Пороховой заговор: ночь, которая могла изменить многое
Гай Фокс стал главным действующим лицом «Порохового заговора», хотя и не являлся его организатором. Но ему доверили самое главное — в нужное время поджечь фитиль. Правда, попытка государственного переворота у католиков провалилась. Из-за того, что слишком много людей было вовлечено в заговор, произошла утечка информации. С тех пор Англия (а также Новая Зеландия, ЮАР, Австралия и некоторые другие страны)отмечают праздник «Ночь Гая Фокса». Люди запускают фейерверки и сжигают чучело несчастного Фокса.
Религиозный конфликт
В 1603 году шотландский король Яков VI взошел на английский престол, тем самым объединив две короны. Новый государь стал именоваться Яковом I и начал уверенно править страной. Его восшествие католики восприняли как наступление эпохи перемен. Они надеялись, что король окажется к ним более благосклонным, нежели предыдущий правитель. Но очень быстро их мечты растаяли. Яков стал проводить политику умеренных протестантских реформ и довольно жестко пресекал поползновения воинственно настроенных католиков, а заодно и представителей ультра-протестантских течений. Но, несмотря на это, король весьма терпимо относился именно к католикам. Поэтому он не стал разгонять католическую партию, «бурлящую» при дворе. Но тем, естественно, этого было мало. И католики решили, что на троне не место человеку, исповедовавшему протестантизм.
Так родился заговор. По задумке, участники должны были ликвидировать неугодного монарха, а на трон отдать его малолетней дочери Елизавете. Елизавету же заговорщики хотели «правильно» воспитать, приставив к ней католических регентов. Соответственно, в «новом мире» уже не нашлось бы места для протестантов. Затея, конечно, утопическая, но заговорщики приложили максимум усилий, чтобы превратить мечту в жизнь. Известно, что заговор являлся трудом нескольких человек: Роберта Кейтсби, Томаса Уинтера, Томаса Перси, Джона Райта и других. Спустя короткое время количество людей, решивших предпринять государственный переворот возросло до тринадцати. В их числе был и будущий главный антигерой "проекта" — Гай Фокс.
Интересно вот что: до сих пор нет единого мнения, касающегося истоков заговора. По официальной версии на государственный переворот отважились католики, которым надоело находиться на вторых ролях. Правда, существует мнение, которое утверждает, что заговор — дело рук неких провокаторов, которые хотели выставить католиков в максимально невыгодном свете, дабы еще сильнее укрепить протестантство. Позднее, исследователи и истории предположили, что убрать Якова I хотели последователи фемического суда. Но эти версии так и не получили бесспорных доказательств. Также бытовало мнение, что «Пороховой заговор» - это банальный ответ протестантам, которые организовали в 1604 году несколько показательных казней католиков. В общем, ситуация довольно запутанная и непонятная. Точно известно, что свое добро на заговор дал непосредственный лидер британских иезуитов Генри Гарнетт. Поэтому попытка государственного переворота воспринималась его сторонниками как некая католическая Контрреформация.
Подготовка к государственному перевороту
Когда недовольство королем достигло критической отметки, заговорщики пришли к выводу, что настало их время. Первым делом они сумели арендовать один из домов, который располагался недалеко от Палаты лордов. По первоначальной задумке, религиозные бойцы должны были проделать секретный туннель, который бы связал их логово с Палатой. Но вырыть подкоп оказалось не так-то просто. Во-первых, для этого требовалось немало времени. А во-вторых, существовала высокая вероятность того, что стражи порядка что-нибудь заподозрят и помешают осуществить задуманное. Начался поиск выхода из затруднительного положения. И тогда Томас Перси решил пойти ва-банк. Он сумел арендовать подвальное помещение, находящееся непосредственно под залом заседание сильных британского мира. То есть, более идеального места для осуществления задуманного просто невозможно представить. Никто из охраны Палаты лордов не обратил внимания на новых «жильцов». Вряд ли кто-нибудь мог подумать, что кучка людей могла отважиться на государственный переворот. Этой халатностью в полной мере и воспользовались заговорщики. Они быстро наладили «пороховой путь», связавший Палату лордов и район Ламбет, расположенный на противоположном берегу Темзы. По реке заговорщики смогли без каких-либо проблем доставить до нужного места тридцать шесть бочек с порохом. А уже на месте их замаскировали заранее приготовленными дровами и углем. Известно, что общая масса пороха перевалила за отметку в две с половиной тонны. То есть, такого запаса хватило бы, чтобы не только подорвать зал заседаний, но и все здание парламента (а еще зацепить и Вестминстерское аббатство). В общем, заговорщики к делу подошли с максимальной серьезностью.
