Би-Би-Си рассказала о наёмниках из ЧВК Вагнера: сколько в этом правды?
Русская служба Би-би-си опубликовала материал, рассказывающий об условиях контракта, который якобы наемники заключают с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера в Сирии.
Как сообщает "Би-Би-Си", данные якобы были получены от бывшего бойца ЧВК Вагнера Николая Аверина, у которого уже закончился контракт. Бывший наемник рассказал, учебный лагерь ЧВК располагается на военном полигоне Молькино в Краснодарском крае. Прибывший туда новобранец проводит в лагере три дня, которые отводятся на сдачу физподготовки, медицинские анализы. Обязателен тест на наркотики. Заполняется только анкета на трудоустройство, в которой указываются контакты близких, пароли от соцсетей. Проводится беседа со службой безопасности.
Контракт начинает действовать с момента получения личного жетона. С этого же момента идет зарплата. На "фильтре" почти никто не задерживается, всех разбирают по отрядам. В первую очередь предпочтение отдается специалистам: минометчикам, саперам, операторам беспилотников. В счет зарплаты можно приобрести амуницию и аптечку.
По словам бывшего бойца (которые приводят британцы), в начале боевых действий в Сирии командировки длились до полугода, сейчас ровно три месяца. С выездом за границу проблем нет. По прибытии в страну штампы в паспорт не ставят: технически человек летает все время командировки, а затем возвращается в Россию.
По данным "Би-Би-Си", сейчас боец ЧВК получает ежемесячно 150 тыс. рублей, в 2014-2015 годах, воевавшие на Донбассе бойцы ЧВК получали по 80 тыс. рублей. При ранении или в случае увечья, полученном при ведении боевых действий, выплачивалось 300 тыс. рублей, при гибели - родственники получали 2 млн. После начала боевых действий в Сирии выплата за гибель выросла до 5 млн.
Странно ещё, что в интервью нет ни слова о "Новичке", что так характерно для британских СМИ в последнее время.
И вообще, насколько правдива представленная "Би-Би-Си" информация, - отдельный вопрос.
Ранее сообщалось, что отдельные бойцы российских ЧВК и некоторые ветеранские организации обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК. Вопрос о реальности участия этих лиц в составе "ЧВК" остаётся открытым.
Как сообщает "Би-Би-Си", данные якобы были получены от бывшего бойца ЧВК Вагнера Николая Аверина, у которого уже закончился контракт. Бывший наемник рассказал, учебный лагерь ЧВК располагается на военном полигоне Молькино в Краснодарском крае. Прибывший туда новобранец проводит в лагере три дня, которые отводятся на сдачу физподготовки, медицинские анализы. Обязателен тест на наркотики. Заполняется только анкета на трудоустройство, в которой указываются контакты близких, пароли от соцсетей. Проводится беседа со службой безопасности.
план лагеря ЧВК в Молькино от Би-би-си
Контракт начинает действовать с момента получения личного жетона. С этого же момента идет зарплата. На "фильтре" почти никто не задерживается, всех разбирают по отрядам. В первую очередь предпочтение отдается специалистам: минометчикам, саперам, операторам беспилотников. В счет зарплаты можно приобрести амуницию и аптечку.
По словам бывшего бойца (которые приводят британцы), в начале боевых действий в Сирии командировки длились до полугода, сейчас ровно три месяца. С выездом за границу проблем нет. По прибытии в страну штампы в паспорт не ставят: технически человек летает все время командировки, а затем возвращается в Россию.
По данным "Би-Би-Си", сейчас боец ЧВК получает ежемесячно 150 тыс. рублей, в 2014-2015 годах, воевавшие на Донбассе бойцы ЧВК получали по 80 тыс. рублей. При ранении или в случае увечья, полученном при ведении боевых действий, выплачивалось 300 тыс. рублей, при гибели - родственники получали 2 млн. После начала боевых действий в Сирии выплата за гибель выросла до 5 млн.
Странно ещё, что в интервью нет ни слова о "Новичке", что так характерно для британских СМИ в последнее время.
И вообще, насколько правдива представленная "Би-Би-Си" информация, - отдельный вопрос.
Ранее сообщалось, что отдельные бойцы российских ЧВК и некоторые ветеранские организации обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК. Вопрос о реальности участия этих лиц в составе "ЧВК" остаётся открытым.
- Использованы фотографии:
- Би-би-си
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter