В Южной Корее завершили серию танкодесантных кораблей
Компания Hyundai Heavy Industries (HHI) передала южнокорейскому флоту четвертый и последний в серии большой десантный корабль «Ножокбонг» типа LST-2, сообщает Mil.Press FLOT.
Строительство танкодесантного корабля началось в 2014 году. Церемония спуска на воду состоялась в ноябре 2017 года. Ожидается, что статус полной боеготовности корабль получит в начале следующего года.
Контракт на поставку ВМС Южной Кореи четырех кораблей типа LST-2 был подписан осенью 2011 года. Стоимость одного корабля составила около $179 млн. Первый корабль («Чонвангбонг») заступил на службу в ноябре 2014 года, второй («Чеонжабонг») – в августе 2017-го. Третий («Ильчулбонг») вошел в состав ВМС в апреле нынешнего года.
Данные десантные корабли предназначены для перевозки танков, другой бронетехники и личного состава. Могут использоваться для поддержки миротворческих и гуманитарных операций, а также в качестве командного пункта.
Корабль типа LST-2 имеет водоизмещение 4,95 тыс. тонн, его длина – 127 м, ширина – 19 м. Скорость – до 23 узлов, дальность плавания – 8 тыс. миль (на скорости 12 узлов). Оснащен силовой установкой CODAD с четырьмя дизелями MAN 12V28/33D. Экипаж – 130 человек. Корабль вмещает 300 десантников, 3 катера, 2 танка и 8 БМД. Также на борту могут базироваться 2 вертолета UH-60A. Вооружение: одна 40-мм и две 20-мм артустановки.
Строительство танкодесантного корабля началось в 2014 году. Церемония спуска на воду состоялась в ноябре 2017 года. Ожидается, что статус полной боеготовности корабль получит в начале следующего года.
Контракт на поставку ВМС Южной Кореи четырех кораблей типа LST-2 был подписан осенью 2011 года. Стоимость одного корабля составила около $179 млн. Первый корабль («Чонвангбонг») заступил на службу в ноябре 2014 года, второй («Чеонжабонг») – в августе 2017-го. Третий («Ильчулбонг») вошел в состав ВМС в апреле нынешнего года.
Данные десантные корабли предназначены для перевозки танков, другой бронетехники и личного состава. Могут использоваться для поддержки миротворческих и гуманитарных операций, а также в качестве командного пункта.
Корабль типа LST-2 имеет водоизмещение 4,95 тыс. тонн, его длина – 127 м, ширина – 19 м. Скорость – до 23 узлов, дальность плавания – 8 тыс. миль (на скорости 12 узлов). Оснащен силовой установкой CODAD с четырьмя дизелями MAN 12V28/33D. Экипаж – 130 человек. Корабль вмещает 300 десантников, 3 катера, 2 танка и 8 БМД. Также на борту могут базироваться 2 вертолета UH-60A. Вооружение: одна 40-мм и две 20-мм артустановки.
- Использованы фотографии:
- flot.com/Naval Today
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