Когда подготовка была завершено роль первой скрипки досталась Гаю Фоксу. Известно, что он находился у истоков заговора, но вот не относился к числу его лидеров. Именно его было решено сделать орудием, доверив самое важное — зажечь фитиль. При этом, Фокс не должен был погибнуть сам. По расчетам, времени, пока горел фитиль ему бы хватило, чтобы покинуть здание и удалиться на лодке по Темзе на безопасное расстояние. А затем, дабы не рисковать, поджигатель должен был тайно покинуть страну. Причем лидеры заговора это преподнесли как святой долг — пожертвовать своей родиной ради общего блага. Фокс согласился.
В назначенное время Гай Фокс занял «исходную позицию» в здании парламента. А все остальные заговорщики решили скрыться в графстве Уорикшир (там были сильны позиции католиков), где ждали результатов. После взрыва, они планировали организовать восстание, чтобы поддержать переворот.
Но заговорщики не знали, что произошла утечка информации. Дело в том, что в тайну оказалось посвящено слишком много людей. Еще двадцать шестого октября лорд Монтгил, который был задействован в предстоящем заседании, получил анонимное письмо. В нем некий доброжелатель посоветовал лорду не появляться пятого ноября в Палате, поскольку злоумышленники готовят диверсию.
Интересно вот что: заседание парламента должно было стартовать в январе. И поскольку начался новый год, то и сессия вроде бы должна быть новой, но это не так. Формально она являлась продолжением старой, прерванной на праздничные каникулы. Поэтому король по идее на январском заседании мог и не появиться. Точнее, он не должен был появляться, но Яков решил, что называется, заглянуть на огонек. О своем решении он сообщил лишь узкому кругу приближенных. Поэтому некоторые историки считают, что изначально пороховой заговор являлся инсценировкой попытки государственного переворота. Более того, именно сам Яков и указывается чуть ли не главным идейным вдохновителем. Мол, таким образом, он хотел подставить надоевших ему католиков. А вот другие исследователи считают, что лидером заговора являлся Роберт Сесил — главный советник короля. Узнав, что Яков решил посетить заседание, он посчитал этот момент идеальным для захвата власти, а католики стали всего лишь орудием в его руках. Дело в том, что он знал и Кейтсби, и его единомышленников, знал их мечты. Поэтому и сделал вброс в виде идеи государственного переворота. Плюс был и Генри Гарнет — лидер иезуитов. Некоторые считают, что на самом деле он являлся лидером заговора, но старался держаться в тени, опасаясь расплаты в случае провала. В общем, кандидатов на роль главного заговорщика было предостаточно.
К взрыву все было готово, но неожиданно правительство решило перенести дату открытия парламентской сессии. Так вместо седьмого февраля она должна была стартовать аж третьего октября. А летом стало известно, что начало еще отодвинули. Теперь уже на пятое ноября. Странность, которая так и не получила бесспорное обоснование.
И тут, в конце ноября, лорд Монтигл получает письмо. По стечению обстоятельств, оно попало к нему в руки во время ужина, на котором присутствовал один из числа заговорщиков. Сам же Монтигл, несмотря на то, что послание было весьма запутанным и лишенным конкретных фактов, сразу во всем разобрался (что тоже вызывает подозрения у некоторых исследователей). Более того, он решил действовать незамедлительно. А именно: спешно покинул дом и направился прямиком к Роберту Сесилу в Уайтхолл. Здесь, кроме Сесила Монтигл встретил еще нескольких представителей палаты лордов (удивительно совпадение, конечно). И, несмотря на поздний час, они провели экстренное совещание. Правда, закончилось оно вполне ожидаемо — лорды решили не предпринимать никаких действий до тех пор, пока не вернется с охоты король.
Никто не захотел брать на себя ответственность в таком щепетильном вопросе. Вскоре вернулся и Яков. Ему передали письмо и стали ждать. И хотя в послании не было ни одного слова, которое могло бы намекнуть на взрыв, король тут же приказал обыскать здание парламента. Этот факт тоже заставляет некоторых историков и исследователей усомниться на счет правдоподобности заговора.
А то заговорщик, при котором лорд Монтигл зачитал письмо, конечно, поспешил поделиться новостью со своими единомышленниками. Любопытно, что после обсуждения проблемы и возможных ее последствий, взрыв зала заседания решено было не отменять. Вместо этого Фокс еще раз проверил все ли готово к диверсии. Убедившись, что плану ничего не угрожает, он вышел из арендованной комнаты. Но практически сразу столкнулся с людьми, которые были направлены на проверку всего здания. Надо отдать должное Фоксу, он не растерялся и поведал легенду о том, что он слуга Томаса Перси, направленный сюда хозяином для проверки угля, который был завезен для отопления. Комиссия вошла в комнату, но ограничилась лишь формальной (визуальной) проверкой. Что тоже является довольно странным. Выпроводив незваных гостей, Фокс и сам быстро покинул «обитель», чтобы сообщить о встрече с комиссией. Лидеры заговорщиков находились в смешанных чувствах. С одной стороны они сильно боялись провала, поскольку тогда обрекали всех католиков на еще более печальную участь. С другой стороны – риск, как известно, - дело благородное. Если бы замысел удался, то в Британии началась бы новая эра. И эта мысль не давала им покоя. В конце концов, было принято важное решение – Фоксу сообщили, что план остается в силе.
Получив инструкции, Гай вновь направился в комнату, нашпигованную бочками с порохом. До «старта» оставалось совсем немного времени, поэтому он решил в очередной раз все проверить. Но… совершенно неожиданно Фокс столкнулся с представителями другой группы проверяющих. Естественно, его остановили и поинтересовались, что он здесь делает. А Фокс… Фокс совершенно неожиданно вместо заученной легенды выдал: «Если бы вы меня захватили внутри, я взорвал бы вас, себя и все здание».
Так и остается загадкой, почему Гай, который всей душой верил в правильность своих действий, неожиданно сам же все и испортил. По сути, проверяющие, скорее всего, поверили бы в легенду, но у Фокса сдали нервы (официальная версия) в самый ответственный для всех британских католиков момент. Он привел комиссию в комнату, где она и обнаружила порох, фитили, трут и часы. После этого Фокса доставили непосредственно к монарху, и лично Яков провел первый допрос. Фокс, конечно же, не стал отпираться и все рассказал государю. А закончил он свое откровение цитатой папы римского, что «опасная болезнь требует незамедлительного лечения». После этого его поместили в лондонский Тауэр. Здесь Фокс вновь подвергся допросам, а заодно и пыткам (добро на это дам сам король). Гай долго не продержался. И спустя несколько дней он назвал имена всех участников заговора и подписал признание о подготовке государственного переворота. Кстати, этот документ с корявой и неразборчивой подписью (показания выбивали так старательно, что у него были серьезно повреждены и руки, и ноги) Фокса сейчас находится в Национальных архивах Великобритании.
Как только были получены имена участников заговора, на них началась охота. И уже к двенадцатому ноября почти все были схвачены (остальные погибли при задержании).
