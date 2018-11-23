В НАТО заявили о готовности поддержать "ливийскую демократию"
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе международной конференции, проходившей в Риме, завил о готовности поддержать Ливию в решении вопроса урегулирования политической нестабильности.
Однако Столтенберг исключил возможность прямого вмешательства альянса в дела Ливии, поскольку считает наиболее эффективным путь самостоятельного решения ливийскими властями проблемы дестабилизации на ливийской территории. Говоря о поддержке, генсек НАТО, имел в виду, прежде всего, помощь консультативного характера со стороны Западного военного блока. "Поддержка ливийской демократии".
Между тем, стоит напомнить, что именно действия альянса (НАТО), который в 2011 году развернул военную операцию против ливийского правительства и лидера Джамахирии М.Каддафи, привели не только к огромным человеческим жертвам среди мирного населения, но и к развалу ливийской государственности.
После того как 17 февраля 2011 года в Ливии произошла "революция", привнесённая натовским вторжением, страна погрузилась в пучину политической нестабильности. В течение нескольких лет там действуют сразу два правительства, в подчинении которых находились свои вооружённые формирования. В 2015 году в ходе подписанного политического соглашения при содействии ООН было сформировано Правительство национального примирения, однако оно не контролирует всей территории Ливии.
На сегодняшний день Ливия является привлекательной целью для международных джихадистов. Политическая нестабильность в стране связана с транзитом международной преступности, незаконной миграцией и контрабандой оружия. Нефтяные скважины во многом контролируются западными "друзьями" ливийской псевдодемократии.
Однако Столтенберг исключил возможность прямого вмешательства альянса в дела Ливии, поскольку считает наиболее эффективным путь самостоятельного решения ливийскими властями проблемы дестабилизации на ливийской территории. Говоря о поддержке, генсек НАТО, имел в виду, прежде всего, помощь консультативного характера со стороны Западного военного блока. "Поддержка ливийской демократии".
Между тем, стоит напомнить, что именно действия альянса (НАТО), который в 2011 году развернул военную операцию против ливийского правительства и лидера Джамахирии М.Каддафи, привели не только к огромным человеческим жертвам среди мирного населения, но и к развалу ливийской государственности.
После того как 17 февраля 2011 года в Ливии произошла "революция", привнесённая натовским вторжением, страна погрузилась в пучину политической нестабильности. В течение нескольких лет там действуют сразу два правительства, в подчинении которых находились свои вооружённые формирования. В 2015 году в ходе подписанного политического соглашения при содействии ООН было сформировано Правительство национального примирения, однако оно не контролирует всей территории Ливии.
На сегодняшний день Ливия является привлекательной целью для международных джихадистов. Политическая нестабильность в стране связана с транзитом международной преступности, незаконной миграцией и контрабандой оружия. Нефтяные скважины во многом контролируются западными "друзьями" ливийской псевдодемократии.
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