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В Санкт-Петербурге задержан закрасивший блокадную надпись мужчина

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Сотрудниками ФСБ и МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области был задержан мужчина, подозреваемый в совершении акта вандализма в отношении мемориальной надписи об артиллерийском обстреле, оставленной в память о погибших во время блокады Ленинграда. Надпись была закрашена дважды, 13 и 19 ноября. Ранее на ВО была опубликована новость об этом инциденте.




Как сообщается, задержанный не имеет постоянной работы и места жительства. Предположительно, мужчина страдает психическим заболеванием, и на момент совершения акта вандализма не мог осознавать характера своих действий. Также отмечено, что задержанного передадут в органы здравоохранения, где тот пройдёт медицинское освидетельствование.

Определённую странность вызывает тот факт, что у предполагаемого душевнобольного человека проявлялась патологическая тяга именно к этой надписи, и именно её он закрашивал краской. Хотя действия любого человека с нарушениями психического характера без "странностей" не обходятся.

Предупреждения "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" во время блокады располагались на северных и северо-восточных сторонах улиц, так как обстрел вёлся с Пулковских высот и Стрельны, которые находятся на юге и юго-западе от города соответственно.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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