Судебный процесс носил показательный характер. Власти хотелось преподнести католикам такой урок, который они бы никогда уже не забыли. И двадцать седьмого января 1606 года в Вестминстерском аббатстве состоялось заседание. Всех заговорщиков признали виновными в государственной измене и приговорили к сметной казни.
Приговор был приведен в исполнение в самом конце января того же года. Под это было отведено два дня. Смертников доставили во двор собора Святого Павла, расположенного в центре Лондона. Казнили заговорщиков самым жестоким образом, который только практиковали для предателей. Приговоренного сначала вещали, но умереть ему не позволяли, а перерезали веревку. Затем несчастного пытали, потрошили, четвертовали, а финалом было обезглавливание. Из всех пойманных заговорщиков такой участи удалось избежать только Фоксу. Зная, какие мучения его ждут впереди, он умудрился шагнуть с эшафота так, что петля сломала ему шею.
Естественно, пороховой заговор сильно сказался на положение всех католиков в Британии. Их еще сильнее ущемили в правах и подвергли гонениям. И только спустя пару сотен лет они сумели добиться относительно равного положения с протестантами.
Спустя некоторое время парламент принял закон, который предписывал ежегодно отмечать пятое ноября как «радостный день благодарения за спасение». Народу, придерживающегося протестантских взглядов, этот праздник понравился, правда его чаще называли «Ночью Гая Фокса». И даже когда в 1859 году «Ночь» лишилась официального статуса, ее продолжили массово отмечать со взрывами петард и традиционным сжиганием чучела «изменника Гая Фокса».
То самое помещение, где заговорщики хранили порох, до наших дней не уцелело. Оно сгорело во время пожара еще в 1834 году. Правда, в некоторых английских музеях хранится порох, который и собирался поджечь Фокс. А его фонарь находится в музее Эшмолеан, что в Оксфорде.
В 2005 году Королевский монетный двор Великобритании к четырехсотлетию с момента раскрытия порохового заговора выпустил биометрическую памятную монету тиражом свыше пяти миллионов достоинством в два фунта.
Кстати, одно время о Гае Фоксе все же подзабыли, но комиксы и фильм «V — значит вендетта» возобновили интерес общественности к фигуре резонансного дела. Ну а маска Фокса (она же — маска анонимуса, или вендетта) стала очень популярной.
Религиозный конфликт
В 1603 году шотландский король Яков VI взошел на английский престол, тем самым объединив две короны. Новый государь стал именоваться Яковом I и начал уверенно править страной. Его восшествие католики восприняли как наступление эпохи перемен. Они надеялись, что король окажется к ним более благосклонным, нежели предыдущий правитель. Но очень быстро их мечты растаяли. Яков стал проводить политику умеренных протестантских реформ и довольно жестко пресекал поползновения воинственно настроенных католиков, а заодно и представителей ультра-протестантских течений. Но, несмотря на это, король весьма терпимо относился именно к католикам. Поэтому он не стал разгонять католическую партию, «бурлящую» при дворе. Но тем, естественно, этого было мало. И католики решили, что на троне не место человеку, исповедовавшему протестантизм.
Так родился заговор. По задумке, участники должны были ликвидировать неугодного монарха, а на трон отдать его малолетней дочери Елизавете. Елизавету же заговорщики хотели «правильно» воспитать, приставив к ней католических регентов. Соответственно, в «новом мире» уже не нашлось бы места для протестантов. Затея, конечно, утопическая, но заговорщики приложили максимум усилий, чтобы превратить мечту в жизнь. Известно, что заговор являлся трудом нескольких человек: Роберта Кейтсби, Томаса Уинтера, Томаса Перси, Джона Райта и других. Спустя короткое время количество людей, решивших предпринять государственный переворот возросло до тринадцати. В их числе был и будущий главный антигерой "проекта" — Гай Фокс.
