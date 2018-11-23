Иранские ВМС пополнят ДЭПЛ "Фатех" и фрегат "Сехенд"
На следующей неделе в Иране пройдет церемония передачи военно-морским силам подводной лодки «Фатех» и фрегата «Сехенд» (в местной прессе именуется также эсминцем), сообщает Mil.Press FlotProm.
По словам командующего иранским флотом контр-адмирала Хоссейна Ханзади, новейшая ДЭПЛ определенно станет неприятным сюрпризом для врагов исламской республики. В чем именно заключается сюрприз, командующий не уточнил.
По данным ресурса, строительство лодки началось еще в 2011 году. Завершение строительства изначально планировалось на 2014 год. Затем сроки были перенесены на 2016 год, но процесс строительства затянулся еще на 2 года. Причины, по которым сроки были сорваны, Минобороны Ирана не озвучивало.
ДЭПЛ «Фатех» имеет водоизмещение около 600 тонн, ее длина – 48 метров, глубина погружения – более 200 метров. Скорость под водой – до 14 узлов, запас хода – 3,6 тыс. миль. Вооружена торпедами и минами.
«Сехенд» – пятый серийный корабль класса «Мовдж». По данным из открытых источников (официально не сообщалось), спущен на воду в 2012 году. Его длина – около 100 м, водоизмещение – 2,5 тыс. тонн. Скорость – до 30 узлов. Экипаж – 140 человек. Корабль оснащен зенитными и противокорабельными ракетами национальной разработки, торпедами калибра 324 мм, артиллерийским комплексами. Предусмотрено место для базирования вертолета типа Bell 214.
По словам командующего иранским флотом контр-адмирала Хоссейна Ханзади, новейшая ДЭПЛ определенно станет неприятным сюрпризом для врагов исламской республики. В чем именно заключается сюрприз, командующий не уточнил.
По данным ресурса, строительство лодки началось еще в 2011 году. Завершение строительства изначально планировалось на 2014 год. Затем сроки были перенесены на 2016 год, но процесс строительства затянулся еще на 2 года. Причины, по которым сроки были сорваны, Минобороны Ирана не озвучивало.
ДЭПЛ «Фатех» имеет водоизмещение около 600 тонн, ее длина – 48 метров, глубина погружения – более 200 метров. Скорость под водой – до 14 узлов, запас хода – 3,6 тыс. миль. Вооружена торпедами и минами.
«Сехенд» – пятый серийный корабль класса «Мовдж». По данным из открытых источников (официально не сообщалось), спущен на воду в 2012 году. Его длина – около 100 м, водоизмещение – 2,5 тыс. тонн. Скорость – до 30 узлов. Экипаж – 140 человек. Корабль оснащен зенитными и противокорабельными ракетами национальной разработки, торпедами калибра 324 мм, артиллерийским комплексами. Предусмотрено место для базирования вертолета типа Bell 214.
- Использованы фотографии:
- flotprom.ru/Mehr
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