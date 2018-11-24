От "упреждающей обороны" русских Норвегию не спасёт даже НАТО

Заключения военных экспертов из Норвегии, которые представлены в интернет-издании «Verdens Gang» в статье «Какой была бы война между Норвегией и Россией», неутешительны. Первое, что вызывает опасение у норвежцев, — это то, что их страна будет втянута в конфликт из-за членства в альянсе.В Норвегии сомневаются, что Россия может целенаправленно захватить именно их страну, однако предполагают, что в случае наступления на Прибалтику Россия будет выстраивать упреждающую оборону на Севере. Эксперт училища ВМС Норвегии Столе Ульриксен считает, что для этой цели, чтобы не допустить атаки американцев, французов или британцев из Норвежского моря, Россия с помощью подлодок, кораблей и ракетных установок заблокирует норвежское побережье, а на земле разместит системы ПВО и ПКР. И в этом случае норвежцам придется несладко. Упреждающая оборона России заблокирует поставку продовольствия, медикаментов, боеприпасов и так далее. «Норвежцы продержатся неделю, максимум две», — обобщает эксперт.Норвегия не сможет самостоятельно обеспечить свою оборону, так как численность ее вооруженных сил мала по сравнению с российскими. В норвежских ВС служит всего около 23 тысяч человек плюс имеется менее 50 тысяч резервистов. Но так как страна входит в НАТО, ее союзники должны, по идее, прийти на помощь. Однако и здесь не все так радужно, как должно быть согласно 5 статье устава альянса.Якоб Бёрресен, эксперт по вопросам обороны, бывший контр-адмирал, сомневается, что обязательства членов блока по коллективной обороне станут достаточным основанием для отправки Соединёнными Штатами своих сил в Норвегию для помощи в случае реального вооруженного конфликта. Эксперт считает, что слабая норвежская оборона не сможет обеспечить безопасность войскам США при развертывании на территории Норвегии, и, так как риски для американцев будут очень велики, они могут и не прибыть.К учениям в Норвегии «Единый трезубец» были привлечены 50 тысяч военнослужащих. Из Германии, крупнейшей и самой боеспособной европейской страны НАТО, на учения было отправлено 10 тысяч военнослужащих. В случае реальной войны именно эти бойцы должны будут сразу прибыть на помощь. Но как пишут сами немцы, оценивая возможную перспективу в войне НАТО с Россией, при реальной большой войне этих сил будет слишком мало. Кроме того, их переброска займет довольно много времени, и им может не хватить теплой экипировки. В таком случае ее придется дополнительно поставлять. А только на последних учениях от холода страдали солдаты из Словении, Черногории и Нидерландов. Если же предположить, что Россия действительно нападет на Норвегию, то маловероятно, что она заблаговременно объявит о своих намерениях, чтобы страны НАТО успели обеспечить своих солдат шерстяными носками да варежками.А если серьезно, то никто в альянсе не верит, что Россия нападет на страны НАТО. Ну, может быть, только кто-то в Прибалтике верит. Но они же как дети, которые верят в Деда Мороза. Норвегия нужна только США, и не для того, чтобы ее защищать от России, которая ей якобы угрожает. Арктические льды продолжают таять, и это можно очень выгодно использовать в будущем. Предполагается, что в этом регионе может находиться до четверти потенциальных мировых ресурсов нефти и газа, а объем перевозок по Северному морскому пути растет на десятки процентов в год. Американцы просто не хотят остаться не у дел, поэтому, прикрываясь «агрессивной» Россией, планируют с помощью НАТО отхватить себе лакомый кусочек от пирога, принадлежащего совсем не им.