Интересно вот что: до сих пор нет единого мнения, касающегося истоков заговора. По официальной версии на государственный переворот отважились католики, которым надоело находиться на вторых ролях. Правда, существует мнение, которое утверждает, что заговор — дело рук неких провокаторов, которые хотели выставить католиков в максимально невыгодном свете, дабы еще сильнее укрепить протестантство. Позднее, исследователи и истории предположили, что убрать Якова I хотели последователи фемического суда. Но эти версии так и не получили бесспорных доказательств. Также бытовало мнение, что «Пороховой заговор» - это банальный ответ протестантам, которые организовали в 1604 году несколько показательных казней католиков. В общем, ситуация довольно запутанная и непонятная. Точно известно, что свое добро на заговор дал непосредственный лидер британских иезуитов Генри Гарнетт. Поэтому попытка государственного переворота воспринималась его сторонниками как некая католическая Контрреформация.
Подготовка к государственному перевороту
Когда недовольство королем достигло критической отметки, заговорщики пришли к выводу, что настало их время. Первым делом они сумели арендовать один из домов, который располагался недалеко от Палаты лордов. По первоначальной задумке, религиозные бойцы должны были проделать секретный туннель, который бы связал их логово с Палатой. Но вырыть подкоп оказалось не так-то просто. Во-первых, для этого требовалось немало времени. А во-вторых, существовала высокая вероятность того, что стражи порядка что-нибудь заподозрят и помешают осуществить задуманное. Начался поиск выхода из затруднительного положения. И тогда Томас Перси решил пойти ва-банк. Он сумел арендовать подвальное помещение, находящееся непосредственно под залом заседание сильных британского мира. То есть, более идеального места для осуществления задуманного просто невозможно представить. Никто из охраны Палаты лордов не обратил внимания на новых «жильцов». Вряд ли кто-нибудь мог подумать, что кучка людей могла отважиться на государственный переворот. Этой халатностью в полной мере и воспользовались заговорщики. Они быстро наладили «пороховой путь», связавший Палату лордов и район Ламбет, расположенный на противоположном берегу Темзы. По реке заговорщики смогли без каких-либо проблем доставить до нужного места тридцать шесть бочек с порохом. А уже на месте их замаскировали заранее приготовленными дровами и углем. Известно, что общая масса пороха перевалила за отметку в две с половиной тонны. То есть, такого запаса хватило бы, чтобы не только подорвать зал заседаний, но и все здание парламента (а еще зацепить и Вестминстерское аббатство). В общем, заговорщики к делу подошли с максимальной серьезностью.
Когда подготовка была завершено роль первой скрипки досталась Гаю Фоксу. Известно, что он находился у истоков заговора, но вот не относился к числу его лидеров. Именно его было решено сделать орудием, доверив самое важное — зажечь фитиль. При этом, Фокс не должен был погибнуть сам. По расчетам, времени, пока горел фитиль ему бы хватило, чтобы покинуть здание и удалиться на лодке по Темзе на безопасное расстояние. А затем, дабы не рисковать, поджигатель должен был тайно покинуть страну. Причем лидеры заговора это преподнесли как святой долг — пожертвовать своей родиной ради общего блага. Фокс согласился.
В назначенное время Гай Фокс занял «исходную позицию» в здании парламента. А все остальные заговорщики решили скрыться в графстве Уорикшир (там были сильны позиции католиков), где ждали результатов. После взрыва, они планировали организовать восстание, чтобы поддержать переворот.
Но заговорщики не знали, что произошла утечка информации. Дело в том, что в тайну оказалось посвящено слишком много людей. Еще двадцать шестого октября лорд Монтгил, который был задействован в предстоящем заседании, получил анонимное письмо. В нем некий доброжелатель посоветовал лорду не появляться пятого ноября в Палате, поскольку злоумышленники готовят диверсию.
Интересно вот что: заседание парламента должно было стартовать в январе. И поскольку начался новый год, то и сессия вроде бы должна быть новой, но это не так. Формально она являлась продолжением старой, прерванной на праздничные каникулы. Поэтому король по идее на январском заседании мог и не появиться. Точнее, он не должен был появляться, но Яков решил, что называется, заглянуть на огонек. О своем решении он сообщил лишь узкому кругу приближенных. Поэтому некоторые историки считают, что изначально пороховой заговор являлся инсценировкой попытки государственного переворота. Более того, именно сам Яков и указывается чуть ли не главным идейным вдохновителем. Мол, таким образом, он хотел подставить надоевших ему католиков. А вот другие исследователи считают, что лидером заговора являлся Роберт Сесил — главный советник короля. Узнав, что Яков решил посетить заседание, он посчитал этот момент идеальным для захвата власти, а католики стали всего лишь орудием в его руках. Дело в том, что он знал и Кейтсби, и его единомышленников, знал их мечты. Поэтому и сделал вброс в виде идеи государственного переворота. Плюс был и Генри Гарнет — лидер иезуитов. Некоторые считают, что на самом деле он являлся лидером заговора, но старался держаться в тени, опасаясь расплаты в случае провала. В общем, кандидатов на роль главного заговорщика было предостаточно.
К взрыву все было готово, но неожиданно правительство решило перенести дату открытия парламентской сессии. Так вместо седьмого февраля она должна была стартовать аж третьего октября. А летом стало известно, что начало еще отодвинули. Теперь уже на пятое ноября. Странность, которая так и не получила бесспорное обоснование.
И тут, в конце ноября, лорд Монтигл получает письмо. По стечению обстоятельств, оно попало к нему в руки во время ужина, на котором присутствовал один из числа заговорщиков. Сам же Монтигл, несмотря на то, что послание было весьма запутанным и лишенным конкретных фактов, сразу во всем разобрался (что тоже вызывает подозрения у некоторых исследователей). Более того, он решил действовать незамедлительно. А именно: спешно покинул дом и направился прямиком к Роберту Сесилу в Уайтхолл. Здесь, кроме Сесила Монтигл встретил еще нескольких представителей палаты лордов (удивительно совпадение, конечно). И, несмотря на поздний час, они провели экстренное совещание. Правда, закончилось оно вполне ожидаемо — лорды решили не предпринимать никаких действий до тех пор, пока не вернется с охоты король.
Никто не захотел брать на себя ответственность в таком щепетильном вопросе. Вскоре вернулся и Яков. Ему передали письмо и стали ждать. И хотя в послании не было ни одного слова, которое могло бы намекнуть на взрыв, король тут же приказал обыскать здание парламента. Этот факт тоже заставляет некоторых историков и исследователей усомниться на счет правдоподобности заговора.
А то заговорщик, при котором лорд Монтигл зачитал письмо, конечно, поспешил поделиться новостью со своими единомышленниками. Любопытно, что после обсуждения проблемы и возможных ее последствий, взрыв зала заседания решено было не отменять. Вместо этого Фокс еще раз проверил все ли готово к диверсии. Убедившись, что плану ничего не угрожает, он вышел из арендованной комнаты. Но практически сразу столкнулся с людьми, которые были направлены на проверку всего здания. Надо отдать должное Фоксу, он не растерялся и поведал легенду о том, что он слуга Томаса Перси, направленный сюда хозяином для проверки угля, который был завезен для отопления. Комиссия вошла в комнату, но ограничилась лишь формальной (визуальной) проверкой. Что тоже является довольно странным. Выпроводив незваных гостей, Фокс и сам быстро покинул «обитель», чтобы сообщить о встрече с комиссией. Лидеры заговорщиков находились в смешанных чувствах. С одной стороны они сильно боялись провала, поскольку тогда обрекали всех католиков на еще более печальную участь. С другой стороны – риск, как известно, - дело благородное. Если бы замысел удался, то в Британии началась бы новая эра. И эта мысль не давала им покоя. В конце концов, было принято важное решение – Фоксу сообщили, что план остается в силе.
