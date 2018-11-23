Скотленд-Ярд обнародовал новые кадры с Петровым и Бошировым
Британская полиция опубликовала новые видеоролики с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, подозреваемыми в отравлении Скрипалей в марте 2018 года в Солсбери.
В полиции пояснили, что записи сделаны 4 марта и фиксируют прибытие россиян под псевдонимами Петров и Боширов в Солсбери, а также их передвижения по городу.
Также на сайте полиции представлена фотография флакона, в котором ранее якобы находилось отравляющее вещество. В тексте он именуется как «специально сделанная модель поддельного флакона из-под духов». При этом Скотленд-Ярд призвал всех, кто мог видеть в начале марта самих подозреваемых, либо коробку или флакон из-под поддельных духов Nina Ricci, сообщить об этом следствию.
В МИД РФ уже прокомментировали новые публикации. Мария Захарова назвали их короткометражными фильмами о городской инфраструктуре города Солсбери, а фотографии – изображением «незатейливой пластикой продукции».
Между тем издания The Insider и Bellingcat сообщили о результатах своего расследования неудавшегося госпереворота в Черногории в 2016 году. Авторы утверждают, что организатором этого переворота являлся сотрудник ГРУ Владимир Моисеев. Об этом пишет Коммерсантъ.
Журналисты установили, что Моисеев имеет также отношение к конфликтам в Молдове, а кроме того, «с неясными целями» действовал в Польше, Украине и Болгарии.
Согласно сообщению, Моисеев под псевдонимом Попов разъезжал по Европе в качестве журналиста и агента по морскому страхованию. В октябре 2016 года он прибыл в Сербию, где и проходила подготовка переворота в Ченрогории: после парламентских выборов люди, одетые в форму черногорской полиции должны были захватить несколько правительственных учреждений и устранить премьера страны Мило Джукановича. Всё это, по словам журналистов» было задумано для того, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. Однако попытка переворота оказалась неудачной. В 2017 году прокурор республики заявил, что к попытке госпереворота причастны российские власти, а один из его организаторов – Владимир Попов (Моисеев) – объявлен в международный розыск.
В полиции пояснили, что записи сделаны 4 марта и фиксируют прибытие россиян под псевдонимами Петров и Боширов в Солсбери, а также их передвижения по городу.
Также на сайте полиции представлена фотография флакона, в котором ранее якобы находилось отравляющее вещество. В тексте он именуется как «специально сделанная модель поддельного флакона из-под духов». При этом Скотленд-Ярд призвал всех, кто мог видеть в начале марта самих подозреваемых, либо коробку или флакон из-под поддельных духов Nina Ricci, сообщить об этом следствию.
В МИД РФ уже прокомментировали новые публикации. Мария Захарова назвали их короткометражными фильмами о городской инфраструктуре города Солсбери, а фотографии – изображением «незатейливой пластикой продукции».
Между тем издания The Insider и Bellingcat сообщили о результатах своего расследования неудавшегося госпереворота в Черногории в 2016 году. Авторы утверждают, что организатором этого переворота являлся сотрудник ГРУ Владимир Моисеев. Об этом пишет Коммерсантъ.
Журналисты установили, что Моисеев имеет также отношение к конфликтам в Молдове, а кроме того, «с неясными целями» действовал в Польше, Украине и Болгарии.
Согласно сообщению, Моисеев под псевдонимом Попов разъезжал по Европе в качестве журналиста и агента по морскому страхованию. В октябре 2016 года он прибыл в Сербию, где и проходила подготовка переворота в Ченрогории: после парламентских выборов люди, одетые в форму черногорской полиции должны были захватить несколько правительственных учреждений и устранить премьера страны Мило Джукановича. Всё это, по словам журналистов» было задумано для того, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. Однако попытка переворота оказалась неудачной. В 2017 году прокурор республики заявил, что к попытке госпереворота причастны российские власти, а один из его организаторов – Владимир Попов (Моисеев) – объявлен в международный розыск.
- Использованы фотографии:
- Metropolitan Police
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