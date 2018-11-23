Ранее неизвестная атака израильской подлодки
В июне 1982 года подлодка ВМС Израиля у берегов Ливана потопила неизвестное гражданское судно, погибли десятки человек, включая капитана, сообщает блог oleggranovsky.
Согласно сообщению, во время войны 1982 года израильские подлодки в рамках операции «Драйфус», в том числе осуществляли наблюдение у морской границы Сирии на севере Ливана, готовясь атаковать любой сирийский военный корабль, если тот попытается направиться на юг к побережью Ливана для атаки ВМС Израиля.
Одна из подлодок вела наблюдение за портом Триполи (север Ливана). Было зафиксировано несколько гражданских судов, которые вывозили из порта беженцев – женщин и детей. Затем было замечено судно, основными пассажирами которого являлись мужчины. Командиру, наблюдавшему в перископ, показалось, что все они были одеты в одинаковую одежду, возможно, в форму. В итоге он решил, что это террористы и поразил неизвестное судно двумя торпедами. Тонущим помощь никто не оказывал.
Позднее командир утверждал, что видел только мужчин в количестве от 30 до 40 человек. Сегодня утверждается, что на судне находилось 56 человек. Это были беженцы, направлявшиеся на Кипр. Израильское командование провело расследование и решило, что речь не идет о военном преступлении, поэтому уголовного расследования не последовало.
При этом отмечалось, что командир атаковал судно, не имея однозначной информации о террористах. Находясь на перископной глубине, он вполне мог выйти на связь и дать координаты корабля для досмотра.
По данным автора, это было единственное судно, потопленное в этой войне израильским подводным флотом.
Согласно сообщению, во время войны 1982 года израильские подлодки в рамках операции «Драйфус», в том числе осуществляли наблюдение у морской границы Сирии на севере Ливана, готовясь атаковать любой сирийский военный корабль, если тот попытается направиться на юг к побережью Ливана для атаки ВМС Израиля.
Одна из подлодок вела наблюдение за портом Триполи (север Ливана). Было зафиксировано несколько гражданских судов, которые вывозили из порта беженцев – женщин и детей. Затем было замечено судно, основными пассажирами которого являлись мужчины. Командиру, наблюдавшему в перископ, показалось, что все они были одеты в одинаковую одежду, возможно, в форму. В итоге он решил, что это террористы и поразил неизвестное судно двумя торпедами. Тонущим помощь никто не оказывал.
Позднее командир утверждал, что видел только мужчин в количестве от 30 до 40 человек. Сегодня утверждается, что на судне находилось 56 человек. Это были беженцы, направлявшиеся на Кипр. Израильское командование провело расследование и решило, что речь не идет о военном преступлении, поэтому уголовного расследования не последовало.
При этом отмечалось, что командир атаковал судно, не имея однозначной информации о террористах. Находясь на перископной глубине, он вполне мог выйти на связь и дать координаты корабля для досмотра.
По данным автора, это было единственное судно, потопленное в этой войне израильским подводным флотом.
- Использованы фотографии:
- https://oleggranovsky.livejournal.com
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