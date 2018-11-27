Чем вооружить боевую машину поддержки танков
В последние годы в разных странах предлагаются различные проекты т.н. боевых машин поддержки танков / боевых машин огневой поддержки. Пока нельзя говорить о существовании некоей классической концепции подобной техники, и потому новые образцы заметно отличаются друг от друга. В первую очередь, различия заключаются в составе вооружения. С этой точки зрения могут отличаться даже разработки одной и той же страны. Рассмотрим внимательно вопрос вооружений и определим, какие средства поражения необходимы эффективной БМПТ.
Прежде всего необходимо вспомнить цели и задачи БМПТ / БМОП. Такая техника, как следует из ее названия, предназначается для оказания огневой поддержки танкам или пехоте. Основной танк не всегда способен бороться с танкоопасными целями, и потому их уничтожение возлагается на пехоту. Однако в ряде ситуаций пехота не может сопровождать танки и помогать им. Именно на этот случай необходима БМПТ – специальная машина с мощной защитой и развитым вооружением, способная вовремя замечать и уничтожать гранатометчиков, расчеты противотанковых комплексов, а также легкую бронетехнику или некоторые укрепления.
Таким образом, потенциальными мишенями для оружия БМПТ являются живая сила и значительная часть боевых машин разного назначения. При этом, в зависимости от специфики текущей ситуации, машина огневой поддержки может иметь возможность атаки танков или полевых сооружений. Все это предъявляет особые требования к ее вооружению и средствам управления огнем.
Пули и осколки
Несмотря на развитие средств защиты, одной из основных угроз для танков и другой бронетехники до сих пор остаются пехотинцы с гранатометами или переносными ПТРК. Их оружие способно, как минимум, нанести ущерб танку и помешать его работе. Таким образом, БМПТ должна иметь возможность эффективного поражения «мягких целей», угрожающих бронетехнике. Очевидным средством борьбы с такими угрозами является стрелковое оружие и автоматические гранатометы.
В ближней зоне, на дистанциях не менее нескольких сотен метров, эффективным противопехотным средством является пулемет нормального калибра. К примеру, российская БМПТ «Объект 199» / «Терминатор» несла один пулемет ПКТМ с прицельной дальностью до 1500 м. Размещение пулемета на стабилизированной установке и наличие системы управления огнем с развитой оптикой позволяли реализовать весь потенциал такого оружия. Спаренная установка для ствольного вооружения на «Терминаторе» позволяла поднимать оружие на 45° над горизонтом, что известным образом увеличивало зону обстрела пулемета и других систем.
Настильная траектория пули ограничивает боевые качества пулемета, не позволяя ему поражать цели за препятствиями. Для повышения противопехотного потенциала БМПТ / БМОП можно использовать автоматические гранатометы, способные вести навесную стрельбу и буквально перебрасывать боеприпасы через препятствия. Гранатометы типа АГ-17Д используются в нескольких отечественных проектах машин поддержки танков. С их помощью предлагается поражать живую силу, незащищенные постройки и легкобронированную технику на дальностях до 1500-1700 м.
Необходимо отметить, что в сфере «легкого» вооружений имеют место споры и доработки. К примеру, российские «Терминаторы» первых версий имели и пулемет, и пару автоматических гранатометов. В дальнейшем от гранатометов отказались из соображений сокращения экипажа и оптимизации внутреннего пространства. Зарубежные образцы, такие как новейшая китайская БМОП QN-506, могут вообще не иметь гранатометного вооружения и обходиться только пулеметом.
Артиллерийский огонь
Очевидным способом доведения дальности поражения танкоопасных целей до нескольких километров является применение артиллерийского вооружения. Оснащение БМПТ / БМОП танковым орудием или иной пушкой среднего либо большого калибра не выглядит оптимальным, и потому такую технику следует комплектовать малокалиберными пушками. Орудия калибра 30-40 мм имеют наиболее удачное сочетание огневой мощи и габаритов, а также не предъявляют особых требований к объему под крупный боекомплект.
Российские инженеры достаточно давно пришли к выводу о необходимости применения сразу двух автоматических пушек. Пара орудий 2А42 калибра 30 мм обеспечивает существенный прирост огневой мощи при сохранении разумных габаритов боекомплекта. Кроме того, установка с парой орудий отличается повышенной живучестью: повреждение одной пушки позволяет продолжать стрельбу.
Интересен тот факт, что зарубежные инженеры при разработке новых концептов и реальных образцов не всегда используют российские идеи. В результате их техника несет только одну пушку малого калибра. Это упрощает конструкцию боевой машины, но в то же время приводит к понятным последствиям в контексте огневой мощи и боевой живучести. Впрочем, зарубежная техника, такая как украинская БМПТ «Страж», может иметь и пару орудий.
30-мм автоматическая пушка способна поражать живую силу или незащищенную технику на дистанциях до 3-4 км. На меньших дальностях она также оказывается средством борьбы с легкой бронетехникой и различными сооружениями. Вертикальная наводка в широком секторе позволяет атаковать низколетящие медленные воздушные цели. Таким образом, артиллерия может считаться едва ли не самым главным элементом вооружения БМПТ, способным поражать большинство характерных целей. При этом, как показывают события и тенденции последних лет, ее следует развивать в известном направлении.
Серьезную угрозу для танков представляет легкая и средняя по массе бронетехника, вооруженная ПТРК – сейчас такому определению соответствует немало бронетранспортеров или боевых машин пехоты разных стран. К настоящему времени большая часть подобных машин имеет защиту от снарядов малокалиберной артиллерии, чаще всего калибра 30 мм. Таким образом, БМПТ / БМОП с 30-мм пушкой уже не может гарантировано поразить вражескую технику до ее выхода на рубеж открытия ответного огня.
Решением этой проблемы может стать увеличение калибра вооружения. Сейчас в нашей стране создаются новые боевые модули с 57-мм автоматической пушкой. Вполне возможно, что следующее поколение «Терминаторов» получит такое вооружение, а вместе с ним и способности к поражению почти всех танкоопасных объектов – за исключением танков.
Управляемые ракеты
Работая в одних боевых порядках с танками, боевая машина огневой поддержки имеет все шансы столкнуться с тяжелой бронетехникой противника, и это тоже необходимо учитывать при формировании ее комплекса вооружений. Как уже упоминалось, установка танкового орудия на БМПТ не имеет смысла, поэтому для борьбы с танками необходимо применять иное оружие. Разумным ответом на такие угрозы оказываются управляемые ракеты.
Российские машины поддержки танков оснащаются противотанковым ракетным комплексом «Атака» и способны использовать ракеты нескольких типов. Готовый к применению боекомплект состоит из четырех ракет, перевозимых на бортах башни в транспортно-пусковых контейнерах. Комплекс «Атака» увеличивает дальность обстрела целей до 6-8 км. В зависимости от модели ракеты, тандемная кумулятивная боевая часть способна пробить не менее 850-950 мм гомогенной брони за динамической защитой.
Схожим образом вооружается машина «Страж». На ее башне перевозится четыре ТПК с ракетами комплекса «Бар'єр». Дальность стрельбы ими заявлена на уровне 5 км. Тандемная боевая часть, как утверждается, способна пробивать более 800 мм брони за динамической защитой.
Китайские инженеры в своем проекте QN-506 использовали иной комплекс вооружения. Эта бронемашина оснащается парой крупных контейнеров с ракетным вооружением, с которыми используются ракеты двух типов. Прежде всего, китайская БМПТ / БМОП может использовать управляемые ракеты QN-502 с дальностью полета до 6 км. Также против наземных целей можно использовать неуправляемые реактивные снаряды QN-201 калибра 70 мм. Пусковые направляющие для неуправляемых ракет размещаются на одних установках с ТПК противотанковых ракет.
Другие известные зарубежные проекты и концепты тоже предусматривают использование управляемого ракетного вооружения, но с этой точки зрения не представляют особого интереса. Ракеты рассматриваются в качестве «стандартного» дополнения к прочему вооружению, и какие-либо радикальные новшества не предусматриваются.
Управление вооружением
Даже самое лучшее вооружение не сможет показывать высокие характеристики без эффективных средств управления и наведения. С точки зрения возможностей наблюдения и поиска целей БМПТ не должна уступать современным танкам и потому нуждается в соответствующих средствах. В распоряжении командира должен иметься панорамный прицел, наводчик нуждается в собственных прицельных устройствах. Обязательно наличие дневного и ночного канала, а также средств измерения дальности. В перспективе машины поддержки танков могут получить и иные средства, такие как радиолокационные станции или разведывательные беспилотные летательные аппараты. Некоторые новые образцы уже имеют подобное оснащение.
