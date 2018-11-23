Армейская авиация ЮВО получила партию вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

Южный военный округ пополнился новыми ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор". Партия из шести машин поступила на вооружение в соединение и воинскую часть армейской авиации ЮВО на Кубани и в Ростовской области, сообщает пресс-служба округа.Как пояснили в военном ведомстве, новые вертолеты были доставлены с завода-изготовителя на аэродромы базирования в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В ближайшее время сборка винтокрылых боевых машин будет произведена силами инженерно-технического персонала на аэродромах базирования. Инженеры и техники прошли переобучение для дальнейшей эксплуатации вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Первые вылеты боевых машин запланированы с 1 декабря этого года.Боевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" является модернизированной версией Ка-50 "Черная акула". Он имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров. Предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника, в любых погодных условиях и в любое время суток. Может обеспечивать огневую поддержку десанта, вести патрулирование и сопровождать военные колонны.Всего в рамках программы вооружения 2018-2027 годов Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор".