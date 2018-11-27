Чем вооружить боевую машину поддержки танков



Первая серийная БМПТ российской разработки. Фото Wikimedia Commons



Башня "Терминатора" с основной частью вооружения. Фото Vitalykuzmin.net



Обновленная версия "Терминатора". Фото НПК "Уралвагонзавод" / uvz.ru



Серийные БМПТ на параде. Фото Минобороны РФ / mil.ru



Опытный образец украинской БМПТ "Страж". Фото Wikimedia Commons



Китайская боевая машина QN-506. Фото Slide.mil.news.sina.com.cn

По материалам:

http://uvz.ru/

http://otvaga2004.ru/

http://arms-expo.ru/

http://btvt.info/

https://bmpd.livejournal.com/

http://gurkhan.blogspot.com/

Суворов С. БМПТ «Терминатор». Возвращение из забытья // Техника и вооружение, 2018 №8.