По мере развития, отечественные БМПТ получили весь основной набор средств наблюдения и управления вооружением. При этом специфический состав комплекса вооружений привел к необходимости создания совершенно новой системы управления огнем, способной контролировать ствольное и ракетное вооружение всех типов. Штатное оснащение «Терминатора» обеспечивает наблюдение за всем окружающим пространством со своевременным обнаружением целей и последующим наведением вооружения.
Китайский проект QN-506, по известным данным, предусматривает использование схожего оборудования, но при этом предлагает расширение возможностей за счет совершенно новых компонентов. Такая БМПТ должна перевозить легкий беспилотный летательный аппарат с камерой на борту, имеющий рабочий радиус 10 км. Наличие БПЛА обеспечивает ведение разведки на большом удалении от боевой машины и, как следствие, повышение ситуационной осведомленности экипажа.
Огонь во все стороны
Неочевидным, но важным параметром боевой машины поддержки танков является возможность ведения огня в разных направлениях, в том числе с одновременной стрельбой из разного оружия по нескольким целям. Современные БМПТ / БМОП имеют схожие возможности такого рода, позволяющие решать основные боевые задачи. В то же время, возможны определенные проблемы.
Российские «Терминаторы» всех модификаций оснащаются полноповоротной башней и панорамными прицелами. Таким образом, экипаж может обнаружить цель на любом направлении и затем атаковать ее с использованием пулемета, пушек или ракет. Если цель находится в передней полусфере, то некоторые варианты наших БМПТ могут поражать ее и с использованием гранатометов. В соответствующих ситуациях цель впереди можно обстреливать сразу несколькими способами. При наличии только башни и отсутствии курсового вооружения огневая мощь немного сокращается, но сектора наводки остаются прежними.
Также нужно учитывать число одновременно обстреливаемых целей. На поле боя могут возникать различные ситуации, и в некоторых одной БМПТ придется атаковать сразу несколько разных целей, в том числе на разных направлениях. Одни современные боевые машины способны решать такие задачи, тогда как другие уступают им в этом.
Старые модификации российского «Терминатора» имели как башню с вооружением, так и пару автоматических гранатометов на собственных установках. Архитектура башни и СУО позволяли одновременно использовать пушки, пулемет и ракеты только по одной цели. В то же время, пара гранатометчиков, в распоряжении которых имелись собственные прицельные устройства и автономные установки вооружения, могла атаковать два других объекта. Поздние модификации российских БМПТ остались без гранатометов. Соответственно, они потеряли пару целевых каналов и связанные с ними возможности.
Будущее и развитие
Концепцию боевой машины поддержки танков / боевой машины огневой поддержки нельзя назвать особо популярной. Регулярно появляются новые проекты такого рода, но реальные образцы строятся довольно редко, причем большая их часть создана всего лишь одной страной. Тем не менее, военные разных армий проявляют некоторый интерес к предлагаемым идеям, и это является поводом для продолжения развития всего класса и появления новых проектов.
По всей видимости, в будущем БМПТ будут изменяться, однако пути их развития пока предсказать трудно. Вероятнее всего, основным способом модернизации такой техники будет перенос боевых модулей с вооружением на новые шасси, отвечающие актуальным требованиям. Также возможно и обновление комплекса вооружений. Прежде всего, оно должно идти по пути использования новых видов ствольного вооружения, ракетных комплексов и т.д. Новые изделия позволят повысить дальность и точность стрельбы. Имеет смысл и дальнейшее развитие средств управления огнем, в том числе с дополнением имеющихся систем новыми приборами.
Впрочем, развитие всего класса БМПТ / БМОП ограничивается объективными факторами. По тем или иным причинам, подобная техника не пользуется популярностью. Отсутствие заказов приводит к отсутствию конкуренции и, как следствие, к отсутствию необходимости в активном развитии направления. Тем не менее, БМПТ все же поступают на вооружение некоторых стран, и это стимулирует их развитие. Совершенствование техники продолжается, и в будущем сможем вновь увидеть, к каким результатам приводят такие стимулы.