Получив инструкции, Гай вновь направился в комнату, нашпигованную бочками с порохом. До «старта» оставалось совсем немного времени, поэтому он решил в очередной раз все проверить. Но… совершенно неожиданно Фокс столкнулся с представителями другой группы проверяющих. Естественно, его остановили и поинтересовались, что он здесь делает. А Фокс… Фокс совершенно неожиданно вместо заученной легенды выдал: «Если бы вы меня захватили внутри, я взорвал бы вас, себя и все здание».
Так и остается загадкой, почему Гай, который всей душой верил в правильность своих действий, неожиданно сам же все и испортил. По сути, проверяющие, скорее всего, поверили бы в легенду, но у Фокса сдали нервы (официальная версия) в самый ответственный для всех британских католиков момент. Он привел комиссию в комнату, где она и обнаружила порох, фитили, трут и часы. После этого Фокса доставили непосредственно к монарху, и лично Яков провел первый допрос. Фокс, конечно же, не стал отпираться и все рассказал государю. А закончил он свое откровение цитатой папы римского, что «опасная болезнь требует незамедлительного лечения». После этого его поместили в лондонский Тауэр. Здесь Фокс вновь подвергся допросам, а заодно и пыткам (добро на это дам сам король). Гай долго не продержался. И спустя несколько дней он назвал имена всех участников заговора и подписал признание о подготовке государственного переворота. Кстати, этот документ с корявой и неразборчивой подписью (показания выбивали так старательно, что у него были серьезно повреждены и руки, и ноги) Фокса сейчас находится в Национальных архивах Великобритании.
Как только были получены имена участников заговора, на них началась охота. И уже к двенадцатому ноября почти все были схвачены (остальные погибли при задержании).
Судебный процесс носил показательный характер. Власти хотелось преподнести католикам такой урок, который они бы никогда уже не забыли. И двадцать седьмого января 1606 года в Вестминстерском аббатстве состоялось заседание. Всех заговорщиков признали виновными в государственной измене и приговорили к сметной казни.
Приговор был приведен в исполнение в самом конце января того же года. Под это было отведено два дня. Смертников доставили во двор собора Святого Павла, расположенного в центре Лондона. Казнили заговорщиков самым жестоким образом, который только практиковали для предателей. Приговоренного сначала вещали, но умереть ему не позволяли, а перерезали веревку. Затем несчастного пытали, потрошили, четвертовали, а финалом было обезглавливание. Из всех пойманных заговорщиков такой участи удалось избежать только Фоксу. Зная, какие мучения его ждут впереди, он умудрился шагнуть с эшафота так, что петля сломала ему шею.
Естественно, пороховой заговор сильно сказался на положение всех католиков в Британии. Их еще сильнее ущемили в правах и подвергли гонениям. И только спустя пару сотен лет они сумели добиться относительно равного положения с протестантами.
* * *
Спустя некоторое время парламент принял закон, который предписывал ежегодно отмечать пятое ноября как «радостный день благодарения за спасение». Народу, придерживающегося протестантских взглядов, этот праздник понравился, правда его чаще называли «Ночью Гая Фокса». И даже когда в 1859 году «Ночь» лишилась официального статуса, ее продолжили массово отмечать со взрывами петард и традиционным сжиганием чучела «изменника Гая Фокса».
То самое помещение, где заговорщики хранили порох, до наших дней не уцелело. Оно сгорело во время пожара еще в 1834 году. Правда, в некоторых английских музеях хранится порох, который и собирался поджечь Фокс. А его фонарь находится в музее Эшмолеан, что в Оксфорде.
В 2005 году Королевский монетный двор Великобритании к четырехсотлетию с момента раскрытия порохового заговора выпустил биометрическую памятную монету тиражом свыше пяти миллионов достоинством в два фунта.
Кстати, одно время о Гае Фоксе все же подзабыли, но комиксы и фильм «V — значит вендетта» возобновили интерес общественности к фигуре резонансного дела. Ну а маска Фокса (она же — маска анонимуса, или вендетта) стала очень популярной.
- Автор:
- Павел Жуков
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