Армия Литвы получила два БМП "Boxer", правда временно

Литовские вооруженные силы получили две первые боевые машины пехоты Boxer, правда только на время. Как сообщает командование вооруженных сил Литвы, данные машины будут продемонстрированы 24 ноября на выставке военной техники в Вильнюсе, посвященной 100-летию литовской армии, после чего будут отправлены обратно производителю для завершающего этапа испытаний, передает ЦАМТО.По данным издания, две боевые машины Boxer, имеющие также литовское название "Вилкас", прибыли 19 ноября на склады Каунасской базы материального обеспечения Сухопутных войск. Машины будут продемонстрированы на выставке, посвященной 100-летию литовской армии, после чего отправятся обратно. Поставка же боевых машин в войска должна начаться в следующем году и продлиться до осени 2021 года. За это время совместное предприятие Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann под наименованием ARTEC, должно поставить литовской армии 88 многоцелевых боевых машин Boxer 8х8 в адаптированной версии "Вилкас". Кроме этого, в контракт стоимостью 385,6 млн. евро, оплаченный Европейской организаций по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR), входят 3 учебные машины, оборудование и соответствующие услуги по обслуживанию и обучению.Боевые машины "Вилкас" пойдут на вооружение механизированного батальона им. Великого князя Альгирдаса и уланского мотопехотного батальона имени Великой княгини Бируте, входящих в состав механизированной бригады "Железный волк".Доставленные в Литву два опытных образца БМП "Вилкас" в настоящее время тестируются на полигонах в Германии для устранения недостатков перед началом серийного производства.