По материалам:
http://uvz.ru/
http://otvaga2004.ru/
http://arms-expo.ru/
http://btvt.info/
https://bmpd.livejournal.com/
http://gurkhan.blogspot.com/
Суворов С. БМПТ «Терминатор». Возвращение из забытья // Техника и вооружение, 2018 №8.
Прежде всего необходимо вспомнить цели и задачи БМПТ / БМОП. Такая техника, как следует из ее названия, предназначается для оказания огневой поддержки танкам или пехоте. Основной танк не всегда способен бороться с танкоопасными целями, и потому их уничтожение возлагается на пехоту. Однако в ряде ситуаций пехота не может сопровождать танки и помогать им. Именно на этот случай необходима БМПТ – специальная машина с мощной защитой и развитым вооружением, способная вовремя замечать и уничтожать гранатометчиков, расчеты противотанковых комплексов, а также легкую бронетехнику или некоторые укрепления.
Таким образом, потенциальными мишенями для оружия БМПТ являются живая сила и значительная часть боевых машин разного назначения. При этом, в зависимости от специфики текущей ситуации, машина огневой поддержки может иметь возможность атаки танков или полевых сооружений. Все это предъявляет особые требования к ее вооружению и средствам управления огнем.
Пули и осколки
Несмотря на развитие средств защиты, одной из основных угроз для танков и другой бронетехники до сих пор остаются пехотинцы с гранатометами или переносными ПТРК. Их оружие способно, как минимум, нанести ущерб танку и помешать его работе. Таким образом, БМПТ должна иметь возможность эффективного поражения «мягких целей», угрожающих бронетехнике. Очевидным средством борьбы с такими угрозами является стрелковое оружие и автоматические гранатометы.
В ближней зоне, на дистанциях не менее нескольких сотен метров, эффективным противопехотным средством является пулемет нормального калибра. К примеру, российская БМПТ «Объект 199» / «Терминатор» несла один пулемет ПКТМ с прицельной дальностью до 1500 м. Размещение пулемета на стабилизированной установке и наличие системы управления огнем с развитой оптикой позволяли реализовать весь потенциал такого оружия. Спаренная установка для ствольного вооружения на «Терминаторе» позволяла поднимать оружие на 45° над горизонтом, что известным образом увеличивало зону обстрела пулемета и других систем.
Настильная траектория пули ограничивает боевые качества пулемета, не позволяя ему поражать цели за препятствиями. Для повышения противопехотного потенциала БМПТ / БМОП можно использовать автоматические гранатометы, способные вести навесную стрельбу и буквально перебрасывать боеприпасы через препятствия. Гранатометы типа АГ-17Д используются в нескольких отечественных проектах машин поддержки танков. С их помощью предлагается поражать живую силу, незащищенные постройки и легкобронированную технику на дальностях до 1500-1700 м.
Необходимо отметить, что в сфере «легкого» вооружений имеют место споры и доработки. К примеру, российские «Терминаторы» первых версий имели и пулемет, и пару автоматических гранатометов. В дальнейшем от гранатометов отказались из соображений сокращения экипажа и оптимизации внутреннего пространства. Зарубежные образцы, такие как новейшая китайская БМОП QN-506, могут вообще не иметь гранатометного вооружения и обходиться только пулеметом.
Артиллерийский огонь
Очевидным способом доведения дальности поражения танкоопасных целей до нескольких километров является применение артиллерийского вооружения. Оснащение БМПТ / БМОП танковым орудием или иной пушкой среднего либо большого калибра не выглядит оптимальным, и потому такую технику следует комплектовать малокалиберными пушками. Орудия калибра 30-40 мм имеют наиболее удачное сочетание огневой мощи и габаритов, а также не предъявляют особых требований к объему под крупный боекомплект.
Российские инженеры достаточно давно пришли к выводу о необходимости применения сразу двух автоматических пушек. Пара орудий 2А42 калибра 30 мм обеспечивает существенный прирост огневой мощи при сохранении разумных габаритов боекомплекта. Кроме того, установка с парой орудий отличается повышенной живучестью: повреждение одной пушки позволяет продолжать стрельбу.
Интересен тот факт, что зарубежные инженеры при разработке новых концептов и реальных образцов не всегда используют российские идеи. В результате их техника несет только одну пушку малого калибра. Это упрощает конструкцию боевой машины, но в то же время приводит к понятным последствиям в контексте огневой мощи и боевой живучести. Впрочем, зарубежная техника, такая как украинская БМПТ «Страж», может иметь и пару орудий.
