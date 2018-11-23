ВО-пятница: Руководство Минобороны Украины прощается с погонами

Прежде всего, мы перенимаем зарубежный опыт и их методики преподавания. Эффективность таких занятий достигается особенностями его проведения. Важной составляющей является отношение к подчинённым.

Рубрика "ВО-пятница", она же "Клуб любителей пятницы", сегодня посвящена натовской дороге Украины.Украинская армия продолжает трудный, но столь желанный для отдельных представителей власти, переход на стандарты НАТО. Ранее во время извилистого пути украинской армии пришлось сменить символику, включая цвета соответствия тем или иным видам войск и знаки отличия. В результате реформы десантники перестали быть десантниками, превратившись в людей в красно-коричневых беретах. По словам Порошенко, именно так выглядит цвет крови настоящего украинского героя.Сегодня стало известно ещё об одном шаге на пути в большую и дружную натовскую семью. Этим шагом становится полный отказ руководства министерства обороны от воинских званий. Ранее в ранг гражданского министра, сняв погоны, перешёл Степан Полторак. Теперь, как заявлено, и другие представители верхушки силового ведомства должны попрощаться с погонами, ибо, по стандартам НАТО, эти должности сегодня соответствуют главным образом гражданским. Завершение этого этапа реформы (снятие погон с руководства министерства) планируется уже к концу года.Не все перешли к этому порядку в самом Североатлантическом военном блоке, но Украина стремится соответствовать стандартам НАТО даже больше самого блока НАТО.Тем временем сообщается и об окончании во Львове «курсов лидерства» для сержантского состава морской пехоты.Обучение в рамках курсовой подготовки проводили инструкторы Корпуса морской пехоты США. Особое внимание уделялось ведению боевой документации и планированию операций в рамках отделения или взвода. Украинские сержанты во время "выпускных испытаний" рассказали о том, как они при командовании вверенным подразделениям будут выполнять боевую задачу, в том числе по форсированию водного препятствия или высадки на побережье.На этом сага о переходе Украины на стандарты НАТО не заканчивается.В Ровенской (Ровненской) области завершены курсы обучения натовскими инструкторами украинских сержантов, старшин и офицерам по ряду учебных модулей, включая военную топографию, тактическую медицину, огневую подготовку с применением в том числе и натовского оружия , тактическую подготовку, связи и основы выживания. Так, навыки использования стрелкового оружия отрабатывались в мультимедийном тире.Из комментария одного из украинских офицеров:При учёте того, что занятия по стрельбе проводил капрал британской армии, можно сделать вывод, что украинские офицеры превратились в подчинённых даже для представителей натовского сержантского состава.Некоторое время назад Пётр Порошенко заявил, что, приняв Украину в состав НАТО, "военный блок только усилится".