в течение сентября 2015 – февраля 2016 года очень красноречиво говорят 20 красных звезд на фюзеляже одной из вернувшихся машин. Одна звезда – десять боевых вылетов. В 2016 году немного изменилась тактика применения свежих «утят» — теперь в их тактическую копилку добавилась свободная охота.
Далее приведем сводки по самым резонансным ударам Су-34 на сирийском театре военных действий. 1 июня 2016 года в районе Эт-Таура вблизи Ракки авиаударом уничтожили объекты незаконной нефтедобычи. 25 августа в ходе совместно работы с Ту-22М3 фронтовые бомбардировщики нанесли удары по исламистам в Алеппо, Идлибе и Дейр-эз-Зоре. Бомбардировки были настолько массированными, что привели к уничтожению пяти складов с оружием и ГСМ, лагеря подготовки террористов, трех пунктов управления и массы живой силы боевиков. Прикрытие бомбардировочных групп осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С. 3 сентября такие удары продолжились уже только по Дейр-эз-Зору. И в первом, и во втором случаях боевые машины взлетали с иранского аэродрома "Хамадан", расположенных вблизи целей для бомбометания. Договор с Ираном относительно предоставления аэродрома позволил боевым машинам брать большую боевую нагрузку при меньшем запасе топлива. На счет славных побед Су-34 и его экипажей можно поставить уничтожение Абу Мухаммада Аль-Аднани, который отвечал за работу со СМИ в иерархии ИГ. Он попал под бомбовый удар 30 августа 2016 года в районе Маарат-Умм-Хауш вместе с 40 «боевыми товарищами». По некоторым данным, Аль-Аднами являлся вторым лицом в самой зловещей террористической организации мира.
Су-34 работали по целям преимущественно с больших высот
Су-34 применяли и в связке с нашими «партнерами» ВВС Турции. Так, 18 января 2017 года в районе Эль-Баба один фронтовой бомбардировщик Су-34 с восьмеркой Су-24М и Су-25 нанесли ракетно-бомбовый удар по скоплению живой силы и тяжелой техники противника. В общей сложности после тщательной разведки дронами типа «Элерон» и «Орлан», а также спутниковой группировкой аппаратов «Персона», с воздуха были уничтожено 36 целей. С турецкой стороны участие в операции приняли по четыре F-16 и F-4.
Приведем несколько высказываний командира 277-го бомбардировочного полка полковника Александра Горина от 24 марта 2017 года:
«Все поставленные в часть самолеты выполняют полеты по плану боевой подготовки. Кроме того, шесть самолетов решают задачи в САР с февраля 2017 года. Претензий по качеству техники нет. Су-34 в сравнении со своими предшественником Су-24, ранее эксплуатировавшимся в полку, является сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком, предназначенным для уничтожения наземных целей противника в тактической и оперативной глубине, сосредоточением основных усилий до 600 километров от линии боевого соприкосновения… В отличие от своего предшественника, Су-34 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в различных метеоусловиях».
Со временем на базе Хмеймим стали внимательнее относиться к защите авиатехники. Хотя до идеала далеко…
Показательна работа Су-34 в связке с армейской авиацией. 27 мая 2017 года «утята» вместе с Су-24М разнесли ракетами и бомбами колонну боевиков, двигавшихся из Ракки в район Пальмиры. Недобитых террористов с небольших высот расстреляли ударные Ка-52. А буквально на следующий день Су-34 при поддержке Су-35С отправили на тот свет порядка 30 полевых командиров и более 300 боевиков.
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- airliners.net, structure.mil.ru, bastion-karpenko.ru, bmpd.livejournal.com, walkarounds.scalemodels.ru
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