30-мм автоматическая пушка способна поражать живую силу или незащищенную технику на дистанциях до 3-4 км. На меньших дальностях она также оказывается средством борьбы с легкой бронетехникой и различными сооружениями. Вертикальная наводка в широком секторе позволяет атаковать низколетящие медленные воздушные цели. Таким образом, артиллерия может считаться едва ли не самым главным элементом вооружения БМПТ, способным поражать большинство характерных целей. При этом, как показывают события и тенденции последних лет, ее следует развивать в известном направлении.
Серьезную угрозу для танков представляет легкая и средняя по массе бронетехника, вооруженная ПТРК – сейчас такому определению соответствует немало бронетранспортеров или боевых машин пехоты разных стран. К настоящему времени большая часть подобных машин имеет защиту от снарядов малокалиберной артиллерии, чаще всего калибра 30 мм. Таким образом, БМПТ / БМОП с 30-мм пушкой уже не может гарантировано поразить вражескую технику до ее выхода на рубеж открытия ответного огня.
Решением этой проблемы может стать увеличение калибра вооружения. Сейчас в нашей стране создаются новые боевые модули с 57-мм автоматической пушкой. Вполне возможно, что следующее поколение «Терминаторов» получит такое вооружение, а вместе с ним и способности к поражению почти всех танкоопасных объектов – за исключением танков.
Управляемые ракеты
Работая в одних боевых порядках с танками, боевая машина огневой поддержки имеет все шансы столкнуться с тяжелой бронетехникой противника, и это тоже необходимо учитывать при формировании ее комплекса вооружений. Как уже упоминалось, установка танкового орудия на БМПТ не имеет смысла, поэтому для борьбы с танками необходимо применять иное оружие. Разумным ответом на такие угрозы оказываются управляемые ракеты.
Российские машины поддержки танков оснащаются противотанковым ракетным комплексом «Атака» и способны использовать ракеты нескольких типов. Готовый к применению боекомплект состоит из четырех ракет, перевозимых на бортах башни в транспортно-пусковых контейнерах. Комплекс «Атака» увеличивает дальность обстрела целей до 6-8 км. В зависимости от модели ракеты, тандемная кумулятивная боевая часть способна пробить не менее 850-950 мм гомогенной брони за динамической защитой.
Схожим образом вооружается машина «Страж». На ее башне перевозится четыре ТПК с ракетами комплекса «Бар'єр». Дальность стрельбы ими заявлена на уровне 5 км. Тандемная боевая часть, как утверждается, способна пробивать более 800 мм брони за динамической защитой.
Китайские инженеры в своем проекте QN-506 использовали иной комплекс вооружения. Эта бронемашина оснащается парой крупных контейнеров с ракетным вооружением, с которыми используются ракеты двух типов. Прежде всего, китайская БМПТ / БМОП может использовать управляемые ракеты QN-502 с дальностью полета до 6 км. Также против наземных целей можно использовать неуправляемые реактивные снаряды QN-201 калибра 70 мм. Пусковые направляющие для неуправляемых ракет размещаются на одних установках с ТПК противотанковых ракет.
Другие известные зарубежные проекты и концепты тоже предусматривают использование управляемого ракетного вооружения, но с этой точки зрения не представляют особого интереса. Ракеты рассматриваются в качестве «стандартного» дополнения к прочему вооружению, и какие-либо радикальные новшества не предусматриваются.
Управление вооружением
Даже самое лучшее вооружение не сможет показывать высокие характеристики без эффективных средств управления и наведения. С точки зрения возможностей наблюдения и поиска целей БМПТ не должна уступать современным танкам и потому нуждается в соответствующих средствах. В распоряжении командира должен иметься панорамный прицел, наводчик нуждается в собственных прицельных устройствах. Обязательно наличие дневного и ночного канала, а также средств измерения дальности. В перспективе машины поддержки танков могут получить и иные средства, такие как радиолокационные станции или разведывательные беспилотные летательные аппараты. Некоторые новые образцы уже имеют подобное оснащение.
По мере развития, отечественные БМПТ получили весь основной набор средств наблюдения и управления вооружением. При этом специфический состав комплекса вооружений привел к необходимости создания совершенно новой системы управления огнем, способной контролировать ствольное и ракетное вооружение всех типов. Штатное оснащение «Терминатора» обеспечивает наблюдение за всем окружающим пространством со своевременным обнаружением целей и последующим наведением вооружения.
Китайский проект QN-506, по известным данным, предусматривает использование схожего оборудования, но при этом предлагает расширение возможностей за счет совершенно новых компонентов. Такая БМПТ должна перевозить легкий беспилотный летательный аппарат с камерой на борту, имеющий рабочий радиус 10 км. Наличие БПЛА обеспечивает ведение разведки на большом удалении от боевой машины и, как следствие, повышение ситуационной осведомленности экипажа.
Огонь во все стороны
Неочевидным, но важным параметром боевой машины поддержки танков является возможность ведения огня в разных направлениях, в том числе с одновременной стрельбой из разного оружия по нескольким целям. Современные БМПТ / БМОП имеют схожие возможности такого рода, позволяющие решать основные боевые задачи. В то же время, возможны определенные проблемы.
Российские «Терминаторы» всех модификаций оснащаются полноповоротной башней и панорамными прицелами. Таким образом, экипаж может обнаружить цель на любом направлении и затем атаковать ее с использованием пулемета, пушек или ракет. Если цель находится в передней полусфере, то некоторые варианты наших БМПТ могут поражать ее и с использованием гранатометов. В соответствующих ситуациях цель впереди можно обстреливать сразу несколькими способами. При наличии только башни и отсутствии курсового вооружения огневая мощь немного сокращается, но сектора наводки остаются прежними.
Также нужно учитывать число одновременно обстреливаемых целей. На поле боя могут возникать различные ситуации, и в некоторых одной БМПТ придется атаковать сразу несколько разных целей, в том числе на разных направлениях. Одни современные боевые машины способны решать такие задачи, тогда как другие уступают им в этом.
Старые модификации российского «Терминатора» имели как башню с вооружением, так и пару автоматических гранатометов на собственных установках. Архитектура башни и СУО позволяли одновременно использовать пушки, пулемет и ракеты только по одной цели. В то же время, пара гранатометчиков, в распоряжении которых имелись собственные прицельные устройства и автономные установки вооружения, могла атаковать два других объекта. Поздние модификации российских БМПТ остались без гранатометов. Соответственно, они потеряли пару целевых каналов и связанные с ними возможности.
Будущее и развитие
Концепцию боевой машины поддержки танков / боевой машины огневой поддержки нельзя назвать особо популярной. Регулярно появляются новые проекты такого рода, но реальные образцы строятся довольно редко, причем большая их часть создана всего лишь одной страной. Тем не менее, военные разных армий проявляют некоторый интерес к предлагаемым идеям, и это является поводом для продолжения развития всего класса и появления новых проектов.
По всей видимости, в будущем БМПТ будут изменяться, однако пути их развития пока предсказать трудно. Вероятнее всего, основным способом модернизации такой техники будет перенос боевых модулей с вооружением на новые шасси, отвечающие актуальным требованиям. Также возможно и обновление комплекса вооружений. Прежде всего, оно должно идти по пути использования новых видов ствольного вооружения, ракетных комплексов и т.д. Новые изделия позволят повысить дальность и точность стрельбы. Имеет смысл и дальнейшее развитие средств управления огнем, в том числе с дополнением имеющихся систем новыми приборами.
Впрочем, развитие всего класса БМПТ / БМОП ограничивается объективными факторами. По тем или иным причинам, подобная техника не пользуется популярностью. Отсутствие заказов приводит к отсутствию конкуренции и, как следствие, к отсутствию необходимости в активном развитии направления. Тем не менее, БМПТ все же поступают на вооружение некоторых стран, и это стимулирует их развитие. Совершенствование техники продолжается, и в будущем сможем вновь увидеть, к каким результатам приводят такие стимулы.
По материалам:
http://uvz.ru/
http://otvaga2004.ru/
http://arms-expo.ru/
http://btvt.info/
https://bmpd.livejournal.com/
http://gurkhan.blogspot.com/
Суворов С. БМПТ «Терминатор». Возвращение из забытья // Техника и вооружение, 2018 №8.
- Автор:
- Рябов Кирилл
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter